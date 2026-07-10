Fantasy Football Half-PPR Mock Draft (July 2026): Bijan Robinson goes No. 1 overall

One of the most fun and frustrating experiences for Fantasy managers is playing in a 10-team league. No matter the scoring format, it's always the same situation for everyone.
The fun is that you should have a stacked roster. And the frustration is that everyone else does, too.
For example, in this 10-team, half-PPR mock draft we held in early July, Thomas Shafer has Jonathan Taylor, De'Von Achane and Trey McBride all on the same roster. Sam Davis has Puka Nacua, Derrick Henry, Josh Jacobs and Josh Allen on his team. And R.J. White has Bijan Robinson, Brock Bowers and Saquon Barkley on his squad.
On and on it goes, and you can check out which roster you like best below. The key to winning in a 10-team league -- more than any other size format -- is health (obviously) and trying to make your squad stand out as much as possible.
For example, in a 10-team league, I'm more inclined to draft a quarterback or tight end early. I selected Chase Brown in Round 2 at No. 14 overall, but I considered Bowers in that spot. I also considered Allen over Tee Higgins in Round 3.
I passed on Bowers and Allen to see what I could do at those two positions later in the draft, but I might regret it as the season goes on if my quarterback (Dak Prescott) and tight end (Travis Kelce) underwhelm. My plan, as the draft unfolded, was to see how much talent I could stack at running back and receiver, and I was pleased with the outcome.
Along with Brown, my running backs are Javonte Williams, D'Andre Swift, Jordan Mason and Aaron Jones. I love that group, especially if one of the Minnesota duo becomes a solo act.
At receiver, I have Amon-Ra St. Brown, Higgins, DeVonta Smith, Chris Godwin, Parker Washington, Jalen Coker, Jalen McMillan and Tyreek Hill. I can start five of those guys, and I'll take my top five of St. Brown, Higgins, Smith, Godwin and Washington over the rest of the league.
We'll see how it all plays out, but it won't be easy. Playing in 10-team leagues is fun. But it's also challenging because everyone should have a great roster going into the season.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award a half-point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
2. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
3. Sam Davis, FFT Podcast Producer
4. Brandon Howard, Fantasy Editor
5. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
6. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
7. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
8. Jason Magnone, Podcast Listener
9. Brad Curnett, Podcast Listener
10. Erik Guenther, Podcast Listener
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Dave Richard
|
J. Gibbs RB DET
|2
|R.J. White
|
B. Robinson RB ATL
|3
|Sam Davis
|
P. Nacua WR LAR
|4
|Brandon Howard
|
J. Chase WR CIN
|5
|Meron Berkson
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|6
|Thomas Shafer
|
J. Taylor RB IND
|7
|Jamey Eisenberg
|
A. St. Brown WR DET
|8
|Jason Magnone
|
C. McCaffrey RB SF
|9
|Brad Curnett
|
C. Lamb WR DAL
|10
|Erik Guenther
|
J. Cook RB BUF
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|11
|Erik Guenther
|
R. Rice WR KC
|12
|Brad Curnett
|
J. Jefferson WR MIN
|13
|Jason Magnone
|
A. Jeanty RB LV
|14
|Jamey Eisenberg
|
C. Brown RB CIN
|15
|Thomas Shafer
|
D. Achane RB MIA
|16
|Meron Berkson
|
O. Hampton RB LAC
|17
|Brandon Howard
|
D. London WR ATL
|18
|Sam Davis
|
D. Henry RB BAL
|19
|R.J. White
|
S. Barkley RB PHI
|20
|Dave Richard
|
N. Collins WR HOU
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|21
|Dave Richard
|
A. Brown WR NE
|22
|R.J. White
|
B. Bowers TE LV
|23
|Sam Davis
|
J. Jacobs RB GB
|24
|Brandon Howard
|
K. Walker III RB KC
|25
|Meron Berkson
|
G. Pickens WR DAL
|26
|Thomas Shafer
|
T. McBride TE ARI
|27
|Jamey Eisenberg
|
T. Higgins WR CIN
|28
|Jason Magnone
|
C. Olave WR NO
|29
|Brad Curnett
|
J. Love RB ARI
|30
|Erik Guenther
|
K. Williams RB LAR
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|31
|Erik Guenther
|
Z. Flowers WR BAL
|32
|Brad Curnett
|
C. Loveland TE CHI
|33
|Jason Magnone
|
M. Nabers WR NYG
|34
|Jamey Eisenberg
|
D. Smith WR PHI
|35
|Thomas Shafer
|
E. Egbuka WR TB
|36
|Meron Berkson
|
B. Hall RB NYJ
|37
|Brandon Howard
|
T. McMillan WR CAR
|38
|Sam Davis
|
J. Allen QB BUF
|39
|R.J. White
|
G. Wilson WR NYJ
|40
|Dave Richard
|
T. Etienne RB NO
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|41
|Dave Richard
|
J. Waddle WR DEN
|42
|R.J. White
|
L. Burden III WR CHI
|43
|Sam Davis
|
A. Pierce WR IND
|44
|Brandon Howard
|
Q. Judkins RB CLE
|45
|Meron Berkson
|
L. McConkey WR LAC
|46
|Thomas Shafer
|
C. Skattebo RB NYG
|47
|Jamey Eisenberg
|
J. Williams RB DAL
|48
|Jason Magnone
|
T. McLaurin WR WAS
|49
|Brad Curnett
|
B. Irving RB TB
|50
|Erik Guenther
|
L. Jackson QB BAL
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|51
|Erik Guenther
|
C. Watson WR GB
|52
|Brad Curnett
|
D. Moore WR BUF
|53
|Jason Magnone
|
T. Warren TE IND
|54
|Jamey Eisenberg
|
D. Swift RB CHI
|55
|Thomas Shafer
|
M. Evans WR SF
|56
|Meron Berkson
|
J. Burrow QB CIN
|57
|Brandon Howard
|
T. Henderson RB NE
|58
|Sam Davis
|
R. Odunze WR CHI
|59
|R.J. White
|
J. Williams WR DET
|60
|Dave Richard
|
D. Montgomery RB HOU
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|61
|Dave Richard
|
D. Adams WR LAR
|62
|R.J. White
|
T. Pollard RB TEN
|63
|Sam Davis
|
B. Tuten RB JAC
|64
|Brandon Howard
|
J. Daniels QB WAS
|65
|Meron Berkson
|
S. LaPorta TE DET
|66
|Thomas Shafer
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|67
|Jamey Eisenberg
|
C. Godwin WR TB
|68
|Jason Magnone
|
J. Herbert QB LAC
|69
|Brad Curnett
|
J. Price RB SEA
|70
|Erik Guenther
|
T. Kraft TE GB
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|71
|Erik Guenther
|
J. Downs WR IND
|72
|Brad Curnett
|
D. Maye QB NE
|73
|Jason Magnone
|
C. Hubbard RB CAR
|74
|Jamey Eisenberg
|
P. Washington WR JAC
|75
|Thomas Shafer
|
K. Pitts TE ATL
|76
|Meron Berkson
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|77
|Brandon Howard
|
X. Worthy WR KC
|78
|Sam Davis
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|79
|R.J. White
|
J. Warren RB PIT
|80
|Dave Richard
|
J. Hurts QB PHI
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|81
|Dave Richard
|
C. Tate WR TEN
|82
|R.J. White
|
R. Dowdle RB PIT
|83
|Sam Davis
|
R. Stevenson RB NE
|84
|Brandon Howard
|
I. Likely TE NYG
|85
|Meron Berkson
|
J. Dobbins RB DEN
|86
|Thomas Shafer
|
G. Kittle TE SF
|87
|Jamey Eisenberg
|
T. Kelce TE KC
|88
|Jason Magnone
|
J. Brooks RB CAR
|89
|Brad Curnett
|
J. Meyers WR JAC
|90
|Erik Guenther
|
W. Robinson WR TEN
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|91
|Erik Guenther
|
Q. Johnston WR LAC
|92
|Brad Curnett
|
C. Sutton WR DEN
|93
|Jason Magnone
|
J. Tyson WR NO
|94
|Jamey Eisenberg
|
D. Prescott QB DAL
|95
|Thomas Shafer
|
D. Metcalf WR PIT
|96
|Meron Berkson
|
R. Harvey RB DEN
|97
|Brandon Howard
|
M. Andrews TE BAL
|98
|Sam Davis
|
J. Addison WR MIN
|99
|R.J. White
|
M. Wilson WR ARI
|100
|Dave Richard
|
R. Pearsall WR SF
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|101
|Dave Richard
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|102
|R.J. White
|
M. Lemon WR PHI
|103
|Sam Davis
|
K. Monangai RB CHI
|104
|Brandon Howard
|
M. Golden WR GB
|105
|Meron Berkson
|
M. Pittman WR PIT
|106
|Thomas Shafer
|
R. White RB WAS
|107
|Jamey Eisenberg
|
J. Mason RB MIN
|108
|Jason Magnone
|
B. Corum RB LAR
|109
|Brad Curnett
|
K. Gainwell RB TB
|110
|Erik Guenther
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|111
|Erik Guenther
|
T. Allgeier RB ARI
|112
|Brad Curnett
|
J. Reed WR GB
|113
|Jason Magnone
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|114
|Jamey Eisenberg
|
A. Jones RB MIN
|115
|Thomas Shafer
|
J. Nailor WR LV
|116
|Meron Berkson
|
K. Concepcion WR CLE
|117
|Brandon Howard
|
K. Sadiq TE NYJ
|118
|Sam Davis
|
D. Goedert TE PHI
|119
|R.J. White
|
R. Doubs WR NE
|120
|Dave Richard
|
D. Kincaid TE BUF
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|121
|Dave Richard
|
C. Okonkwo TE WAS
|122
|R.J. White
|
K. Shakir WR BUF
|123
|Sam Davis
|
T. Tucker WR LV
|124
|Brandon Howard
|
B. Allen RB NYJ
|125
|Meron Berkson
|
D. Boston WR CLE
|126
|Thomas Shafer
|
P. Mahomes QB KC
|127
|Jamey Eisenberg
|
J. Coker WR CAR
|128
|Jason Magnone
|
Z. Charbonnet RB SEA
|129
|Brad Curnett
|
I. Pacheco RB DET
|130
|Erik Guenther
|
K. Mitchell RB LAC
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|131
|Erik Guenther
|
T. Lawrence QB JAC
|132
|Brad Curnett
|
A. Mitchell WR NYJ
|133
|Jason Magnone
|
J. Higgins WR HOU
|134
|Jamey Eisenberg
|
J. McMillan WR TB
|135
|Thomas Shafer
|
C. Williams QB CHI
|136
|Meron Berkson
|
D. Sampson RB CLE
|137
|Brandon Howard
|
S. Williams WR GB
|138
|Sam Davis
|
R. Shaheed WR SEA
|139
|R.J. White
|
M. Stafford QB LAR
|140
|Dave Richard
|
J. James RB SF
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|141
|Dave Richard
|
W. Marks RB HOU
|142
|R.J. White
|
B. Purdy QB SF
|143
|Sam Davis
|
T. Spears RB TEN
|144
|Brandon Howard
|
J. Blue RB DAL
|145
|Meron Berkson
|
J. Dart QB NYG
|146
|Thomas Shafer
|
K. Murray QB MIN
|147
|Jamey Eisenberg
|
T. Hill WR MIA
|148
|Jason Magnone
|
T. Dell WR HOU
|149
|Brad Curnett
|
I. TeSlaa WR DET
|150
|Erik Guenther
|
J. Bech WR LV
Team by Team
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
J. Gibbs RB DET
|2
|20
|
N. Collins WR HOU
|3
|21
|
A. Brown WR NE
|4
|40
|
T. Etienne RB NO
|5
|41
|
J. Waddle WR DEN
|6
|60
|
D. Montgomery RB HOU
|7
|61
|
D. Adams WR LAR
|8
|80
|
J. Hurts QB PHI
|9
|81
|
C. Tate WR TEN
|10
|100
|
R. Pearsall WR SF
|11
|101
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|12
|120
|
D. Kincaid TE BUF
|13
|121
|
C. Okonkwo TE WAS
|14
|140
|
J. James RB SF
|15
|141
|
W. Marks RB HOU
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
B. Robinson RB ATL
|2
|19
|
S. Barkley RB PHI
|3
|22
|
B. Bowers TE LV
|4
|39
|
G. Wilson WR NYJ
|5
|42
|
L. Burden III WR CHI
|6
|59
|
J. Williams WR DET
|7
|62
|
T. Pollard RB TEN
|8
|79
|
J. Warren RB PIT
|9
|82
|
R. Dowdle RB PIT
|10
|99
|
M. Wilson WR ARI
|11
|102
|
M. Lemon WR PHI
|12
|119
|
R. Doubs WR NE
|13
|122
|
K. Shakir WR BUF
|14
|139
|
M. Stafford QB LAR
|15
|142
|
B. Purdy QB SF
|Sam Davis
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
P. Nacua WR LAR
|2
|18
|
D. Henry RB BAL
|3
|23
|
J. Jacobs RB GB
|4
|38
|
J. Allen QB BUF
|5
|43
|
A. Pierce WR IND
|6
|58
|
R. Odunze WR CHI
|7
|63
|
B. Tuten RB JAC
|8
|78
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|9
|83
|
R. Stevenson RB NE
|10
|98
|
J. Addison WR MIN
|11
|103
|
K. Monangai RB CHI
|12
|118
|
D. Goedert TE PHI
|13
|123
|
T. Tucker WR LV
|14
|138
|
R. Shaheed WR SEA
|15
|143
|
T. Spears RB TEN
|Brandon Howard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
J. Chase WR CIN
|2
|17
|
D. London WR ATL
|3
|24
|
K. Walker III RB KC
|4
|37
|
T. McMillan WR CAR
|5
|44
|
Q. Judkins RB CLE
|6
|57
|
T. Henderson RB NE
|7
|64
|
J. Daniels QB WAS
|8
|77
|
X. Worthy WR KC
|9
|84
|
I. Likely TE NYG
|10
|97
|
M. Andrews TE BAL
|11
|104
|
M. Golden WR GB
|12
|117
|
K. Sadiq TE NYJ
|13
|124
|
B. Allen RB NYJ
|14
|137
|
S. Williams WR GB
|15
|144
|
J. Blue RB DAL
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|16
|
O. Hampton RB LAC
|3
|25
|
G. Pickens WR DAL
|4
|36
|
B. Hall RB NYJ
|5
|45
|
L. McConkey WR LAC
|6
|56
|
J. Burrow QB CIN
|7
|65
|
S. LaPorta TE DET
|8
|76
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|9
|85
|
J. Dobbins RB DEN
|10
|96
|
R. Harvey RB DEN
|11
|105
|
M. Pittman WR PIT
|12
|116
|
K. Concepcion WR CLE
|13
|125
|
D. Boston WR CLE
|14
|136
|
D. Sampson RB CLE
|15
|145
|
J. Dart QB NYG
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
J. Taylor RB IND
|2
|15
|
D. Achane RB MIA
|3
|26
|
T. McBride TE ARI
|4
|35
|
E. Egbuka WR TB
|5
|46
|
C. Skattebo RB NYG
|6
|55
|
M. Evans WR SF
|7
|66
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|8
|75
|
K. Pitts TE ATL
|9
|86
|
G. Kittle TE SF
|10
|95
|
D. Metcalf WR PIT
|11
|106
|
R. White RB WAS
|12
|115
|
J. Nailor WR LV
|13
|126
|
P. Mahomes QB KC
|14
|135
|
C. Williams QB CHI
|15
|146
|
K. Murray QB MIN
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
A. St. Brown WR DET
|2
|14
|
C. Brown RB CIN
|3
|27
|
T. Higgins WR CIN
|4
|34
|
D. Smith WR PHI
|5
|47
|
J. Williams RB DAL
|6
|54
|
D. Swift RB CHI
|7
|67
|
C. Godwin WR TB
|8
|74
|
P. Washington WR JAC
|9
|87
|
T. Kelce TE KC
|10
|94
|
D. Prescott QB DAL
|11
|107
|
J. Mason RB MIN
|12
|114
|
A. Jones RB MIN
|13
|127
|
J. Coker WR CAR
|14
|134
|
J. McMillan WR TB
|15
|147
|
T. Hill WR MIA
|Jason Magnone
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
C. McCaffrey RB SF
|2
|13
|
A. Jeanty RB LV
|3
|28
|
C. Olave WR NO
|4
|33
|
M. Nabers WR NYG
|5
|48
|
T. McLaurin WR WAS
|6
|53
|
T. Warren TE IND
|7
|68
|
J. Herbert QB LAC
|8
|73
|
C. Hubbard RB CAR
|9
|88
|
J. Brooks RB CAR
|10
|93
|
J. Tyson WR NO
|11
|108
|
B. Corum RB LAR
|12
|113
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|13
|128
|
Z. Charbonnet RB SEA
|14
|133
|
J. Higgins WR HOU
|15
|148
|
T. Dell WR HOU
|Brad Curnett
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
C. Lamb WR DAL
|2
|12
|
J. Jefferson WR MIN
|3
|29
|
J. Love RB ARI
|4
|32
|
C. Loveland TE CHI
|5
|49
|
B. Irving RB TB
|6
|52
|
D. Moore WR BUF
|7
|69
|
J. Price RB SEA
|8
|72
|
D. Maye QB NE
|9
|89
|
J. Meyers WR JAC
|10
|92
|
C. Sutton WR DEN
|11
|109
|
K. Gainwell RB TB
|12
|112
|
J. Reed WR GB
|13
|129
|
I. Pacheco RB DET
|14
|132
|
A. Mitchell WR NYJ
|15
|149
|
I. TeSlaa WR DET
|Erik Guenther
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
J. Cook RB BUF
|2
|11
|
R. Rice WR KC
|3
|30
|
K. Williams RB LAR
|4
|31
|
Z. Flowers WR BAL
|5
|50
|
L. Jackson QB BAL
|6
|51
|
C. Watson WR GB
|7
|70
|
T. Kraft TE GB
|8
|71
|
J. Downs WR IND
|9
|90
|
W. Robinson WR TEN
|10
|91
|
Q. Johnston WR LAC
|11
|110
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|12
|111
|
T. Allgeier RB ARI
|13
|130
|
K. Mitchell RB LAC
|14
|131
|
T. Lawrence QB JAC
|15
|150
|
J. Bech WR LV