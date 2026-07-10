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Fantasy Football Half-PPR Mock Draft (July 2026): Bijan Robinson goes No. 1 overall

Plus, why Josh Allen's Round 3 slide stands out in our latest half-PPR startup mock draft

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One of the most fun and frustrating experiences for Fantasy managers is playing in a 10-team league. No matter the scoring format, it's always the same situation for everyone.

The fun is that you should have a stacked roster. And the frustration is that everyone else does, too.

For example, in this 10-team, half-PPR mock draft we held in early July, Thomas Shafer has Jonathan Taylor, De'Von Achane and Trey McBride all on the same roster. Sam Davis has Puka Nacua, Derrick Henry, Josh Jacobs and Josh Allen on his team. And R.J. White has Bijan Robinson, Brock Bowers and Saquon Barkley on his squad.

On and on it goes, and you can check out which roster you like best below. The key to winning in a 10-team league -- more than any other size format -- is health (obviously) and trying to make your squad stand out as much as possible.

For example, in a 10-team league, I'm more inclined to draft a quarterback or tight end early. I selected Chase Brown in Round 2 at No. 14 overall, but I considered Bowers in that spot. I also considered Allen over Tee Higgins in Round 3.

I passed on Bowers and Allen to see what I could do at those two positions later in the draft, but I might regret it as the season goes on if my quarterback (Dak Prescott) and tight end (Travis Kelce) underwhelm. My plan, as the draft unfolded, was to see how much talent I could stack at running back and receiver, and I was pleased with the outcome.

Along with Brown, my running backs are Javonte Williams, D'Andre Swift, Jordan Mason and Aaron Jones. I love that group, especially if one of the Minnesota duo becomes a solo act.

At receiver, I have Amon-Ra St. Brown, Higgins, DeVonta Smith, Chris Godwin, Parker Washington, Jalen Coker, Jalen McMillan and Tyreek Hill. I can start five of those guys, and I'll take my top five of St. Brown, Higgins, Smith, Godwin and Washington over the rest of the league.

We'll see how it all plays out, but it won't be easy. Playing in 10-team leagues is fun. But it's also challenging because everyone should have a great roster going into the season.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award a half-point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
2. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
3. Sam Davis, FFT Podcast Producer
4. Brandon Howard, Fantasy Editor
5. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
6. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
7. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
8. Jason Magnone, Podcast Listener
9. Brad Curnett, Podcast Listener
10. Erik Guenther, Podcast Listener

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Dave Richard J. Gibbs RB DET
2 R.J. White B. Robinson RB ATL
3 Sam Davis P. Nacua WR LAR
4 Brandon Howard J. Chase WR CIN
5 Meron Berkson J. Smith-Njigba WR SEA
6 Thomas Shafer J. Taylor RB IND
7 Jamey Eisenberg A. St. Brown WR DET
8 Jason Magnone C. McCaffrey RB SF
9 Brad Curnett C. Lamb WR DAL
10 Erik Guenther J. Cook RB BUF
Round 2
Pos Team Player
11 Erik Guenther R. Rice WR KC
12 Brad Curnett J. Jefferson WR MIN
13 Jason Magnone A. Jeanty RB LV
14 Jamey Eisenberg C. Brown RB CIN
15 Thomas Shafer D. Achane RB MIA
16 Meron Berkson O. Hampton RB LAC
17 Brandon Howard D. London WR ATL
18 Sam Davis D. Henry RB BAL
19 R.J. White S. Barkley RB PHI
20 Dave Richard N. Collins WR HOU
Round 3
Pos Team Player
21 Dave Richard A. Brown WR NE
22 R.J. White B. Bowers TE LV
23 Sam Davis J. Jacobs RB GB
24 Brandon Howard K. Walker III RB KC
25 Meron Berkson G. Pickens WR DAL
26 Thomas Shafer T. McBride TE ARI
27 Jamey Eisenberg T. Higgins WR CIN
28 Jason Magnone C. Olave WR NO
29 Brad Curnett J. Love RB ARI
30 Erik Guenther K. Williams RB LAR
Round 4
Pos Team Player
31 Erik Guenther Z. Flowers WR BAL
32 Brad Curnett C. Loveland TE CHI
33 Jason Magnone M. Nabers WR NYG
34 Jamey Eisenberg D. Smith WR PHI
35 Thomas Shafer E. Egbuka WR TB
36 Meron Berkson B. Hall RB NYJ
37 Brandon Howard T. McMillan WR CAR
38 Sam Davis J. Allen QB BUF
39 R.J. White G. Wilson WR NYJ
40 Dave Richard T. Etienne RB NO
Round 5
Pos Team Player
41 Dave Richard J. Waddle WR DEN
42 R.J. White L. Burden III WR CHI
43 Sam Davis A. Pierce WR IND
44 Brandon Howard Q. Judkins RB CLE
45 Meron Berkson L. McConkey WR LAC
46 Thomas Shafer C. Skattebo RB NYG
47 Jamey Eisenberg J. Williams RB DAL
48 Jason Magnone T. McLaurin WR WAS
49 Brad Curnett B. Irving RB TB
50 Erik Guenther L. Jackson QB BAL
Round 6
Pos Team Player
51 Erik Guenther C. Watson WR GB
52 Brad Curnett D. Moore WR BUF
53 Jason Magnone T. Warren TE IND
54 Jamey Eisenberg D. Swift RB CHI
55 Thomas Shafer M. Evans WR SF
56 Meron Berkson J. Burrow QB CIN
57 Brandon Howard T. Henderson RB NE
58 Sam Davis R. Odunze WR CHI
59 R.J. White J. Williams WR DET
60 Dave Richard D. Montgomery RB HOU
Round 7
Pos Team Player
61 Dave Richard D. Adams WR LAR
62 R.J. White T. Pollard RB TEN
63 Sam Davis B. Tuten RB JAC
64 Brandon Howard J. Daniels QB WAS
65 Meron Berkson S. LaPorta TE DET
66 Thomas Shafer M. Harrison Jr. WR ARI
67 Jamey Eisenberg C. Godwin WR TB
68 Jason Magnone J. Herbert QB LAC
69 Brad Curnett J. Price RB SEA
70 Erik Guenther T. Kraft TE GB
Round 8
Pos Team Player
71 Erik Guenther J. Downs WR IND
72 Brad Curnett D. Maye QB NE
73 Jason Magnone C. Hubbard RB CAR
74 Jamey Eisenberg P. Washington WR JAC
75 Thomas Shafer K. Pitts TE ATL
76 Meron Berkson B. Thomas Jr. WR JAC
77 Brandon Howard X. Worthy WR KC
78 Sam Davis H. Fannin Jr. TE CLE
79 R.J. White J. Warren RB PIT
80 Dave Richard J. Hurts QB PHI
Round 9
Pos Team Player
81 Dave Richard C. Tate WR TEN
82 R.J. White R. Dowdle RB PIT
83 Sam Davis R. Stevenson RB NE
84 Brandon Howard I. Likely TE NYG
85 Meron Berkson J. Dobbins RB DEN
86 Thomas Shafer G. Kittle TE SF
87 Jamey Eisenberg T. Kelce TE KC
88 Jason Magnone J. Brooks RB CAR
89 Brad Curnett J. Meyers WR JAC
90 Erik Guenther W. Robinson WR TEN
Round 10
Pos Team Player
91 Erik Guenther Q. Johnston WR LAC
92 Brad Curnett C. Sutton WR DEN
93 Jason Magnone J. Tyson WR NO
94 Jamey Eisenberg D. Prescott QB DAL
95 Thomas Shafer D. Metcalf WR PIT
96 Meron Berkson R. Harvey RB DEN
97 Brandon Howard M. Andrews TE BAL
98 Sam Davis J. Addison WR MIN
99 R.J. White M. Wilson WR ARI
100 Dave Richard R. Pearsall WR SF
Round 11
Pos Team Player
101 Dave Richard J. Croskey-Merritt RB WAS
102 R.J. White M. Lemon WR PHI
103 Sam Davis K. Monangai RB CHI
104 Brandon Howard M. Golden WR GB
105 Meron Berkson M. Pittman WR PIT
106 Thomas Shafer R. White RB WAS
107 Jamey Eisenberg J. Mason RB MIN
108 Jason Magnone B. Corum RB LAR
109 Brad Curnett K. Gainwell RB TB
110 Erik Guenther C. Rodriguez Jr. RB JAC
Round 12
Pos Team Player
111 Erik Guenther T. Allgeier RB ARI
112 Brad Curnett J. Reed WR GB
113 Jason Magnone T. Tracy Jr. RB NYG
114 Jamey Eisenberg A. Jones RB MIN
115 Thomas Shafer J. Nailor WR LV
116 Meron Berkson K. Concepcion WR CLE
117 Brandon Howard K. Sadiq TE NYJ
118 Sam Davis D. Goedert TE PHI
119 R.J. White R. Doubs WR NE
120 Dave Richard D. Kincaid TE BUF
Round 13
Pos Team Player
121 Dave Richard C. Okonkwo TE WAS
122 R.J. White K. Shakir WR BUF
123 Sam Davis T. Tucker WR LV
124 Brandon Howard B. Allen RB NYJ
125 Meron Berkson D. Boston WR CLE
126 Thomas Shafer P. Mahomes QB KC
127 Jamey Eisenberg J. Coker WR CAR
128 Jason Magnone Z. Charbonnet RB SEA
129 Brad Curnett I. Pacheco RB DET
130 Erik Guenther K. Mitchell RB LAC
Round 14
Pos Team Player
131 Erik Guenther T. Lawrence QB JAC
132 Brad Curnett A. Mitchell WR NYJ
133 Jason Magnone J. Higgins WR HOU
134 Jamey Eisenberg J. McMillan WR TB
135 Thomas Shafer C. Williams QB CHI
136 Meron Berkson D. Sampson RB CLE
137 Brandon Howard S. Williams WR GB
138 Sam Davis R. Shaheed WR SEA
139 R.J. White M. Stafford QB LAR
140 Dave Richard J. James RB SF
Round 15
Pos Team Player
141 Dave Richard W. Marks RB HOU
142 R.J. White B. Purdy QB SF
143 Sam Davis T. Spears RB TEN
144 Brandon Howard J. Blue RB DAL
145 Meron Berkson J. Dart QB NYG
146 Thomas Shafer K. Murray QB MIN
147 Jamey Eisenberg T. Hill WR MIA
148 Jason Magnone T. Dell WR HOU
149 Brad Curnett I. TeSlaa WR DET
150 Erik Guenther J. Bech WR LV
Team by Team
Dave Richard
Rd Pk Player
1 1 J. Gibbs RB DET
2 20 N. Collins WR HOU
3 21 A. Brown WR NE
4 40 T. Etienne RB NO
5 41 J. Waddle WR DEN
6 60 D. Montgomery RB HOU
7 61 D. Adams WR LAR
8 80 J. Hurts QB PHI
9 81 C. Tate WR TEN
10 100 R. Pearsall WR SF
11 101 J. Croskey-Merritt RB WAS
12 120 D. Kincaid TE BUF
13 121 C. Okonkwo TE WAS
14 140 J. James RB SF
15 141 W. Marks RB HOU
R.J. White
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 19 S. Barkley RB PHI
3 22 B. Bowers TE LV
4 39 G. Wilson WR NYJ
5 42 L. Burden III WR CHI
6 59 J. Williams WR DET
7 62 T. Pollard RB TEN
8 79 J. Warren RB PIT
9 82 R. Dowdle RB PIT
10 99 M. Wilson WR ARI
11 102 M. Lemon WR PHI
12 119 R. Doubs WR NE
13 122 K. Shakir WR BUF
14 139 M. Stafford QB LAR
15 142 B. Purdy QB SF
Sam Davis
Rd Pk Player
1 3 P. Nacua WR LAR
2 18 D. Henry RB BAL
3 23 J. Jacobs RB GB
4 38 J. Allen QB BUF
5 43 A. Pierce WR IND
6 58 R. Odunze WR CHI
7 63 B. Tuten RB JAC
8 78 H. Fannin Jr. TE CLE
9 83 R. Stevenson RB NE
10 98 J. Addison WR MIN
11 103 K. Monangai RB CHI
12 118 D. Goedert TE PHI
13 123 T. Tucker WR LV
14 138 R. Shaheed WR SEA
15 143 T. Spears RB TEN
Brandon Howard
Rd Pk Player
1 4 J. Chase WR CIN
2 17 D. London WR ATL
3 24 K. Walker III RB KC
4 37 T. McMillan WR CAR
5 44 Q. Judkins RB CLE
6 57 T. Henderson RB NE
7 64 J. Daniels QB WAS
8 77 X. Worthy WR KC
9 84 I. Likely TE NYG
10 97 M. Andrews TE BAL
11 104 M. Golden WR GB
12 117 K. Sadiq TE NYJ
13 124 B. Allen RB NYJ
14 137 S. Williams WR GB
15 144 J. Blue RB DAL
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 5 J. Smith-Njigba WR SEA
2 16 O. Hampton RB LAC
3 25 G. Pickens WR DAL
4 36 B. Hall RB NYJ
5 45 L. McConkey WR LAC
6 56 J. Burrow QB CIN
7 65 S. LaPorta TE DET
8 76 B. Thomas Jr. WR JAC
9 85 J. Dobbins RB DEN
10 96 R. Harvey RB DEN
11 105 M. Pittman WR PIT
12 116 K. Concepcion WR CLE
13 125 D. Boston WR CLE
14 136 D. Sampson RB CLE
15 145 J. Dart QB NYG
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 6 J. Taylor RB IND
2 15 D. Achane RB MIA
3 26 T. McBride TE ARI
4 35 E. Egbuka WR TB
5 46 C. Skattebo RB NYG
6 55 M. Evans WR SF
7 66 M. Harrison Jr. WR ARI
8 75 K. Pitts TE ATL
9 86 G. Kittle TE SF
10 95 D. Metcalf WR PIT
11 106 R. White RB WAS
12 115 J. Nailor WR LV
13 126 P. Mahomes QB KC
14 135 C. Williams QB CHI
15 146 K. Murray QB MIN
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 7 A. St. Brown WR DET
2 14 C. Brown RB CIN
3 27 T. Higgins WR CIN
4 34 D. Smith WR PHI
5 47 J. Williams RB DAL
6 54 D. Swift RB CHI
7 67 C. Godwin WR TB
8 74 P. Washington WR JAC
9 87 T. Kelce TE KC
10 94 D. Prescott QB DAL
11 107 J. Mason RB MIN
12 114 A. Jones RB MIN
13 127 J. Coker WR CAR
14 134 J. McMillan WR TB
15 147 T. Hill WR MIA
Jason Magnone
Rd Pk Player
1 8 C. McCaffrey RB SF
2 13 A. Jeanty RB LV
3 28 C. Olave WR NO
4 33 M. Nabers WR NYG
5 48 T. McLaurin WR WAS
6 53 T. Warren TE IND
7 68 J. Herbert QB LAC
8 73 C. Hubbard RB CAR
9 88 J. Brooks RB CAR
10 93 J. Tyson WR NO
11 108 B. Corum RB LAR
12 113 T. Tracy Jr. RB NYG
13 128 Z. Charbonnet RB SEA
14 133 J. Higgins WR HOU
15 148 T. Dell WR HOU
Brad Curnett
Rd Pk Player
1 9 C. Lamb WR DAL
2 12 J. Jefferson WR MIN
3 29 J. Love RB ARI
4 32 C. Loveland TE CHI
5 49 B. Irving RB TB
6 52 D. Moore WR BUF
7 69 J. Price RB SEA
8 72 D. Maye QB NE
9 89 J. Meyers WR JAC
10 92 C. Sutton WR DEN
11 109 K. Gainwell RB TB
12 112 J. Reed WR GB
13 129 I. Pacheco RB DET
14 132 A. Mitchell WR NYJ
15 149 I. TeSlaa WR DET
Erik Guenther
Rd Pk Player
1 10 J. Cook RB BUF
2 11 R. Rice WR KC
3 30 K. Williams RB LAR
4 31 Z. Flowers WR BAL
5 50 L. Jackson QB BAL
6 51 C. Watson WR GB
7 70 T. Kraft TE GB
8 71 J. Downs WR IND
9 90 W. Robinson WR TEN
10 91 Q. Johnston WR LAC
11 110 C. Rodriguez Jr. RB JAC
12 111 T. Allgeier RB ARI
13 130 K. Mitchell RB LAC
14 131 T. Lawrence QB JAC
15 150 J. Bech WR LV
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