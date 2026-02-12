The Super Bowl is over, and the offseason has started. With that in mind, get ready for plenty of content to prepare you for the 2026 campaign, including all of our mock drafts.

This is a 12-team, PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff, as well as three audience members from our Fantasy Football Today podcast. We held this draft right after the Super Bowl, and I was curious to see where the prominent players from the Seahawks and Patriots were selected.

Jaxon Smith-Njigba went at No. 5 overall behind Bijan Robinson, Ja'Marr Chase, Puka Nacua and Jahmyr Gibbs, and that's where I have Smith-Njigba ranked. He finished 2025 as the No. 2 receiver behind Nacua, and I expect Smith-Njigba to remain a star in 2026 even with a new offensive coordinator now that Klint Kubiak is the new head coach in Las Vegas.

Kenneth Walker III, the Super Bowl MVP, was next at No. 32 overall in Round 3. I recently made the case that Walker should be a Round 2 pick, and he averaged 23.2 PPR points in four games where Zach Charbonnet (ACL) was injured in 2025. Walker is a free agent this offseason, but I love his potential if he returns to the Seahawks with Charbonnet likely out for the start of the year.

TreVeyon Henderson was the first New England player selected in Round 4 at No. 46 overall. That feels a little soon, as of now, since Henderson scored 8.2 PPR points or less in six of his final seven games, including the playoffs, and he was outplayed by Rhamondre Stevenson over that stretch.

Stevenson was selected in Round 5 at No. 57 overall, which also feels a little soon, but he scored 12.1 PPR points or more in six of his final seven outings, including the postseason, and averaged 18.9 PPR points during that span. I expect Henderson to improve in his sophomore campaign, and this backfield will be fun to discuss over the next several months.

Drake Maye was drafted in Round 5 at No. 53 overall, and he was the second quarterback off the board behind Josh Allen. Maye finished 2025 as the No. 3 quarterback behind Matthew Stafford and Allen, and Maye had a breakout campaign at 24.4 Fantasy points per game.

I hope the Patriots enhance their receiving corps in 2026, as well as continuing to improve their offensive line. Maye should be drafted as a top-five quarterback in all leagues, and I have him ranked No. 3 behind Allen and Joe Burrow.

Diggs was drafted as the top pass catcher for New England here in Round 8, and we'll see what happens with him this offseason. The Patriots could opt out of his contract, and he just turned 32 in November. He had a solid season in 2025 at 12.4 PPR points per game, and he should be considered a No. 3 Fantasy receiver at best in 2026 no matter where he plays.

Other noteworthy Seahawks and Patriots selected in this draft include Kayshon Boutte (Round 11), Charbonnet (Round 12), Rashid Shaheed (Round 13), Tory Horton (Round 14) and Sam Darnold (Round 14). Charbonnet could be a steal if he returns for Week 1 at 100 percent, especially if Walker is gone as a free agent, but that seems unlikely.

We'll see where Shaheed plays since he's a free agent this offseason, but he should be considered a reserve Fantasy option at best no matter where he ends up. And since Cooper Kupp turns 33 in June, I like taking a flier on Horton with a late-round pick, which I did here. Horton scored at least 11.2 PPR points in four of eight games as a rookie in 2025.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

2. Brad Curnett, Podcast Listener

3. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst

4. Brandon Howard, Fantasy Editor

5. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

6. Jason Magnone, Podcast Listener

7. Dave Richard, Senior Fantasy Writer

8. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator

9. Erik Guenther, Podcast Listener

10. Adam Aizer, FFT Podcast Host

11. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer

12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer