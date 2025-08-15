In theory, every Fantasy manager in a 10-team, PPR league should have a stacked roster. The player pool is deeper, and you're going to see plenty of talented guys from the starting lineup through the end of the bench on most rosters.
You have to find a way to separate yourself from the pack if you want to win. And in a league of this size, I would advocate drafting an elite quarterback or tight end -- or both -- early if possible.
Now, don't force it. But if the right players at those positions are available, then you should plan to draft them, which is what I did here in this mock draft.
I started my team with CeeDee Lamb from the No. 6 spot, and I planned to target Brock Bowers or Trey McBride in Round 2. I ended up with Bowers, and he could have a dominant sophomore campaign and finish as the No. 1 Fantasy tight end this year.
Jonathan Taylor was an easy choice in Round 3, and Jayden Daniels landed in my lap in Round 4. Quarterbacks tend to fall in our mock drafts, but this could have been Joe Burrow or Jalen Hurts in this spot.
While it's not ideal to have only one wide receiver or running back through four rounds, I should have difference makers at tight end and quarterback. And, thankfully, plenty of great players are still on the board.
I filled out my running back corps with TreVeyon Henderson (Round 5), Alvin Kamara (Round 6), Tony Pollard (Round 7), Jaydon Blue (Round 12), and Rhamondre Stevenson (Round 13), and I can start Taylor, Henderson, Kamara, and Pollard in this league with two flex spots. My receivers, along with Lamb, are Jaylen Waddle (Round 8), Jakobi Meyers (Round 9), Darnell Mooney (Round 10), Luther Burden III (Round 11), and Demario Douglas (Round 14).
My No. 2 receiver is the only weak spot in my lineup, but hopefully Waddle or Meyers can be above-average starters. And there's plenty of upside with Mooney, Burden, and Douglas, who are all sleepers coming into this season.
It's a 10-team league, so I'm going to face tough competition on a weekly basis. But most weeks, I should have a positional advantage at quarterback and tight end if Daniels and Bowers live up to the hype. Hopefully, my running back corps and Lamb, along with Waddle or Meyers, can put me over the top.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE, and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
2. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
3. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
4. Adam Aizer, FFT Podcast Host
5. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
6. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
7. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
8. Brandon Howard, Fantasy Editor
9. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
10. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Dave Richard
|
B. Robinson RB ATL
|2
|Tommy Tran
|
J. Chase WR CIN
|3
|Dan Schneier
|
C. McCaffrey RB SF
|4
|Adam Aizer
|
J. Gibbs RB DET
|5
|Thomas Shafer
|
S. Barkley RB PHI
|6
|Jamey Eisenberg
|
C. Lamb WR DAL
|7
|R.J. White
|
J. Jefferson WR MIN
|8
|Brandon Howard
|
D. Achane RB MIA
|9
|Jacob Gibbs
|
P. Nacua WR LAR
|10
|Rob Thomas
|
M. Nabers WR NYG
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|11
|Rob Thomas
|
A. Jeanty RB LV
|12
|Jacob Gibbs
|
N. Collins WR HOU
|13
|Brandon Howard
|
D. Henry RB BAL
|14
|R.J. White
|
A. Brown WR PHI
|15
|Jamey Eisenberg
|
B. Bowers TE LV
|16
|Thomas Shafer
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|17
|Adam Aizer
|
A. St. Brown WR DET
|18
|Dan Schneier
|
D. London WR ATL
|19
|Tommy Tran
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|20
|Dave Richard
|
J. Jacobs RB GB
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|21
|Dave Richard
|
T. Higgins WR CIN
|22
|Tommy Tran
|
B. Irving RB TB
|23
|Dan Schneier
|
T. McBride TE ARI
|24
|Adam Aizer
|
C. Brown RB CIN
|25
|Thomas Shafer
|
J. Allen QB BUF
|26
|Jamey Eisenberg
|
J. Taylor RB IND
|27
|R.J. White
|
K. Williams RB LAR
|28
|Brandon Howard
|
X. Worthy WR KC
|29
|Jacob Gibbs
|
L. McConkey WR LAC
|30
|Rob Thomas
|
G. Wilson WR NYJ
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|31
|Rob Thomas
|
G. Kittle TE SF
|32
|Jacob Gibbs
|
L. Jackson QB BAL
|33
|Brandon Howard
|
J. Williams WR DET
|34
|R.J. White
|
B. Hall RB NYJ
|35
|Jamey Eisenberg
|
J. Daniels QB WAS
|36
|Thomas Shafer
|
T. Hill WR MIA
|37
|Adam Aizer
|
J. Burrow QB CIN
|38
|Dan Schneier
|
D. Adams WR LAR
|39
|Tommy Tran
|
J. Hurts QB PHI
|40
|Dave Richard
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|41
|Dave Richard
|
J. Cook RB BUF
|42
|Tommy Tran
|
T. McMillan WR CAR
|43
|Dan Schneier
|
K. Walker III RB SEA
|44
|Adam Aizer
|
O. Hampton RB LAC
|45
|Thomas Shafer
|
R. Harvey RB DEN
|46
|Jamey Eisenberg
|
T. Henderson RB NE
|47
|R.J. White
|
M. Evans WR TB
|48
|Brandon Howard
|
Z. Flowers WR BAL
|49
|Jacob Gibbs
|
R. Rice WR KC
|50
|Rob Thomas
|
T. McLaurin WR WAS
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|51
|Rob Thomas
|
C. Hubbard RB CAR
|52
|Jacob Gibbs
|
J. Conner RB ARI
|53
|Brandon Howard
|
J. Fields QB NYJ
|54
|R.J. White
|
C. Sutton WR DEN
|55
|Jamey Eisenberg
|
A. Kamara RB NO
|56
|Thomas Shafer
|
D. Metcalf WR PIT
|57
|Adam Aizer
|
I. Pacheco RB KC
|58
|Dan Schneier
|
G. Pickens WR DAL
|59
|Tommy Tran
|
D. Moore WR CHI
|60
|Dave Richard
|
P. Mahomes QB KC
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|61
|Dave Richard
|
T. Hunter WR JAC
|62
|Tommy Tran
|
D. Montgomery RB DET
|63
|Dan Schneier
|
C. Ridley WR TEN
|64
|Adam Aizer
|
J. Jeudy WR CLE
|65
|Thomas Shafer
|
R. Pearsall WR SF
|66
|Jamey Eisenberg
|
T. Pollard RB TEN
|67
|R.J. White
|
D. Swift RB CHI
|68
|Brandon Howard
|
D. Smith WR PHI
|69
|Jacob Gibbs
|
J. Jennings WR SF
|70
|Rob Thomas
|
J. Mixon RB HOU
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|71
|Rob Thomas
|
C. Godwin WR TB
|72
|Jacob Gibbs
|
A. Jones RB MIN
|73
|Brandon Howard
|
M. Andrews TE BAL
|74
|R.J. White
|
S. LaPorta TE DET
|75
|Jamey Eisenberg
|
J. Waddle WR MIA
|76
|Thomas Shafer
|
D. Njoku TE CLE
|77
|Adam Aizer
|
C. Olave WR NO
|78
|Dan Schneier
|
J. Warren RB PIT
|79
|Tommy Tran
|
D. Samuel WR WAS
|80
|Dave Richard
|
S. Diggs WR NE
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|81
|Dave Richard
|
J. Addison WR MIN
|82
|Tommy Tran
|
T. Kelce TE KC
|83
|Dan Schneier
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|84
|Adam Aizer
|
M. Golden WR GB
|85
|Thomas Shafer
|
R. Odunze WR CHI
|86
|Jamey Eisenberg
|
J. Meyers WR LV
|87
|R.J. White
|
B. Robinson Jr. RB WAS
|88
|Brandon Howard
|
C. Skattebo RB NYG
|89
|Jacob Gibbs
|
E. Egbuka WR TB
|90
|Rob Thomas
|
B. Mayfield QB TB
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|91
|Rob Thomas
|
C. Kupp WR SEA
|92
|Jacob Gibbs
|
C. Loveland TE CHI
|93
|Brandon Howard
|
D. Thornton Jr. WR LV
|94
|R.J. White
|
K. Johnson RB PIT
|95
|Jamey Eisenberg
|
D. Mooney WR ATL
|96
|Thomas Shafer
|
T. Hockenson TE MIN
|97
|Adam Aizer
|
T. Warren TE IND
|98
|Dan Schneier
|
J. Dobbins RB DEN
|99
|Tommy Tran
|
T. Etienne RB JAC
|100
|Dave Richard
|
E. Engram TE DEN
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|101
|Dave Richard
|
T. Bigsby RB JAC
|102
|Tommy Tran
|
J. Mason RB MIN
|103
|Dan Schneier
|
J. Downs WR IND
|104
|Adam Aizer
|
K. Coleman WR BUF
|105
|Thomas Shafer
|
J. Williams RB DAL
|106
|Jamey Eisenberg
|
L. Burden III WR CHI
|107
|R.J. White
|
B. Nix QB DEN
|108
|Brandon Howard
|
S. Williams WR GB
|109
|Jacob Gibbs
|
B. Tuten RB JAC
|110
|Rob Thomas
|
K. Shakir WR BUF
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|111
|Rob Thomas
|
Z. Charbonnet RB SEA
|112
|Jacob Gibbs
|
D. Maye QB NE
|113
|Brandon Howard
|
M. Taylor TE NYJ
|114
|R.J. White
|
K. Allen WR LAC
|115
|Jamey Eisenberg
|
J. Blue RB DAL
|116
|Thomas Shafer
|
J. Ford RB CLE
|117
|Adam Aizer
|
T. Spears RB TEN
|118
|Dan Schneier
|
C. Kirk WR HOU
|119
|Tommy Tran
|
Q. Judkins RB CLE
|120
|Dave Richard
|
T. Kraft TE GB
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|121
|Dave Richard
|
B. Allen RB NYJ
|122
|Tommy Tran
|
M. Pittman WR IND
|123
|Dan Schneier
|
K. Murray QB ARI
|124
|Adam Aizer
|
I. Guerendo RB SF
|125
|Thomas Shafer
|
A. Ekeler RB WAS
|126
|Jamey Eisenberg
|
R. Stevenson RB NE
|127
|R.J. White
|
M. Mims WR DEN
|128
|Brandon Howard
|
R. Bateman WR BAL
|129
|Jacob Gibbs
|
D. Sampson RB CLE
|130
|Rob Thomas
|
J. Reed WR GB
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|131
|Rob Thomas
|
T. Benson RB ARI
|132
|Jacob Gibbs
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|133
|Brandon Howard
|
J. Love QB GB
|134
|R.J. White
|
B. Purdy QB SF
|135
|Jamey Eisenberg
|
D. Douglas WR NE
|136
|Thomas Shafer
|
N. Harris RB LAC
|137
|Adam Aizer
|
R. Davis RB BUF
|138
|Dan Schneier
|
J. Herbert QB LAC
|139
|Tommy Tran
|
R. Shaheed WR NO
|140
|Dave Richard
|
S. Perine RB CIN
Team by Team
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
B. Robinson RB ATL
|2
|20
|
J. Jacobs RB GB
|3
|21
|
T. Higgins WR CIN
|4
|40
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|5
|41
|
J. Cook RB BUF
|6
|60
|
P. Mahomes QB KC
|7
|61
|
T. Hunter WR JAC
|8
|80
|
S. Diggs WR NE
|9
|81
|
J. Addison WR MIN
|10
|100
|
E. Engram TE DEN
|11
|101
|
T. Bigsby RB JAC
|12
|120
|
T. Kraft TE GB
|13
|121
|
B. Allen RB NYJ
|14
|140
|
S. Perine RB CIN
|Tommy Tran
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
J. Chase WR CIN
|2
|19
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|3
|22
|
B. Irving RB TB
|4
|39
|
J. Hurts QB PHI
|5
|42
|
T. McMillan WR CAR
|6
|59
|
D. Moore WR CHI
|7
|62
|
D. Montgomery RB DET
|8
|79
|
D. Samuel WR WAS
|9
|82
|
T. Kelce TE KC
|10
|99
|
T. Etienne RB JAC
|11
|102
|
J. Mason RB MIN
|12
|119
|
Q. Judkins RB CLE
|13
|122
|
M. Pittman WR IND
|14
|139
|
R. Shaheed WR NO
|Dan Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
C. McCaffrey RB SF
|2
|18
|
D. London WR ATL
|3
|23
|
T. McBride TE ARI
|4
|38
|
D. Adams WR LAR
|5
|43
|
K. Walker III RB SEA
|6
|58
|
G. Pickens WR DAL
|7
|63
|
C. Ridley WR TEN
|8
|78
|
J. Warren RB PIT
|9
|83
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|10
|98
|
J. Dobbins RB DEN
|11
|103
|
J. Downs WR IND
|12
|118
|
C. Kirk WR HOU
|13
|123
|
K. Murray QB ARI
|14
|138
|
J. Herbert QB LAC
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
J. Gibbs RB DET
|2
|17
|
A. St. Brown WR DET
|3
|24
|
C. Brown RB CIN
|4
|37
|
J. Burrow QB CIN
|5
|44
|
O. Hampton RB LAC
|6
|57
|
I. Pacheco RB KC
|7
|64
|
J. Jeudy WR CLE
|8
|77
|
C. Olave WR NO
|9
|84
|
M. Golden WR GB
|10
|97
|
T. Warren TE IND
|11
|104
|
K. Coleman WR BUF
|12
|117
|
T. Spears RB TEN
|13
|124
|
I. Guerendo RB SF
|14
|137
|
R. Davis RB BUF
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
S. Barkley RB PHI
|2
|16
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|3
|25
|
J. Allen QB BUF
|4
|36
|
T. Hill WR MIA
|5
|45
|
R. Harvey RB DEN
|6
|56
|
D. Metcalf WR PIT
|7
|65
|
R. Pearsall WR SF
|8
|76
|
D. Njoku TE CLE
|9
|85
|
R. Odunze WR CHI
|10
|96
|
T. Hockenson TE MIN
|11
|105
|
J. Williams RB DAL
|12
|116
|
J. Ford RB CLE
|13
|125
|
A. Ekeler RB WAS
|14
|136
|
N. Harris RB LAC
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
C. Lamb WR DAL
|2
|15
|
B. Bowers TE LV
|3
|26
|
J. Taylor RB IND
|4
|35
|
J. Daniels QB WAS
|5
|46
|
T. Henderson RB NE
|6
|55
|
A. Kamara RB NO
|7
|66
|
T. Pollard RB TEN
|8
|75
|
J. Waddle WR MIA
|9
|86
|
J. Meyers WR LV
|10
|95
|
D. Mooney WR ATL
|11
|106
|
L. Burden III WR CHI
|12
|115
|
J. Blue RB DAL
|13
|126
|
R. Stevenson RB NE
|14
|135
|
D. Douglas WR NE
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
J. Jefferson WR MIN
|2
|14
|
A. Brown WR PHI
|3
|27
|
K. Williams RB LAR
|4
|34
|
B. Hall RB NYJ
|5
|47
|
M. Evans WR TB
|6
|54
|
C. Sutton WR DEN
|7
|67
|
D. Swift RB CHI
|8
|74
|
S. LaPorta TE DET
|9
|87
|
B. Robinson Jr. RB WAS
|10
|94
|
K. Johnson RB PIT
|11
|107
|
B. Nix QB DEN
|12
|114
|
K. Allen WR LAC
|13
|127
|
M. Mims WR DEN
|14
|134
|
B. Purdy QB SF
|Brandon Howard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
D. Achane RB MIA
|2
|13
|
D. Henry RB BAL
|3
|28
|
X. Worthy WR KC
|4
|33
|
J. Williams WR DET
|5
|48
|
Z. Flowers WR BAL
|6
|53
|
J. Fields QB NYJ
|7
|68
|
D. Smith WR PHI
|8
|73
|
M. Andrews TE BAL
|9
|88
|
C. Skattebo RB NYG
|10
|93
|
D. Thornton Jr. WR LV
|11
|108
|
S. Williams WR GB
|12
|113
|
M. Taylor TE NYJ
|13
|128
|
R. Bateman WR BAL
|14
|133
|
J. Love QB GB
|Jacob Gibbs
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
P. Nacua WR LAR
|2
|12
|
N. Collins WR HOU
|3
|29
|
L. McConkey WR LAC
|4
|32
|
L. Jackson QB BAL
|5
|49
|
R. Rice WR KC
|6
|52
|
J. Conner RB ARI
|7
|69
|
J. Jennings WR SF
|8
|72
|
A. Jones RB MIN
|9
|89
|
E. Egbuka WR TB
|10
|92
|
C. Loveland TE CHI
|11
|109
|
B. Tuten RB JAC
|12
|112
|
D. Maye QB NE
|13
|129
|
D. Sampson RB CLE
|14
|132
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|Rob Thomas
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
M. Nabers WR NYG
|2
|11
|
A. Jeanty RB LV
|3
|30
|
G. Wilson WR NYJ
|4
|31
|
G. Kittle TE SF
|5
|50
|
T. McLaurin WR WAS
|6
|51
|
C. Hubbard RB CAR
|7
|70
|
J. Mixon RB HOU
|8
|71
|
C. Godwin WR TB
|9
|90
|
B. Mayfield QB TB
|10
|91
|
C. Kupp WR SEA
|11
|110
|
K. Shakir WR BUF
|12
|111
|
Z. Charbonnet RB SEA
|13
|130
|
J. Reed WR GB
|14
|131
|
T. Benson RB ARI