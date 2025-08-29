USATSI
This 12-team, half-PPR mock draft is our final one prior to Labor Day weekend. We also have an amazing
that we did this week as well. Read them. Study them. Use them to your advantage. PPR mock draft Most Fantasy drafts will take place this weekend and into early next week. If you've been following our mocks throughout training camp, then you're ready. You know what strategy you like. You know what players you want to target -- and the ones to avoid. You're ready. If you do need additional help, you have our rankings and tiers. You have our sleepers, breakouts, and busts. You have our podcasts. We're here for you, and we'll continue to be here for you throughout the season. So have fun with your draft. It's going to be awesome. As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft. Our draft order is as follows: 1. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host 2. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer 3. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer 4. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator 5. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer 6. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer 7. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator 8. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy 9. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer 10. Adam Aizer, FFT Podcast Host 11. Dave Richard, Senior Fantasy Analyst 12. Brandon Howard, Fantasy Editor
Round By Round
Round 1
Pos
Team
Player
1
Dan Schneier
J. Chase WR CIN
2
Meron Berkson
B. Robinson RB ATL
3
Heath Cummings
S. Barkley RB PHI
4
Rob Thomas
J. Jefferson WR MIN
5
Joel Cox
J. Gibbs RB DET
6
Brandon Howard
C. Lamb WR DAL
7
Jake Grogins
A. Jeanty RB LV
8
Jamey Eisenberg
D. Achane RB MIA
9
Adam Aizer
N. Collins WR HOU
10
R.J. White
P. Nacua WR LAR
11
Dave Richard
M. Nabers WR NYG
12
Thomas Shafer
C. McCaffrey RB SF
Round 2
Pos
Team
Player
13
Thomas Shafer
A. St. Brown WR DET
14
Dave Richard
D. Henry RB BAL
15
R.J. White
B. Thomas Jr. WR JAC
16
Adam Aizer
A. Brown WR PHI
17
Jamey Eisenberg
D. London WR ATL
18
Jake Grogins
B. Irving RB TB
19
Brandon Howard
J. Taylor RB IND
20
Joel Cox
B. Bowers TE LV
21
Rob Thomas
L. McConkey WR LAC
22
Heath Cummings
T. Higgins WR CIN
23
Meron Berkson
K. Williams RB LAR
24
Dan Schneier
J. Jacobs RB GB
Round 3
Pos
Team
Player
25
Dan Schneier
T. Hill WR MIA
26
Meron Berkson
J. Smith-Njigba WR SEA
27
Heath Cummings
T. McBride TE ARI
28
Rob Thomas
C. Brown RB CIN
29
Joel Cox
B. Hall RB NYJ
30
Brandon Howard
J. Williams WR DET
31
Jake Grogins
J. Allen QB BUF
32
Jamey Eisenberg
J. Cook RB BUF
33
Adam Aizer
J. Mixon RB HOU
34
R.J. White
K. Walker III RB SEA
35
Dave Richard
D. Adams WR LAR
36
Thomas Shafer
M. Evans WR TB
Round 4
Pos
Team
Player
37
Thomas Shafer
M. Harrison Jr. WR ARI
38
Dave Richard
C. Hubbard RB CAR
39
R.J. White
O. Hampton RB LAC
40
Adam Aizer
R. Harvey RB DEN
41
Jamey Eisenberg
T. McLaurin WR WAS
42
Jake Grogins
G. Wilson WR NYJ
43
Brandon Howard
T. Henderson RB NE
44
Joel Cox
L. Jackson QB BAL
45
Rob Thomas
D. Moore WR CHI
46
Heath Cummings
A. Kamara RB NO
47
Meron Berkson
D. Metcalf WR PIT
48
Dan Schneier
R. Rice WR KC
Round 5
Pos
Team
Player
49
Dan Schneier
C. Sutton WR DEN
50
Meron Berkson
X. Worthy WR KC
51
Heath Cummings
J. Daniels QB WAS
52
Rob Thomas
G. Kittle TE SF
53
Joel Cox
D. Smith WR PHI
54
Brandon Howard
J. Hurts QB PHI
55
Jake Grogins
C. Ridley WR TEN
56
Jamey Eisenberg
T. Hunter WR JAC
57
Adam Aizer
J. Burrow QB CIN
58
R.J. White
J. Conner RB ARI
59
Dave Richard
J. Jeudy WR CLE
60
Thomas Shafer
P. Mahomes QB KC
Round 6
Pos
Team
Player
61
Thomas Shafer
D. Montgomery RB DET
62
Dave Richard
C. Godwin WR TB
63
R.J. White
Z. Flowers WR BAL
64
Adam Aizer
I. Pacheco RB KC
65
Jamey Eisenberg
S. LaPorta TE DET
66
Jake Grogins
G. Pickens WR DAL
67
Brandon Howard
M. Andrews TE BAL
68
Joel Cox
J. Waddle WR MIA
69
Rob Thomas
A. Jones RB MIN
70
Heath Cummings
D. Swift RB CHI
71
Meron Berkson
T. McMillan WR CAR
72
Dan Schneier
T. Pollard RB TEN
Round 7
Pos
Team
Player
73
Dan Schneier
K. Johnson RB PIT
74
Meron Berkson
T. Kelce TE KC
75
Heath Cummings
C. Kupp WR SEA
76
Rob Thomas
T. Tracy Jr. RB NYG
77
Joel Cox
C. Olave WR NO
78
Brandon Howard
M. Golden WR GB
79
Jake Grogins
J. Warren RB PIT
80
Jamey Eisenberg
Q. Judkins RB CLE
81
Adam Aizer
J. Addison WR MIN
82
R.J. White
R. Odunze WR CHI
83
Dave Richard
B. Robinson Jr. RB SF
84
Thomas Shafer
J. Jennings WR SF
Round 8
Pos
Team
Player
85
Thomas Shafer
R. Pearsall WR SF
86
Dave Richard
D. Njoku TE CLE
87
R.J. White
T. Hockenson TE MIN
88
Adam Aizer
S. Diggs WR NE
89
Jamey Eisenberg
K. Shakir WR BUF
90
Jake Grogins
T. Spears RB TEN
91
Brandon Howard
J. Blue RB DAL
92
Joel Cox
J. Meyers WR LV
93
Rob Thomas
D. Samuel WR WAS
94
Heath Cummings
J. Downs WR IND
95
Meron Berkson
J. Williams RB DAL
96
Dan Schneier
J. Reed WR GB
Round 9
Pos
Team
Player
97
Dan Schneier
M. Pittman WR IND
98
Meron Berkson
R. Stevenson RB NE
99
Heath Cummings
L. Burden III WR CHI
100
Rob Thomas
B. Mayfield QB TB
101
Joel Cox
Z. Charbonnet RB SEA
102
Brandon Howard
S. Williams WR GB
103
Jake Grogins
M. Brown WR KC
104
Jamey Eisenberg
C. Skattebo RB NYG
105
Adam Aizer
E. Engram TE DEN
106
R.J. White
N. Harris RB LAC
107
Dave Richard
T. Etienne RB JAC
108
Thomas Shafer
D. Mooney WR ATL
Round 10
Pos
Team
Player
109
Thomas Shafer
A. Ekeler RB WAS
110
Dave Richard
C. Williams QB CHI
111
R.J. White
K. Murray QB ARI
112
Adam Aizer
T. Harris WR LAC
113
Jamey Eisenberg
K. Coleman WR BUF
114
Jake Grogins
W. Robinson WR NYG
115
Brandon Howard
I. Likely TE BAL
116
Joel Cox
B. Aiyuk WR SF
117
Rob Thomas
E. Egbuka WR TB
118
Heath Cummings
J. Bech WR LV
119
Meron Berkson
B. Nix QB DEN
120
Dan Schneier
R. White RB TB
Round 11
Pos
Team
Player
121
Dan Schneier
C. Loveland TE CHI
122
Meron Berkson
D. Prescott QB DAL
123
Heath Cummings
T. Bigsby RB JAC
124
Rob Thomas
J. McMillan WR TB
125
Joel Cox
B. Tuten RB JAC
126
Brandon Howard
B. Allen RB NYJ
127
Jake Grogins
E. Mitchell RB KC
128
Jamey Eisenberg
J. Mason RB MIN
129
Adam Aizer
C. Kirk WR HOU
130
R.J. White
J. Smith TE PIT
131
Dave Richard
I. Guerendo RB SF
132
Thomas Shafer
K. Williams WR NE
Round 12
Pos
Team
Player
133
Thomas Shafer
T. Allgeier RB ATL
134
Dave Richard
J. Wright RB MIA
135
R.J. White
J. Higgins WR HOU
136
Adam Aizer
R. Davis RB BUF
137
Jamey Eisenberg
C. Tillman WR CLE
138
Jake Grogins
D. Douglas WR NE
139
Brandon Howard
R. Bateman WR BAL
140
Joel Cox
D. Sampson RB CLE
141
Rob Thomas
R. Shaheed WR NO
142
Heath Cummings
K. Allen WR LAC
143
Meron Berkson
T. Warren TE IND
144
Dan Schneier
B. Purdy QB SF
Round 13
Pos
Team
Player
145
Dan Schneier
D. Kincaid TE BUF
146
Meron Berkson
M. Mims WR DEN
147
Heath Cummings
A. Richardson QB IND
148
Rob Thomas
T. Benson RB ARI
149
Joel Cox
D. Goedert TE PHI
150
Brandon Howard
D. Hopkins WR BAL
151
Jake Grogins
K. Mitchell RB BAL
152
Jamey Eisenberg
J. Fields QB NYJ
153
Adam Aizer
J. Dobbins RB DEN
154
R.J. White
N. Chubb RB HOU
155
Dave Richard
T. Kraft TE GB
156
Thomas Shafer
K. Pitts TE ATL
Round 14
Pos
Team
Player
157
Thomas Shafer
J. Ferguson TE DAL
158
Dave Richard
J. Goff QB DET
159
R.J. White
J. McLaughlin RB DEN
160
Adam Aizer
T. Lawrence QB JAC
161
Jamey Eisenberg
D. Maye QB NE
162
Jake Grogins
J. Johnson TE NO
163
Brandon Howard
J. Milroe QB SEA
164
Joel Cox
C. Ward QB TEN
165
Rob Thomas
B. Corum RB LAR
166
Heath Cummings
Z. Moss RB CIN
167
Meron Berkson
X. Legette WR CAR
168
Dan Schneier
C. Stroud QB HOU
Team by Team
Dan Schneier
Rd
Pk
Player
1
1
J. Chase WR CIN
2
24
J. Jacobs RB GB
3
25
T. Hill WR MIA
4
48
R. Rice WR KC
5
49
C. Sutton WR DEN
6
72
T. Pollard RB TEN
7
73
K. Johnson RB PIT
8
96
J. Reed WR GB
9
97
M. Pittman WR IND
10
120
R. White RB TB
11
121
C. Loveland TE CHI
12
144
B. Purdy QB SF
13
145
D. Kincaid TE BUF
14
168
C. Stroud QB HOU
Meron Berkson
Rd
Pk
Player
1
2
B. Robinson RB ATL
2
23
K. Williams RB LAR
3
26
J. Smith-Njigba WR SEA
4
47
D. Metcalf WR PIT
5
50
X. Worthy WR KC
6
71
T. McMillan WR CAR
7
74
T. Kelce TE KC
8
95
J. Williams RB DAL
9
98
R. Stevenson RB NE
10
119
B. Nix QB DEN
11
122
D. Prescott QB DAL
12
143
T. Warren TE IND
13
146
M. Mims WR DEN
14
167
X. Legette WR CAR
Heath Cummings
Rd
Pk
Player
1
3
S. Barkley RB PHI
2
22
T. Higgins WR CIN
3
27
T. McBride TE ARI
4
46
A. Kamara RB NO
5
51
J. Daniels QB WAS
6
70
D. Swift RB CHI
7
75
C. Kupp WR SEA
8
94
J. Downs WR IND
9
99
L. Burden III WR CHI
10
118
J. Bech WR LV
11
123
T. Bigsby RB JAC
12
142
K. Allen WR LAC
13
147
A. Richardson QB IND
14
166
Z. Moss RB CIN
Rob Thomas
Rd
Pk
Player
1
4
J. Jefferson WR MIN
2
21
L. McConkey WR LAC
3
28
C. Brown RB CIN
4
45
D. Moore WR CHI
5
52
G. Kittle TE SF
6
69
A. Jones RB MIN
7
76
T. Tracy Jr. RB NYG
8
93
D. Samuel WR WAS
9
100
B. Mayfield QB TB
10
117
E. Egbuka WR TB
11
124
J. McMillan WR TB
12
141
R. Shaheed WR NO
13
148
T. Benson RB ARI
14
165
B. Corum RB LAR
Joel Cox
Rd
Pk
Player
1
5
J. Gibbs RB DET
2
20
B. Bowers TE LV
3
29
B. Hall RB NYJ
4
44
L. Jackson QB BAL
5
53
D. Smith WR PHI
6
68
J. Waddle WR MIA
7
77
C. Olave WR NO
8
92
J. Meyers WR LV
9
101
Z. Charbonnet RB SEA
10
116
B. Aiyuk WR SF
11
125
B. Tuten RB JAC
12
140
D. Sampson RB CLE
13
149
D. Goedert TE PHI
14
164
C. Ward QB TEN
Brandon Howard
Rd
Pk
Player
1
6
C. Lamb WR DAL
2
19
J. Taylor RB IND
3
30
J. Williams WR DET
4
43
T. Henderson RB NE
5
54
J. Hurts QB PHI
6
67
M. Andrews TE BAL
7
78
M. Golden WR GB
8
91
J. Blue RB DAL
9
102
S. Williams WR GB
10
115
I. Likely TE BAL
11
126
B. Allen RB NYJ
12
139
R. Bateman WR BAL
13
150
D. Hopkins WR BAL
14
163
J. Milroe QB SEA
Jake Grogins
Rd
Pk
Player
1
7
A. Jeanty RB LV
2
18
B. Irving RB TB
3
31
J. Allen QB BUF
4
42
G. Wilson WR NYJ
5
55
C. Ridley WR TEN
6
66
G. Pickens WR DAL
7
79
J. Warren RB PIT
8
90
T. Spears RB TEN
9
103
M. Brown WR KC
10
114
W. Robinson WR NYG
11
127
E. Mitchell RB KC
12
138
D. Douglas WR NE
13
151
K. Mitchell RB BAL
14
162
J. Johnson TE NO
Jamey Eisenberg
Rd
Pk
Player
1
8
D. Achane RB MIA
2
17
D. London WR ATL
3
32
J. Cook RB BUF
4
41
T. McLaurin WR WAS
5
56
T. Hunter WR JAC
6
65
S. LaPorta TE DET
7
80
Q. Judkins RB CLE
8
89
K. Shakir WR BUF
9
104
C. Skattebo RB NYG
10
113
K. Coleman WR BUF
11
128
J. Mason RB MIN
12
137
C. Tillman WR CLE
13
152
J. Fields QB NYJ
14
161
D. Maye QB NE
Adam Aizer
Rd
Pk
Player
1
9
N. Collins WR HOU
2
16
A. Brown WR PHI
3
33
J. Mixon RB HOU
4
40
R. Harvey RB DEN
5
57
J. Burrow QB CIN
6
64
I. Pacheco RB KC
7
81
J. Addison WR MIN
8
88
S. Diggs WR NE
9
105
E. Engram TE DEN
10
112
T. Harris WR LAC
11
129
C. Kirk WR HOU
12
136
R. Davis RB BUF
13
153
J. Dobbins RB DEN
14
160
T. Lawrence QB JAC
R.J. White
Rd
Pk
Player
1
10
P. Nacua WR LAR
2
15
B. Thomas Jr. WR JAC
3
34
K. Walker III RB SEA
4
39
O. Hampton RB LAC
5
58
J. Conner RB ARI
6
63
Z. Flowers WR BAL
7
82
R. Odunze WR CHI
8
87
T. Hockenson TE MIN
9
106
N. Harris RB LAC
10
111
K. Murray QB ARI
11
130
J. Smith TE PIT
12
135
J. Higgins WR HOU
13
154
N. Chubb RB HOU
14
159
J. McLaughlin RB DEN
Dave Richard
Rd
Pk
Player
1
11
M. Nabers WR NYG
2
14
D. Henry RB BAL
3
35
D. Adams WR LAR
4
38
C. Hubbard RB CAR
5
59
J. Jeudy WR CLE
6
62
C. Godwin WR TB
7
83
B. Robinson Jr. RB SF
8
86
D. Njoku TE CLE
9
107
T. Etienne RB JAC
10
110
C. Williams QB CHI
11
131
I. Guerendo RB SF
12
134
J. Wright RB MIA
13
155
T. Kraft TE GB
14
158
J. Goff QB DET
Thomas Shafer
Rd
Pk
Player
1
12
C. McCaffrey RB SF
2
13
A. St. Brown WR DET
3
36
M. Evans WR TB
4
37
M. Harrison Jr. WR ARI
5
60
P. Mahomes QB KC
6
61
D. Montgomery RB DET
7
84
J. Jennings WR SF
8
85
R. Pearsall WR SF
9
108
D. Mooney WR ATL
10
109
A. Ekeler RB WAS
11
132
K. Williams WR NE
12
133
T. Allgeier RB ATL
13
156
K. Pitts TE ATL
14
157
J. Ferguson TE DAL