We completed our final, 12-team PPR mock draft Tuesday with members of our CBS Sports staff. And it got a little out of control.
Heath Cummings drafted Brock Bowers and Trey McBride. Thomas Shafer selected Joe Burrow as the first quarterback off the board at No. 25 overall. And I stole Isiah Pacheco right in front of Adam Aizer in Round 6. If you've followed our Fantasy Football Today podcast all offseason, you know Adam loves Pacheco, so that was fun. Many Fantasy drafts have already been completed, but we know a lot of you are still drafting up until Thursday's kickoff between the Cowboys and Eagles. So this is another good mock draft to use as a guide. As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 16-round draft. Our draft order is as follows: 1. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer 2. Dave Richard, Senior Fantasy Writer 3. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer 4. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer 5. Robert Turbin, Former NFL Running Back 6. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy 7. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host 8. Adam Aizer, FFT Podcast Host 9. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer 10. Will Brinson, Senior NFL Writer 11. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor 12. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
Round By Round
Round 1
Pos
Team
Player
1
Thomas Shafer
J. Chase WR CIN
2
Dave Richard
B. Robinson RB ATL
3
Heath Cummings
C. Lamb WR DAL
4
Meron Berkson
J. Gibbs RB DET
5
Robert Turbin
D. Henry RB BAL
6
R.J. White
J. Jefferson WR MIN
7
Tommy Tran
C. McCaffrey RB SF
8
Adam Aizer
N. Collins WR HOU
9
Jamey Eisenberg
S. Barkley RB PHI
10
Will Brinson
B. Thomas Jr. WR JAC
11
Daniel Schneier
M. Nabers WR NYG
12
Jack Capotorto
A. Jeanty RB LV
Round 2
Pos
Team
Player
13
Jack Capotorto
P. Nacua WR LAR
14
Daniel Schneier
A. St. Brown WR DET
15
Will Brinson
C. Brown RB CIN
16
Jamey Eisenberg
D. London WR ATL
17
Adam Aizer
D. Achane RB MIA
18
Tommy Tran
B. Irving RB TB
19
R.J. White
J. Jacobs RB GB
20
Robert Turbin
J. Taylor RB IND
21
Meron Berkson
K. Williams RB LAR
22
Heath Cummings
B. Bowers TE LV
23
Dave Richard
A. Brown WR PHI
24
Thomas Shafer
T. Hill WR MIA
Round 3
Pos
Team
Player
25
Thomas Shafer
J. Burrow QB CIN
26
Dave Richard
T. Higgins WR CIN
27
Heath Cummings
T. McBride TE ARI
28
Meron Berkson
L. McConkey WR LAC
29
Robert Turbin
L. Jackson QB BAL
30
R.J. White
J. Allen QB BUF
31
Tommy Tran
J. Smith-Njigba WR SEA
32
Daniel Schneier
J. Cook RB BUF
33
Jamey Eisenberg
O. Hampton RB LAC
34
Will Brinson
D. Adams WR LAR
35
Adam Aizer
T. Henderson RB NE
36
Jack Capotorto
G. Kittle TE SF
Round 4
Pos
Team
Player
37
Jack Capotorto
M. Evans WR TB
38
Daniel Schneier
J. Daniels QB WAS
39
Will Brinson
C. Sutton WR DEN
40
Jamey Eisenberg
K. Walker III RB SEA
41
Adam Aizer
J. Hurts QB PHI
42
Tommy Tran
T. McMillan WR CAR
43
R.J. White
T. McLaurin WR WAS
44
Robert Turbin
D. Moore WR CHI
45
Meron Berkson
M. Harrison Jr. WR ARI
46
Heath Cummings
C. Hubbard RB CAR
47
Dave Richard
A. Kamara RB NO
48
Thomas Shafer
X. Worthy WR KC
Round 5
Pos
Team
Player
49
Thomas Shafer
R. Harvey RB DEN
50
Dave Richard
J. Williams WR DET
51
Heath Cummings
B. Hall RB NYJ
52
Meron Berkson
D. Metcalf WR PIT
53
Robert Turbin
G. Pickens WR DAL
54
R.J. White
D. Swift RB CHI
55
Tommy Tran
J. Jeudy WR CLE
56
Adam Aizer
R. Pearsall WR SF
57
Jamey Eisenberg
G. Wilson WR NYJ
58
Will Brinson
T. Pollard RB TEN
59
Daniel Schneier
J. Conner RB ARI
60
Jack Capotorto
E. Egbuka WR TB
Round 6
Pos
Team
Player
61
Jack Capotorto
D. Montgomery RB DET
62
Daniel Schneier
C. Ridley WR TEN
63
Will Brinson
T. Kelce TE KC
64
Jamey Eisenberg
I. Pacheco RB KC
65
Adam Aizer
M. Golden WR GB
66
Tommy Tran
D. Smith WR PHI
67
R.J. White
Z. Flowers WR BAL
68
Robert Turbin
A. Jones RB MIN
69
Meron Berkson
J. Waddle WR MIA
70
Heath Cummings
T. Hunter WR JAC
71
Dave Richard
S. LaPorta TE DET
72
Thomas Shafer
R. Rice WR KC
Round 7
Pos
Team
Player
73
Thomas Shafer
J. Croskey-Merritt RB WAS
74
Dave Richard
P. Mahomes QB KC
75
Heath Cummings
D. Samuel WR WAS
76
Meron Berkson
T. Tracy Jr. RB NYG
77
Robert Turbin
C. Kupp WR SEA
78
R.J. White
R. Odunze WR CHI
79
Tommy Tran
Z. Charbonnet RB SEA
80
Adam Aizer
J. Warren RB PIT
81
Jamey Eisenberg
K. Coleman WR BUF
82
Will Brinson
J. Meyers WR LV
83
Daniel Schneier
C. Olave WR NO
84
Jack Capotorto
S. Diggs WR NE
Round 8
Pos
Team
Player
85
Jack Capotorto
B. Mayfield QB TB
86
Daniel Schneier
J. Addison WR MIN
87
Will Brinson
J. Mason RB MIN
88
Jamey Eisenberg
D. Njoku TE CLE
89
Adam Aizer
T. Warren TE IND
90
Tommy Tran
T. Etienne RB JAC
91
R.J. White
J. Williams RB DAL
92
Robert Turbin
J. Jennings WR SF
93
Meron Berkson
T. Hockenson TE MIN
94
Heath Cummings
C. Godwin WR TB
95
Dave Richard
B. Allen RB NYJ
96
Thomas Shafer
A. Ekeler RB WAS
Round 9
Pos
Team
Player
97
Thomas Shafer
Q. Judkins RB CLE
98
Dave Richard
B. Tuten RB JAC
99
Heath Cummings
D. Prescott QB DAL
100
Meron Berkson
C. Skattebo RB NYG
101
Robert Turbin
J. Dobbins RB DEN
102
R.J. White
J. Downs WR IND
103
Tommy Tran
C. Kirk WR HOU
104
Adam Aizer
O. Gordon II RB MIA
105
Jamey Eisenberg
M. Pittman WR IND
106
Will Brinson
B. Nix QB DEN
107
Daniel Schneier
K. Shakir WR BUF
108
Jack Capotorto
J. Blue RB DAL
Round 10
Pos
Team
Player
109
Jack Capotorto
K. Johnson RB PIT
110
Daniel Schneier
T. Bigsby RB JAC
111
Will Brinson
D. Mooney WR ATL
112
Jamey Eisenberg
D. Douglas WR NE
113
Adam Aizer
J. Reed WR GB
114
Tommy Tran
T. Kraft TE GB
115
R.J. White
T. Benson RB ARI
116
Robert Turbin
M. Andrews TE BAL
117
Meron Berkson
K. Murray QB ARI
118
Heath Cummings
L. Burden III WR CHI
119
Dave Richard
R. Shaheed WR NO
120
Thomas Shafer
J. Ford RB CLE
Round 11
Pos
Team
Player
121
Thomas Shafer
J. Mixon RB HOU
122
Dave Richard
E. Engram TE DEN
123
Heath Cummings
R. Stevenson RB NE
124
Meron Berkson
K. Allen WR LAC
125
Robert Turbin
A. Thielen WR MIN
126
R.J. White
C. Loveland TE CHI
127
Tommy Tran
M. Mims WR DEN
128
Adam Aizer
B. Aiyuk WR SF
129
Jamey Eisenberg
C. Tillman WR CLE
130
Will Brinson
D. Kincaid TE BUF
131
Daniel Schneier
R. Davis RB BUF
132
Jack Capotorto
R. White RB TB
Round 12
Pos
Team
Player
133
Jack Capotorto
N. Harris RB LAC
134
Daniel Schneier
J. Ferguson TE DAL
135
Will Brinson
T. Allgeier RB ATL
136
Jamey Eisenberg
D. Maye QB NE
137
Adam Aizer
T. Spears RB TEN
138
Tommy Tran
J. Fields QB NYJ
139
R.J. White
N. Chubb RB HOU
140
Robert Turbin
A. Cooper WR LV
141
Meron Berkson
J. Goff QB DET
142
Heath Cummings
D. Sampson RB CLE
143
Dave Richard
M. Brown WR KC
144
Thomas Shafer
B. Aubrey K DAL
Round 13
Pos
Team
Player
145
Thomas Shafer
Broncos DST DEN
146
Dave Richard
B. Robinson Jr. RB SF
147
Heath Cummings
W. Shipley RB PHI
148
Meron Berkson
J. Higgins WR HOU
149
Robert Turbin
R. Dowdle RB CAR
150
R.J. White
C. Rodriguez Jr. RB WAS
151
Tommy Tran
K. Miller RB NO
152
Adam Aizer
B. Purdy QB SF
153
Jamey Eisenberg
R. Doubs WR GB
154
Will Brinson
Eagles DST PHI
155
Daniel Schneier
W. Marks RB HOU
156
Jack Capotorto
D. Thornton Jr. WR LV
Round 14
Pos
Team
Player
157
Jack Capotorto
W. Robinson WR NYG
158
Daniel Schneier
Packers DST GB
159
Will Brinson
B. Corum RB LAR
160
Jamey Eisenberg
Steelers DST PIT
161
Adam Aizer
49ers DST SF
162
Tommy Tran
Vikings DST MIN
163
R.J. White
C. Dicker K LAC
164
Robert Turbin
R. Bateman WR BAL
165
Meron Berkson
K. Pitts TE ATL
166
Heath Cummings
T. Lawrence QB JAC
167
Dave Richard
B. Smith RB KC
168
Thomas Shafer
D. Goedert TE PHI
Round 15
Pos
Team
Player
169
Thomas Shafer
X. Legette WR CAR
170
Dave Richard
Ravens DST BAL
171
Heath Cummings
Cardinals DST ARI
172
Meron Berkson
E. McPherson K CIN
173
Robert Turbin
J. Elliott K PHI
174
R.J. White
Rams DST LAR
175
Tommy Tran
J. Love QB GB
176
Adam Aizer
K. Mitchell RB BAL
177
Jamey Eisenberg
C. Williams QB CHI
178
Will Brinson
M. Gay K WAS
179
Daniel Schneier
J. Bates K DET
180
Jack Capotorto
K. Fairbairn K HOU
Round 16
Pos
Team
Player
181
Jack Capotorto
Texans DST HOU
182
Daniel Schneier
I. TeSlaa WR DET
183
Will Brinson
D. Pierce RB HOU
184
Jamey Eisenberg
W. Lutz K DEN
185
Adam Aizer
C. Boswell K PIT
186
Tommy Tran
H. Butker K KC
187
R.J. White
T. Franklin WR DEN
188
Robert Turbin
Chiefs DST KC
189
Meron Berkson
Commanders DST WAS
190
Heath Cummings
C. McLaughlin K TB
191
Dave Richard
T. Bass K BUF
192
Thomas Shafer
J. Coker WR CAR
Team by Team
Thomas Shafer
Rd
Pk
Player
1
1
J. Chase WR CIN
2
24
T. Hill WR MIA
3
25
J. Burrow QB CIN
4
48
X. Worthy WR KC
5
49
R. Harvey RB DEN
6
72
R. Rice WR KC
7
73
J. Croskey-Merritt RB WAS
8
96
A. Ekeler RB WAS
9
97
Q. Judkins RB CLE
10
120
J. Ford RB CLE
11
121
J. Mixon RB HOU
12
144
B. Aubrey K DAL
13
145
Broncos DST DEN
14
168
D. Goedert TE PHI
15
169
X. Legette WR CAR
16
192
J. Coker WR CAR
Dave Richard
Rd
Pk
Player
1
2
B. Robinson RB ATL
2
23
A. Brown WR PHI
3
26
T. Higgins WR CIN
4
47
A. Kamara RB NO
5
50
J. Williams WR DET
6
71
S. LaPorta TE DET
7
74
P. Mahomes QB KC
8
95
B. Allen RB NYJ
9
98
B. Tuten RB JAC
10
119
R. Shaheed WR NO
11
122
E. Engram TE DEN
12
143
M. Brown WR KC
13
146
B. Robinson Jr. RB SF
14
167
B. Smith RB KC
15
170
Ravens DST BAL
16
191
T. Bass K BUF
Heath Cummings
Rd
Pk
Player
1
3
C. Lamb WR DAL
2
22
B. Bowers TE LV
3
27
T. McBride TE ARI
4
46
C. Hubbard RB CAR
5
51
B. Hall RB NYJ
6
70
T. Hunter WR JAC
7
75
D. Samuel WR WAS
8
94
C. Godwin WR TB
9
99
D. Prescott QB DAL
10
118
L. Burden III WR CHI
11
123
R. Stevenson RB NE
12
142
D. Sampson RB CLE
13
147
W. Shipley RB PHI
14
166
T. Lawrence QB JAC
15
171
Cardinals DST ARI
16
190
C. McLaughlin K TB
Meron Berkson
Rd
Pk
Player
1
4
J. Gibbs RB DET
2
21
K. Williams RB LAR
3
28
L. McConkey WR LAC
4
45
M. Harrison Jr. WR ARI
5
52
D. Metcalf WR PIT
6
69
J. Waddle WR MIA
7
76
T. Tracy Jr. RB NYG
8
93
T. Hockenson TE MIN
9
100
C. Skattebo RB NYG
10
117
K. Murray QB ARI
11
124
K. Allen WR LAC
12
141
J. Goff QB DET
13
148
J. Higgins WR HOU
14
165
K. Pitts TE ATL
15
172
E. McPherson K CIN
16
189
Commanders DST WAS
Robert Turbin
Rd
Pk
Player
1
5
D. Henry RB BAL
2
20
J. Taylor RB IND
3
29
L. Jackson QB BAL
4
44
D. Moore WR CHI
5
53
G. Pickens WR DAL
6
68
A. Jones RB MIN
7
77
C. Kupp WR SEA
8
92
J. Jennings WR SF
9
101
J. Dobbins RB DEN
10
116
M. Andrews TE BAL
11
125
A. Thielen WR MIN
12
140
A. Cooper WR LV
13
149
R. Dowdle RB CAR
14
164
R. Bateman WR BAL
15
173
J. Elliott K PHI
16
188
Chiefs DST KC
R.J. White
Rd
Pk
Player
1
6
J. Jefferson WR MIN
2
19
J. Jacobs RB GB
3
30
J. Allen QB BUF
4
43
T. McLaurin WR WAS
5
54
D. Swift RB CHI
6
67
Z. Flowers WR BAL
7
78
R. Odunze WR CHI
8
91
J. Williams RB DAL
9
102
J. Downs WR IND
10
115
T. Benson RB ARI
11
126
C. Loveland TE CHI
12
139
N. Chubb RB HOU
13
150
C. Rodriguez Jr. RB WAS
14
163
C. Dicker K LAC
15
174
Rams DST LAR
16
187
T. Franklin WR DEN
Tommy Tran
Rd
Pk
Player
1
7
C. McCaffrey RB SF
2
18
B. Irving RB TB
3
31
J. Smith-Njigba WR SEA
4
42
T. McMillan WR CAR
5
55
J. Jeudy WR CLE
6
66
D. Smith WR PHI
7
79
Z. Charbonnet RB SEA
8
90
T. Etienne RB JAC
9
103
C. Kirk WR HOU
10
114
T. Kraft TE GB
11
127
M. Mims WR DEN
12
138
J. Fields QB NYJ
13
151
K. Miller RB NO
14
162
Vikings DST MIN
15
175
J. Love QB GB
16
186
H. Butker K KC
Adam Aizer
Rd
Pk
Player
1
8
N. Collins WR HOU
2
17
D. Achane RB MIA
3
35
T. Henderson RB NE
4
41
J. Hurts QB PHI
5
56
R. Pearsall WR SF
6
65
M. Golden WR GB
7
80
J. Warren RB PIT
8
89
T. Warren TE IND
9
104
O. Gordon II RB MIA
10
113
J. Reed WR GB
11
128
B. Aiyuk WR SF
12
137
T. Spears RB TEN
13
152
B. Purdy QB SF
14
161
49ers DST SF
15
176
K. Mitchell RB BAL
16
185
C. Boswell K PIT
Jamey Eisenberg
Rd
Pk
Player
1
9
S. Barkley RB PHI
2
16
D. London WR ATL
3
33
O. Hampton RB LAC
4
40
K. Walker III RB SEA
5
57
G. Wilson WR NYJ
6
64
I. Pacheco RB KC
7
81
K. Coleman WR BUF
8
88
D. Njoku TE CLE
9
105
M. Pittman WR IND
10
112
D. Douglas WR NE
11
129
C. Tillman WR CLE
12
136
D. Maye QB NE
13
153
R. Doubs WR GB
14
160
Steelers DST PIT
15
177
C. Williams QB CHI
16
184
W. Lutz K DEN
Will Brinson
Rd
Pk
Player
1
10
B. Thomas Jr. WR JAC
2
15
C. Brown RB CIN
3
34
D. Adams WR LAR
4
39
C. Sutton WR DEN
5
58
T. Pollard RB TEN
6
63
T. Kelce TE KC
7
82
J. Meyers WR LV
8
87
J. Mason RB MIN
9
106
B. Nix QB DEN
10
111
D. Mooney WR ATL
11
130
D. Kincaid TE BUF
12
135
T. Allgeier RB ATL
13
154
Eagles DST PHI
14
159
B. Corum RB LAR
15
178
M. Gay K WAS
16
183
D. Pierce RB HOU
Daniel Schneier
Rd
Pk
Player
1
11
M. Nabers WR NYG
2
14
A. St. Brown WR DET
3
32
J. Cook RB BUF
4
38
J. Daniels QB WAS
5
59
J. Conner RB ARI
6
62
C. Ridley WR TEN
7
83
C. Olave WR NO
8
86
J. Addison WR MIN
9
107
K. Shakir WR BUF
10
110
T. Bigsby RB JAC
11
131
R. Davis RB BUF
12
134
J. Ferguson TE DAL
13
155
W. Marks RB HOU
14
158
Packers DST GB
15
179
J. Bates K DET
16
182
I. TeSlaa WR DET
Jack Capotorto
Rd
Pk
Player
1
12
A. Jeanty RB LV
2
13
P. Nacua WR LAR
3
36
G. Kittle TE SF
4
37
M. Evans WR TB
5
60
E. Egbuka WR TB
6
61
D. Montgomery RB DET
7
84
S. Diggs WR NE
8
85
B. Mayfield QB TB
9
108
J. Blue RB DAL
10
109
K. Johnson RB PIT
11
132
R. White RB TB
12
133
N. Harris RB LAC
13
156
D. Thornton Jr. WR LV
14
157
W. Robinson WR NYG
15
180
K. Fairbairn K HOU
16
181
Texans DST HOU