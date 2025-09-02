joe-burrow-bengals-imagn.jpg
We completed our final, 12-team PPR mock draft Tuesday with members of our CBS Sports staff. And it got a little out of control.

Heath Cummings drafted Brock Bowers and Trey McBride. Thomas Shafer selected Joe Burrow as the first quarterback off the board at No. 25 overall. And I stole Isiah Pacheco right in front of Adam Aizer in Round 6. If you've followed our Fantasy Football Today podcast all offseason, you know Adam loves Pacheco, so that was fun.

Many Fantasy drafts have already been completed, but we know a lot of you are still drafting up until Thursday's kickoff between the Cowboys and Eagles. So this is another good mock draft to use as a guide.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 16-round draft.

Draft order:

1. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
2. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
3. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
4. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
5. Robert Turbin, Former NFL Running Back
6. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
7. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
8. Adam Aizer, FFT Podcast Host
9. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
10. Will Brinson, Senior NFL Writer
11. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor
12. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Thomas Shafer J. Chase WR CIN
2 Dave Richard B. Robinson RB ATL
3 Heath Cummings C. Lamb WR DAL
4 Meron Berkson J. Gibbs RB DET
5 Robert Turbin D. Henry RB BAL
6 R.J. White J. Jefferson WR MIN
7 Tommy Tran C. McCaffrey RB SF
8 Adam Aizer N. Collins WR HOU
9 Jamey Eisenberg S. Barkley RB PHI
10 Will Brinson B. Thomas Jr. WR JAC
11 Daniel Schneier M. Nabers WR NYG
12 Jack Capotorto A. Jeanty RB LV
Round 2
Pos Team Player
13 Jack Capotorto P. Nacua WR LAR
14 Daniel Schneier A. St. Brown WR DET
15 Will Brinson C. Brown RB CIN
16 Jamey Eisenberg D. London WR ATL
17 Adam Aizer D. Achane RB MIA
18 Tommy Tran B. Irving RB TB
19 R.J. White J. Jacobs RB GB
20 Robert Turbin J. Taylor RB IND
21 Meron Berkson K. Williams RB LAR
22 Heath Cummings B. Bowers TE LV
23 Dave Richard A. Brown WR PHI
24 Thomas Shafer T. Hill WR MIA
Round 3
Pos Team Player
25 Thomas Shafer J. Burrow QB CIN
26 Dave Richard T. Higgins WR CIN
27 Heath Cummings T. McBride TE ARI
28 Meron Berkson L. McConkey WR LAC
29 Robert Turbin L. Jackson QB BAL
30 R.J. White J. Allen QB BUF
31 Tommy Tran J. Smith-Njigba WR SEA
32 Daniel Schneier J. Cook RB BUF
33 Jamey Eisenberg O. Hampton RB LAC
34 Will Brinson D. Adams WR LAR
35 Adam Aizer T. Henderson RB NE
36 Jack Capotorto G. Kittle TE SF
Round 4
Pos Team Player
37 Jack Capotorto M. Evans WR TB
38 Daniel Schneier J. Daniels QB WAS
39 Will Brinson C. Sutton WR DEN
40 Jamey Eisenberg K. Walker III RB SEA
41 Adam Aizer J. Hurts QB PHI
42 Tommy Tran T. McMillan WR CAR
43 R.J. White T. McLaurin WR WAS
44 Robert Turbin D. Moore WR CHI
45 Meron Berkson M. Harrison Jr. WR ARI
46 Heath Cummings C. Hubbard RB CAR
47 Dave Richard A. Kamara RB NO
48 Thomas Shafer X. Worthy WR KC
Round 5
Pos Team Player
49 Thomas Shafer R. Harvey RB DEN
50 Dave Richard J. Williams WR DET
51 Heath Cummings B. Hall RB NYJ
52 Meron Berkson D. Metcalf WR PIT
53 Robert Turbin G. Pickens WR DAL
54 R.J. White D. Swift RB CHI
55 Tommy Tran J. Jeudy WR CLE
56 Adam Aizer R. Pearsall WR SF
57 Jamey Eisenberg G. Wilson WR NYJ
58 Will Brinson T. Pollard RB TEN
59 Daniel Schneier J. Conner RB ARI
60 Jack Capotorto E. Egbuka WR TB
Round 6
Pos Team Player
61 Jack Capotorto D. Montgomery RB DET
62 Daniel Schneier C. Ridley WR TEN
63 Will Brinson T. Kelce TE KC
64 Jamey Eisenberg I. Pacheco RB KC
65 Adam Aizer M. Golden WR GB
66 Tommy Tran D. Smith WR PHI
67 R.J. White Z. Flowers WR BAL
68 Robert Turbin A. Jones RB MIN
69 Meron Berkson J. Waddle WR MIA
70 Heath Cummings T. Hunter WR JAC
71 Dave Richard S. LaPorta TE DET
72 Thomas Shafer R. Rice WR KC
Round 7
Pos Team Player
73 Thomas Shafer J. Croskey-Merritt RB WAS
74 Dave Richard P. Mahomes QB KC
75 Heath Cummings D. Samuel WR WAS
76 Meron Berkson T. Tracy Jr. RB NYG
77 Robert Turbin C. Kupp WR SEA
78 R.J. White R. Odunze WR CHI
79 Tommy Tran Z. Charbonnet RB SEA
80 Adam Aizer J. Warren RB PIT
81 Jamey Eisenberg K. Coleman WR BUF
82 Will Brinson J. Meyers WR LV
83 Daniel Schneier C. Olave WR NO
84 Jack Capotorto S. Diggs WR NE
Round 8
Pos Team Player
85 Jack Capotorto B. Mayfield QB TB
86 Daniel Schneier J. Addison WR MIN
87 Will Brinson J. Mason RB MIN
88 Jamey Eisenberg D. Njoku TE CLE
89 Adam Aizer T. Warren TE IND
90 Tommy Tran T. Etienne RB JAC
91 R.J. White J. Williams RB DAL
92 Robert Turbin J. Jennings WR SF
93 Meron Berkson T. Hockenson TE MIN
94 Heath Cummings C. Godwin WR TB
95 Dave Richard B. Allen RB NYJ
96 Thomas Shafer A. Ekeler RB WAS
Round 9
Pos Team Player
97 Thomas Shafer Q. Judkins RB CLE
98 Dave Richard B. Tuten RB JAC
99 Heath Cummings D. Prescott QB DAL
100 Meron Berkson C. Skattebo RB NYG
101 Robert Turbin J. Dobbins RB DEN
102 R.J. White J. Downs WR IND
103 Tommy Tran C. Kirk WR HOU
104 Adam Aizer O. Gordon II RB MIA
105 Jamey Eisenberg M. Pittman WR IND
106 Will Brinson B. Nix QB DEN
107 Daniel Schneier K. Shakir WR BUF
108 Jack Capotorto J. Blue RB DAL
Round 10
Pos Team Player
109 Jack Capotorto K. Johnson RB PIT
110 Daniel Schneier T. Bigsby RB JAC
111 Will Brinson D. Mooney WR ATL
112 Jamey Eisenberg D. Douglas WR NE
113 Adam Aizer J. Reed WR GB
114 Tommy Tran T. Kraft TE GB
115 R.J. White T. Benson RB ARI
116 Robert Turbin M. Andrews TE BAL
117 Meron Berkson K. Murray QB ARI
118 Heath Cummings L. Burden III WR CHI
119 Dave Richard R. Shaheed WR NO
120 Thomas Shafer J. Ford RB CLE
Round 11
Pos Team Player
121 Thomas Shafer J. Mixon RB HOU
122 Dave Richard E. Engram TE DEN
123 Heath Cummings R. Stevenson RB NE
124 Meron Berkson K. Allen WR LAC
125 Robert Turbin A. Thielen WR MIN
126 R.J. White C. Loveland TE CHI
127 Tommy Tran M. Mims WR DEN
128 Adam Aizer B. Aiyuk WR SF
129 Jamey Eisenberg C. Tillman WR CLE
130 Will Brinson D. Kincaid TE BUF
131 Daniel Schneier R. Davis RB BUF
132 Jack Capotorto R. White RB TB
Round 12
Pos Team Player
133 Jack Capotorto N. Harris RB LAC
134 Daniel Schneier J. Ferguson TE DAL
135 Will Brinson T. Allgeier RB ATL
136 Jamey Eisenberg D. Maye QB NE
137 Adam Aizer T. Spears RB TEN
138 Tommy Tran J. Fields QB NYJ
139 R.J. White N. Chubb RB HOU
140 Robert Turbin A. Cooper WR LV
141 Meron Berkson J. Goff QB DET
142 Heath Cummings D. Sampson RB CLE
143 Dave Richard M. Brown WR KC
144 Thomas Shafer B. Aubrey K DAL
Round 13
Pos Team Player
145 Thomas Shafer Broncos DST DEN
146 Dave Richard B. Robinson Jr. RB SF
147 Heath Cummings W. Shipley RB PHI
148 Meron Berkson J. Higgins WR HOU
149 Robert Turbin R. Dowdle RB CAR
150 R.J. White C. Rodriguez Jr. RB WAS
151 Tommy Tran K. Miller RB NO
152 Adam Aizer B. Purdy QB SF
153 Jamey Eisenberg R. Doubs WR GB
154 Will Brinson Eagles DST PHI
155 Daniel Schneier W. Marks RB HOU
156 Jack Capotorto D. Thornton Jr. WR LV
Round 14
Pos Team Player
157 Jack Capotorto W. Robinson WR NYG
158 Daniel Schneier Packers DST GB
159 Will Brinson B. Corum RB LAR
160 Jamey Eisenberg Steelers DST PIT
161 Adam Aizer 49ers DST SF
162 Tommy Tran Vikings DST MIN
163 R.J. White C. Dicker K LAC
164 Robert Turbin R. Bateman WR BAL
165 Meron Berkson K. Pitts TE ATL
166 Heath Cummings T. Lawrence QB JAC
167 Dave Richard B. Smith RB KC
168 Thomas Shafer D. Goedert TE PHI
Round 15
Pos Team Player
169 Thomas Shafer X. Legette WR CAR
170 Dave Richard Ravens DST BAL
171 Heath Cummings Cardinals DST ARI
172 Meron Berkson E. McPherson K CIN
173 Robert Turbin J. Elliott K PHI
174 R.J. White Rams DST LAR
175 Tommy Tran J. Love QB GB
176 Adam Aizer K. Mitchell RB BAL
177 Jamey Eisenberg C. Williams QB CHI
178 Will Brinson M. Gay K WAS
179 Daniel Schneier J. Bates K DET
180 Jack Capotorto K. Fairbairn K HOU
Round 16
Pos Team Player
181 Jack Capotorto Texans DST HOU
182 Daniel Schneier I. TeSlaa WR DET
183 Will Brinson D. Pierce RB HOU
184 Jamey Eisenberg W. Lutz K DEN
185 Adam Aizer C. Boswell K PIT
186 Tommy Tran H. Butker K KC
187 R.J. White T. Franklin WR DEN
188 Robert Turbin Chiefs DST KC
189 Meron Berkson Commanders DST WAS
190 Heath Cummings C. McLaughlin K TB
191 Dave Richard T. Bass K BUF
192 Thomas Shafer J. Coker WR CAR
Team by Team
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 1 J. Chase WR CIN
2 24 T. Hill WR MIA
3 25 J. Burrow QB CIN
4 48 X. Worthy WR KC
5 49 R. Harvey RB DEN
6 72 R. Rice WR KC
7 73 J. Croskey-Merritt RB WAS
8 96 A. Ekeler RB WAS
9 97 Q. Judkins RB CLE
10 120 J. Ford RB CLE
11 121 J. Mixon RB HOU
12 144 B. Aubrey K DAL
13 145 Broncos DST DEN
14 168 D. Goedert TE PHI
15 169 X. Legette WR CAR
16 192 J. Coker WR CAR
Dave Richard
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 A. Brown WR PHI
3 26 T. Higgins WR CIN
4 47 A. Kamara RB NO
5 50 J. Williams WR DET
6 71 S. LaPorta TE DET
7 74 P. Mahomes QB KC
8 95 B. Allen RB NYJ
9 98 B. Tuten RB JAC
10 119 R. Shaheed WR NO
11 122 E. Engram TE DEN
12 143 M. Brown WR KC
13 146 B. Robinson Jr. RB SF
14 167 B. Smith RB KC
15 170 Ravens DST BAL
16 191 T. Bass K BUF
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 3 C. Lamb WR DAL
2 22 B. Bowers TE LV
3 27 T. McBride TE ARI
4 46 C. Hubbard RB CAR
5 51 B. Hall RB NYJ
6 70 T. Hunter WR JAC
7 75 D. Samuel WR WAS
8 94 C. Godwin WR TB
9 99 D. Prescott QB DAL
10 118 L. Burden III WR CHI
11 123 R. Stevenson RB NE
12 142 D. Sampson RB CLE
13 147 W. Shipley RB PHI
14 166 T. Lawrence QB JAC
15 171 Cardinals DST ARI
16 190 C. McLaughlin K TB
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 4 J. Gibbs RB DET
2 21 K. Williams RB LAR
3 28 L. McConkey WR LAC
4 45 M. Harrison Jr. WR ARI
5 52 D. Metcalf WR PIT
6 69 J. Waddle WR MIA
7 76 T. Tracy Jr. RB NYG
8 93 T. Hockenson TE MIN
9 100 C. Skattebo RB NYG
10 117 K. Murray QB ARI
11 124 K. Allen WR LAC
12 141 J. Goff QB DET
13 148 J. Higgins WR HOU
14 165 K. Pitts TE ATL
15 172 E. McPherson K CIN
16 189 Commanders DST WAS
Robert Turbin
Rd Pk Player
1 5 D. Henry RB BAL
2 20 J. Taylor RB IND
3 29 L. Jackson QB BAL
4 44 D. Moore WR CHI
5 53 G. Pickens WR DAL
6 68 A. Jones RB MIN
7 77 C. Kupp WR SEA
8 92 J. Jennings WR SF
9 101 J. Dobbins RB DEN
10 116 M. Andrews TE BAL
11 125 A. Thielen WR MIN
12 140 A. Cooper WR LV
13 149 R. Dowdle RB CAR
14 164 R. Bateman WR BAL
15 173 J. Elliott K PHI
16 188 Chiefs DST KC
R.J. White
Rd Pk Player
1 6 J. Jefferson WR MIN
2 19 J. Jacobs RB GB
3 30 J. Allen QB BUF
4 43 T. McLaurin WR WAS
5 54 D. Swift RB CHI
6 67 Z. Flowers WR BAL
7 78 R. Odunze WR CHI
8 91 J. Williams RB DAL
9 102 J. Downs WR IND
10 115 T. Benson RB ARI
11 126 C. Loveland TE CHI
12 139 N. Chubb RB HOU
13 150 C. Rodriguez Jr. RB WAS
14 163 C. Dicker K LAC
15 174 Rams DST LAR
16 187 T. Franklin WR DEN
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 7 C. McCaffrey RB SF
2 18 B. Irving RB TB
3 31 J. Smith-Njigba WR SEA
4 42 T. McMillan WR CAR
5 55 J. Jeudy WR CLE
6 66 D. Smith WR PHI
7 79 Z. Charbonnet RB SEA
8 90 T. Etienne RB JAC
9 103 C. Kirk WR HOU
10 114 T. Kraft TE GB
11 127 M. Mims WR DEN
12 138 J. Fields QB NYJ
13 151 K. Miller RB NO
14 162 Vikings DST MIN
15 175 J. Love QB GB
16 186 H. Butker K KC
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 8 N. Collins WR HOU
2 17 D. Achane RB MIA
3 35 T. Henderson RB NE
4 41 J. Hurts QB PHI
5 56 R. Pearsall WR SF
6 65 M. Golden WR GB
7 80 J. Warren RB PIT
8 89 T. Warren TE IND
9 104 O. Gordon II RB MIA
10 113 J. Reed WR GB
11 128 B. Aiyuk WR SF
12 137 T. Spears RB TEN
13 152 B. Purdy QB SF
14 161 49ers DST SF
15 176 K. Mitchell RB BAL
16 185 C. Boswell K PIT
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 9 S. Barkley RB PHI
2 16 D. London WR ATL
3 33 O. Hampton RB LAC
4 40 K. Walker III RB SEA
5 57 G. Wilson WR NYJ
6 64 I. Pacheco RB KC
7 81 K. Coleman WR BUF
8 88 D. Njoku TE CLE
9 105 M. Pittman WR IND
10 112 D. Douglas WR NE
11 129 C. Tillman WR CLE
12 136 D. Maye QB NE
13 153 R. Doubs WR GB
14 160 Steelers DST PIT
15 177 C. Williams QB CHI
16 184 W. Lutz K DEN
Will Brinson
Rd Pk Player
1 10 B. Thomas Jr. WR JAC
2 15 C. Brown RB CIN
3 34 D. Adams WR LAR
4 39 C. Sutton WR DEN
5 58 T. Pollard RB TEN
6 63 T. Kelce TE KC
7 82 J. Meyers WR LV
8 87 J. Mason RB MIN
9 106 B. Nix QB DEN
10 111 D. Mooney WR ATL
11 130 D. Kincaid TE BUF
12 135 T. Allgeier RB ATL
13 154 Eagles DST PHI
14 159 B. Corum RB LAR
15 178 M. Gay K WAS
16 183 D. Pierce RB HOU
Daniel Schneier
Rd Pk Player
1 11 M. Nabers WR NYG
2 14 A. St. Brown WR DET
3 32 J. Cook RB BUF
4 38 J. Daniels QB WAS
5 59 J. Conner RB ARI
6 62 C. Ridley WR TEN
7 83 C. Olave WR NO
8 86 J. Addison WR MIN
9 107 K. Shakir WR BUF
10 110 T. Bigsby RB JAC
11 131 R. Davis RB BUF
12 134 J. Ferguson TE DAL
13 155 W. Marks RB HOU
14 158 Packers DST GB
15 179 J. Bates K DET
16 182 I. TeSlaa WR DET
Jack Capotorto
Rd Pk Player
1 12 A. Jeanty RB LV
2 13 P. Nacua WR LAR
3 36 G. Kittle TE SF
4 37 M. Evans WR TB
5 60 E. Egbuka WR TB
6 61 D. Montgomery RB DET
7 84 S. Diggs WR NE
8 85 B. Mayfield QB TB
9 108 J. Blue RB DAL
10 109 K. Johnson RB PIT
11 132 R. White RB TB
12 133 N. Harris RB LAC
13 156 D. Thornton Jr. WR LV
14 157 W. Robinson WR NYG
15 180 K. Fairbairn K HOU
16 181 Texans DST HOU