The Super Bowl is over, and the offseason has started. With that in mind, get ready for plenty of content to prepare you for the 2026 campaign, including all of our mock drafts.

This is a 12-team, PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff, as well as three audience members from our Fantasy Football Today podcast. We held this draft right after the Super Bowl, and I was curious to see where the prominent players from the Seahawks and Patriots were selected.

Jaxon Smith-Njigba went at No. 5 overall behind Bijan Robinson, Ja'Marr Chase, Puka Nacua and Jahmyr Gibbs, and that's where I have Smith-Njigba ranked. He finished 2025 as the No. 2 receiver behind Nacua, and I expect Smith-Njigba to remain a star in 2026 even with a new offensive coordinator now that Klint Kubiak is the new head coach in Las Vegas.

Kenneth Walker III, the Super Bowl MVP, was next at No. 32 overall in Round 3. I recently made the case that Walker should be a Round 2 pick, and he averaged 23.2 PPR points in four games where Zach Charbonnet (ACL) was injured in 2025. Walker is a free agent this offseason, but I love his potential if he returns to the Seahawks with Charbonnet likely out for the start of the year.

TreVeyon Henderson was the first New England player selected in Round 4 at No. 46 overall. That feels a little soon, as of now, since Henderson scored 8.2 PPR points or less in six of his final seven games, including the playoffs, and he was outplayed by Rhamondre Stevenson over that stretch.

Stevenson was selected in Round 5 at No. 57 overall, which also feels a little soon, but he scored 12.1 PPR points or more in six of his final seven outings, including the postseason, and averaged 18.9 PPR points during that span. I expect Henderson to improve in his sophomore campaign, and this backfield will be fun to discuss over the next several months.

Drake Maye was drafted in Round 5 at No. 53 overall, and he was the second quarterback off the board behind Josh Allen. Maye finished 2025 as the No. 3 quarterback behind Matthew Stafford and Allen, and Maye had a breakout campaign at 24.4 Fantasy points per game.

I hope the Patriots enhance their receiving corps in 2026, as well as continuing to improve their offensive line. Maye should be drafted as a top-five quarterback in all leagues, and I have him ranked No. 3 behind Allen and Joe Burrow.

Diggs was drafted as the top pass catcher for New England here in Round 8, and we'll see what happens with him this offseason. The Patriots could opt out of his contract, and he just turned 32 in November. He had a solid season in 2025 at 12.4 PPR points per game, and he should be considered a No. 3 Fantasy receiver at best in 2026 no matter where he plays.

Other noteworthy Seahawks and Patriots selected in this draft include Kayshon Boutte (Round 11), Charbonnet (Round 12), Rashid Shaheed (Round 13), Tory Horton (Round 14) and Sam Darnold (Round 14). Charbonnet could be a steal if he returns for Week 1 at 100 percent, especially if Walker is gone as a free agent, but that seems unlikely.

We'll see where Shaheed plays since he's a free agent this offseason, but he should be considered a reserve Fantasy option at best no matter where he ends up. And since Cooper Kupp turns 33 in June, I like taking a flier on Horton with a late-round pick, which I did here. Horton scored at least 11.2 PPR points in four of eight games as a rookie in 2025.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

2. Brad Curnett, Podcast Listener

3. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst

4. Brandon Howard, Fantasy Editor

5. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

6. Jason Magnone, Podcast Listener

7. Dave Richard, Senior Fantasy Writer

8. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator

9. Erik Guenther, Podcast Listener

10. Adam Aizer, FFT Podcast Host

11. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer

12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Meron Berkson B. Robinson RB ATL
2 Brad Curnett J. Chase WR CIN
3 Jacob Gibbs P. Nacua WR LAR
4 Brandon Howard J. Gibbs RB DET
5 R.J. White J. Smith-Njigba WR SEA
6 Jason Magnone C. McCaffrey RB SF
7 Dave Richard D. Achane RB MIA
8 Rob Thomas A. St. Brown WR DET
9 Erik Guenther C. Lamb WR DAL
10 Adam Aizer C. Brown RB CIN
11 Heath Cummings J. Taylor RB IND
12 Jamey Eisenberg J. Cook RB BUF
Round 2
Pos Team Player
13 Jamey Eisenberg O. Hampton RB LAC
14 Heath Cummings D. London WR ATL
15 Adam Aizer T. McBride TE ARI
16 Erik Guenther A. Jeanty RB LV
17 Rob Thomas M. Nabers WR NYG
18 Dave Richard J. Jefferson WR MIN
19 Jason Magnone R. Rice WR KC
20 R.J. White S. Barkley RB PHI
21 Brandon Howard N. Collins WR HOU
22 Jacob Gibbs J. Jacobs RB GB
23 Brad Curnett G. Pickens WR DAL
24 Meron Berkson B. Bowers TE LV
Round 3
Pos Team Player
25 Meron Berkson B. Irving RB TB
26 Brad Curnett D. Henry RB BAL
27 Jacob Gibbs T. McMillan WR CAR
28 Brandon Howard C. Olave WR NO
29 R.J. White K. Williams RB LAR
30 Jason Magnone K. Walker III RB SEA
31 Dave Richard C. Skattebo RB NYG
32 Rob Thomas R. Harvey RB DEN
33 Erik Guenther G. Wilson WR NYJ
34 Adam Aizer T. Higgins WR CIN
35 Heath Cummings A. Brown WR PHI
36 Jamey Eisenberg L. McConkey WR LAC
Round 4
Pos Team Player
37 Jamey Eisenberg J. Allen QB BUF
38 Heath Cummings Q. Judkins RB CLE
39 Adam Aizer B. Hall RB NYJ
40 Erik Guenther T. Etienne RB JAC
41 Rob Thomas D. Adams WR LAR
42 Dave Richard E. Egbuka WR TB
43 Jason Magnone C. Loveland TE CHI
44 R.J. White Z. Flowers WR BAL
45 Brandon Howard X. Worthy WR KC
46 Jacob Gibbs T. Henderson RB NE
47 Brad Curnett D. Smith WR PHI
48 Meron Berkson J. Waddle WR MIA
Round 5
Pos Team Player
49 Meron Berkson J. Williams WR DET
50 Brad Curnett J. Williams RB DAL
51 Jacob Gibbs L. Burden III WR CHI
52 Brandon Howard D. Swift RB CHI
53 R.J. White D. Maye QB NE
54 Jason Magnone D. Metcalf WR PIT
55 Dave Richard H. Fannin Jr. TE CLE
56 Rob Thomas T. Warren TE IND
57 Erik Guenther R. Stevenson RB NE
58 Adam Aizer C. Sutton WR DEN
59 Heath Cummings T. McLaurin WR WAS
60 Jamey Eisenberg M. Harrison Jr. WR ARI
Round 6
Pos Team Player
61 Jamey Eisenberg C. Watson WR GB
62 Heath Cummings S. LaPorta TE DET
63 Adam Aizer L. Jackson QB BAL
64 Erik Guenther J. Burrow QB CIN
65 Rob Thomas J. Daniels QB WAS
66 Dave Richard B. Tuten RB JAC
67 Jason Magnone B. Thomas Jr. WR JAC
68 R.J. White T. Kraft TE GB
69 Brandon Howard M. Andrews TE BAL
70 Jacob Gibbs K. Pitts TE ATL
71 Brad Curnett J. Dart QB NYG
72 Meron Berkson R. Pearsall WR SF
Round 7
Pos Team Player
73 Meron Berkson R. Odunze WR CHI
74 Brad Curnett J. Meyers WR JAC
75 Jacob Gibbs J. Warren RB PIT
76 Brandon Howard C. Williams QB CHI
77 R.J. White M. Wilson WR ARI
78 Jason Magnone J. Herbert QB LAC
79 Dave Richard T. Hill WR MIA
80 Rob Thomas K. Monangai RB CHI
81 Erik Guenther G. Kittle TE SF
82 Adam Aizer T. Pollard RB TEN
83 Heath Cummings M. Evans WR TB
84 Jamey Eisenberg A. Pierce WR IND
Round 8
Pos Team Player
85 Jamey Eisenberg J. Croskey-Merritt RB WAS
86 Heath Cummings J. Hurts QB PHI
87 Adam Aizer J. Jennings WR SF
88 Erik Guenther M. Pittman WR IND
89 Rob Thomas W. Marks RB HOU
90 Dave Richard D. Prescott QB DAL
91 Jason Magnone P. Washington WR JAC
92 R.J. White S. Diggs WR NE
93 Brandon Howard D. Moore WR CHI
94 Jacob Gibbs R. Dowdle RB CAR
95 Brad Curnett J. Ferguson TE DAL
96 Meron Berkson B. Purdy QB SF
Round 9
Pos Team Player
97 Meron Berkson D. Montgomery RB DET
98 Brad Curnett J. Conner RB ARI
99 Jacob Gibbs B. Corum RB LAR
100 Brandon Howard M. Golden WR GB
101 R.J. White T. Benson RB ARI
102 Jason Magnone C. Hubbard RB CAR
103 Dave Richard T. Tracy Jr. RB NYG
104 Rob Thomas C. Godwin WR TB
105 Erik Guenther K. Shakir WR BUF
106 Adam Aizer Q. Johnston WR LAC
107 Heath Cummings J. Brooks RB CAR
108 Jamey Eisenberg A. Kamara RB NO
Round 10
Pos Team Player
109 Jamey Eisenberg J. Mason RB MIN
110 Heath Cummings D. Sampson RB CLE
111 Adam Aizer J. Dobbins RB DEN
112 Erik Guenther T. Allgeier RB ATL
113 Rob Thomas W. Robinson WR NYG
114 Dave Richard B. Aiyuk WR SF
115 Jason Magnone O. Gadsden II TE LAC
116 R.J. White K. Gainwell RB PIT
117 Brandon Howard B. Allen RB NYJ
118 Jacob Gibbs J. Reed WR GB
119 Brad Curnett J. Higgins WR HOU
120 Meron Berkson A. Jones RB MIN
Round 11
Pos Team Player
121 Meron Berkson O. Gordon II RB MIA
122 Brad Curnett T. Franklin WR DEN
123 Jacob Gibbs T. Lawrence QB JAC
124 Brandon Howard C. Ridley WR TEN
125 R.J. White D. Samuel WR WAS
126 Jason Magnone J. Coker WR CAR
127 Dave Richard D. Kincaid TE BUF
128 Rob Thomas B. Robinson Jr. RB SF
129 Erik Guenther K. Boutte WR NE
130 Adam Aizer J. Downs WR IND
131 Heath Cummings J. Addison WR MIN
132 Jamey Eisenberg I. Likely TE BAL
Round 12
Pos Team Player
133 Jamey Eisenberg T. Kelce TE KC
134 Heath Cummings P. Mahomes QB KC
135 Adam Aizer K. Coleman WR BUF
136 Erik Guenther Z. Charbonnet RB SEA
137 Rob Thomas J. Bech WR LV
138 Dave Richard M. Stafford QB LAR
139 Jason Magnone D. Neal RB NO
140 R.J. White I. Pacheco RB KC
141 Brandon Howard S. Williams WR GB
142 Jacob Gibbs K. Vidal RB LAC
143 Brad Curnett T. Spears RB TEN
144 Meron Berkson T. Hunter WR JAC
Round 13
Pos Team Player
145 Meron Berkson J. Goff QB DET
146 Brad Curnett A. Mitchell WR NYJ
147 Jacob Gibbs T. Ferguson TE LAR
148 Brandon Howard J. Wright RB MIA
149 R.J. White J. Jeudy WR CLE
150 Jason Magnone T. Dell WR HOU
151 Dave Richard P. Bryant WR DEN
152 Rob Thomas R. Shaheed WR SEA
153 Erik Guenther B. Strange TE JAC
154 Adam Aizer D. Goedert TE PHI
155 Heath Cummings R. White RB TB
156 Jamey Eisenberg R. Doubs WR GB
Round 14
Pos Team Player
157 Jamey Eisenberg T. Horton WR SEA
158 Heath Cummings S. Tucker RB TB
159 Adam Aizer B. Mayfield QB TB
160 Erik Guenther B. Nix QB DEN
161 Rob Thomas S. Darnold QB SEA
162 Dave Richard J. Blue RB DAL
163 Jason Magnone K. Johnson RB PIT
164 R.J. White J. Mixon RB HOU
165 Brandon Howard D. Njoku TE CLE
166 Jacob Gibbs C. Rodriguez Jr. RB WAS
167 Brad Curnett B. Smith RB KC
168 Meron Berkson I. Guerendo RB SF
Team by Team
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 1 B. Robinson RB ATL
2 24 B. Bowers TE LV
3 25 B. Irving RB TB
4 48 J. Waddle WR MIA
5 49 J. Williams WR DET
6 72 R. Pearsall WR SF
7 73 R. Odunze WR CHI
8 96 B. Purdy QB SF
9 97 D. Montgomery RB DET
10 120 A. Jones RB MIN
11 121 O. Gordon II RB MIA
12 144 T. Hunter WR JAC
13 145 J. Goff QB DET
14 168 I. Guerendo RB SF
Brad Curnett
Rd Pk Player
1 2 J. Chase WR CIN
2 23 G. Pickens WR DAL
3 26 D. Henry RB BAL
4 47 D. Smith WR PHI
5 50 J. Williams RB DAL
6 71 J. Dart QB NYG
7 74 J. Meyers WR JAC
8 95 J. Ferguson TE DAL
9 98 J. Conner RB ARI
10 119 J. Higgins WR HOU
11 122 T. Franklin WR DEN
12 143 T. Spears RB TEN
13 146 A. Mitchell WR NYJ
14 167 B. Smith RB KC
Jacob Gibbs
Rd Pk Player
1 3 P. Nacua WR LAR
2 22 J. Jacobs RB GB
3 27 T. McMillan WR CAR
4 46 T. Henderson RB NE
5 51 L. Burden III WR CHI
6 70 K. Pitts TE ATL
7 75 J. Warren RB PIT
8 94 R. Dowdle RB CAR
9 99 B. Corum RB LAR
10 118 J. Reed WR GB
11 123 T. Lawrence QB JAC
12 142 K. Vidal RB LAC
13 147 T. Ferguson TE LAR
14 166 C. Rodriguez Jr. RB WAS
Brandon Howard
Rd Pk Player
1 4 J. Gibbs RB DET
2 21 N. Collins WR HOU
3 28 C. Olave WR NO
4 45 X. Worthy WR KC
5 52 D. Swift RB CHI
6 69 M. Andrews TE BAL
7 76 C. Williams QB CHI
8 93 D. Moore WR CHI
9 100 M. Golden WR GB
10 117 B. Allen RB NYJ
11 124 C. Ridley WR TEN
12 141 S. Williams WR GB
13 148 J. Wright RB MIA
14 165 D. Njoku TE CLE
R.J. White
Rd Pk Player
1 5 J. Smith-Njigba WR SEA
2 20 S. Barkley RB PHI
3 29 K. Williams RB LAR
4 44 Z. Flowers WR BAL
5 53 D. Maye QB NE
6 68 T. Kraft TE GB
7 77 M. Wilson WR ARI
8 92 S. Diggs WR NE
9 101 T. Benson RB ARI
10 116 K. Gainwell RB PIT
11 125 D. Samuel WR WAS
12 140 I. Pacheco RB KC
13 149 J. Jeudy WR CLE
14 164 J. Mixon RB HOU
Jason Magnone
Rd Pk Player
1 6 C. McCaffrey RB SF
2 19 R. Rice WR KC
3 30 K. Walker III RB SEA
4 43 C. Loveland TE CHI
5 54 D. Metcalf WR PIT
6 67 B. Thomas Jr. WR JAC
7 78 J. Herbert QB LAC
8 91 P. Washington WR JAC
9 102 C. Hubbard RB CAR
10 115 O. Gadsden II TE LAC
11 126 J. Coker WR CAR
12 139 D. Neal RB NO
13 150 T. Dell WR HOU
14 163 K. Johnson RB PIT
Dave Richard
Rd Pk Player
1 7 D. Achane RB MIA
2 18 J. Jefferson WR MIN
3 31 C. Skattebo RB NYG
4 42 E. Egbuka WR TB
5 55 H. Fannin Jr. TE CLE
6 66 B. Tuten RB JAC
7 79 T. Hill WR MIA
8 90 D. Prescott QB DAL
9 103 T. Tracy Jr. RB NYG
10 114 B. Aiyuk WR SF
11 127 D. Kincaid TE BUF
12 138 M. Stafford QB LAR
13 151 P. Bryant WR DEN
14 162 J. Blue RB DAL
Rob Thomas
Rd Pk Player
1 8 A. St. Brown WR DET
2 17 M. Nabers WR NYG
3 32 R. Harvey RB DEN
4 41 D. Adams WR LAR
5 56 T. Warren TE IND
6 65 J. Daniels QB WAS
7 80 K. Monangai RB CHI
8 89 W. Marks RB HOU
9 104 C. Godwin WR TB
10 113 W. Robinson WR NYG
11 128 B. Robinson Jr. RB SF
12 137 J. Bech WR LV
13 152 R. Shaheed WR SEA
14 161 S. Darnold QB SEA
Erik Guenther
Rd Pk Player
1 9 C. Lamb WR DAL
2 16 A. Jeanty RB LV
3 33 G. Wilson WR NYJ
4 40 T. Etienne RB JAC
5 57 R. Stevenson RB NE
6 64 J. Burrow QB CIN
7 81 G. Kittle TE SF
8 88 M. Pittman WR IND
9 105 K. Shakir WR BUF
10 112 T. Allgeier RB ATL
11 129 K. Boutte WR NE
12 136 Z. Charbonnet RB SEA
13 153 B. Strange TE JAC
14 160 B. Nix QB DEN
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 10 C. Brown RB CIN
2 15 T. McBride TE ARI
3 34 T. Higgins WR CIN
4 39 B. Hall RB NYJ
5 58 C. Sutton WR DEN
6 63 L. Jackson QB BAL
7 82 T. Pollard RB TEN
8 87 J. Jennings WR SF
9 106 Q. Johnston WR LAC
10 111 J. Dobbins RB DEN
11 130 J. Downs WR IND
12 135 K. Coleman WR BUF
13 154 D. Goedert TE PHI
14 159 B. Mayfield QB TB
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 11 J. Taylor RB IND
2 14 D. London WR ATL
3 35 A. Brown WR PHI
4 38 Q. Judkins RB CLE
5 59 T. McLaurin WR WAS
6 62 S. LaPorta TE DET
7 83 M. Evans WR TB
8 86 J. Hurts QB PHI
9 107 J. Brooks RB CAR
10 110 D. Sampson RB CLE
11 131 J. Addison WR MIN
12 134 P. Mahomes QB KC
13 155 R. White RB TB
14 158 S. Tucker RB TB
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 12 J. Cook RB BUF
2 13 O. Hampton RB LAC
3 36 L. McConkey WR LAC
4 37 J. Allen QB BUF
5 60 M. Harrison Jr. WR ARI
6 61 C. Watson WR GB
7 84 A. Pierce WR IND
8 85 J. Croskey-Merritt RB WAS
9 108 A. Kamara RB NO
10 109 J. Mason RB MIN
11 132 I. Likely TE BAL
12 133 T. Kelce TE KC
13 156 R. Doubs WR GB
14 157 T. Horton WR SEA