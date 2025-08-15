brock-bowers-las-vegas-raiders-usatsi.jpg
USATSI

In theory, every Fantasy manager in a 10-team, PPR league should have a stacked roster. The player pool is deeper, and you're going to see plenty of talented guys from the starting lineup through the end of the bench on most rosters.

You have to find a way to separate yourself from the pack if you want to win. And in a league of this size, I would advocate drafting an elite quarterback or tight end -- or both -- early if possible.

Now, don't force it. But if the right players at those positions are available, then you should plan to draft them, which is what I did here in this mock draft.

I started my team with CeeDee Lamb from the No. 6 spot, and I planned to target Brock Bowers or Trey McBride in Round 2. I ended up with Bowers, and he could have a dominant sophomore campaign and finish as the No. 1 Fantasy tight end this year.

Jonathan Taylor was an easy choice in Round 3, and Jayden Daniels landed in my lap in Round 4. Quarterbacks tend to fall in our mock drafts, but this could have been Joe Burrow or Jalen Hurts in this spot.

While it's not ideal to have only one wide receiver or running back through four rounds, I should have difference makers at tight end and quarterback. And, thankfully, plenty of great players are still on the board.

I filled out my running back corps with TreVeyon Henderson (Round 5), Alvin Kamara (Round 6), Tony Pollard (Round 7), Jaydon Blue (Round 12), and Rhamondre Stevenson (Round 13), and I can start Taylor, Henderson, Kamara, and Pollard in this league with two flex spots. My receivers, along with Lamb, are Jaylen Waddle (Round 8), Jakobi Meyers (Round 9), Darnell Mooney (Round 10), Luther Burden III (Round 11), and Demario Douglas (Round 14).

My No. 2 receiver is the only weak spot in my lineup, but hopefully Waddle or Meyers can be above-average starters. And there's plenty of upside with Mooney, Burden, and Douglas, who are all sleepers coming into this season.

It's a 10-team league, so I'm going to face tough competition on a weekly basis. But most weeks, I should have a positional advantage at quarterback and tight end if Daniels and Bowers live up to the hype. Hopefully, my running back corps and Lamb, along with Waddle or Meyers, can put me over the top.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE, and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
2. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
3. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
4. Adam Aizer, FFT Podcast Host
5. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
6. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
7. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
8. Brandon Howard, Fantasy Editor
9. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
10. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Dave Richard B. Robinson RB ATL
2 Tommy Tran J. Chase WR CIN
3 Dan Schneier C. McCaffrey RB SF
4 Adam Aizer J. Gibbs RB DET
5 Thomas Shafer S. Barkley RB PHI
6 Jamey Eisenberg C. Lamb WR DAL
7 R.J. White J. Jefferson WR MIN
8 Brandon Howard D. Achane RB MIA
9 Jacob Gibbs P. Nacua WR LAR
10 Rob Thomas M. Nabers WR NYG
Round 2
Pos Team Player
11 Rob Thomas A. Jeanty RB LV
12 Jacob Gibbs N. Collins WR HOU
13 Brandon Howard D. Henry RB BAL
14 R.J. White A. Brown WR PHI
15 Jamey Eisenberg B. Bowers TE LV
16 Thomas Shafer B. Thomas Jr. WR JAC
17 Adam Aizer A. St. Brown WR DET
18 Dan Schneier D. London WR ATL
19 Tommy Tran J. Smith-Njigba WR SEA
20 Dave Richard J. Jacobs RB GB
Round 3
Pos Team Player
21 Dave Richard T. Higgins WR CIN
22 Tommy Tran B. Irving RB TB
23 Dan Schneier T. McBride TE ARI
24 Adam Aizer C. Brown RB CIN
25 Thomas Shafer J. Allen QB BUF
26 Jamey Eisenberg J. Taylor RB IND
27 R.J. White K. Williams RB LAR
28 Brandon Howard X. Worthy WR KC
29 Jacob Gibbs L. McConkey WR LAC
30 Rob Thomas G. Wilson WR NYJ
Round 4
Pos Team Player
31 Rob Thomas G. Kittle TE SF
32 Jacob Gibbs L. Jackson QB BAL
33 Brandon Howard J. Williams WR DET
34 R.J. White B. Hall RB NYJ
35 Jamey Eisenberg J. Daniels QB WAS
36 Thomas Shafer T. Hill WR MIA
37 Adam Aizer J. Burrow QB CIN
38 Dan Schneier D. Adams WR LAR
39 Tommy Tran J. Hurts QB PHI
40 Dave Richard M. Harrison Jr. WR ARI
Round 5
Pos Team Player
41 Dave Richard J. Cook RB BUF
42 Tommy Tran T. McMillan WR CAR
43 Dan Schneier K. Walker III RB SEA
44 Adam Aizer O. Hampton RB LAC
45 Thomas Shafer R. Harvey RB DEN
46 Jamey Eisenberg T. Henderson RB NE
47 R.J. White M. Evans WR TB
48 Brandon Howard Z. Flowers WR BAL
49 Jacob Gibbs R. Rice WR KC
50 Rob Thomas T. McLaurin WR WAS
Round 6
Pos Team Player
51 Rob Thomas C. Hubbard RB CAR
52 Jacob Gibbs J. Conner RB ARI
53 Brandon Howard J. Fields QB NYJ
54 R.J. White C. Sutton WR DEN
55 Jamey Eisenberg A. Kamara RB NO
56 Thomas Shafer D. Metcalf WR PIT
57 Adam Aizer I. Pacheco RB KC
58 Dan Schneier G. Pickens WR DAL
59 Tommy Tran D. Moore WR CHI
60 Dave Richard P. Mahomes QB KC
Round 7
Pos Team Player
61 Dave Richard T. Hunter WR JAC
62 Tommy Tran D. Montgomery RB DET
63 Dan Schneier C. Ridley WR TEN
64 Adam Aizer J. Jeudy WR CLE
65 Thomas Shafer R. Pearsall WR SF
66 Jamey Eisenberg T. Pollard RB TEN
67 R.J. White D. Swift RB CHI
68 Brandon Howard D. Smith WR PHI
69 Jacob Gibbs J. Jennings WR SF
70 Rob Thomas J. Mixon RB HOU
Round 8
Pos Team Player
71 Rob Thomas C. Godwin WR TB
72 Jacob Gibbs A. Jones RB MIN
73 Brandon Howard M. Andrews TE BAL
74 R.J. White S. LaPorta TE DET
75 Jamey Eisenberg J. Waddle WR MIA
76 Thomas Shafer D. Njoku TE CLE
77 Adam Aizer C. Olave WR NO
78 Dan Schneier J. Warren RB PIT
79 Tommy Tran D. Samuel WR WAS
80 Dave Richard S. Diggs WR NE
Round 9
Pos Team Player
81 Dave Richard J. Addison WR MIN
82 Tommy Tran T. Kelce TE KC
83 Dan Schneier T. Tracy Jr. RB NYG
84 Adam Aizer M. Golden WR GB
85 Thomas Shafer R. Odunze WR CHI
86 Jamey Eisenberg J. Meyers WR LV
87 R.J. White B. Robinson Jr. RB WAS
88 Brandon Howard C. Skattebo RB NYG
89 Jacob Gibbs E. Egbuka WR TB
90 Rob Thomas B. Mayfield QB TB
Round 10
Pos Team Player
91 Rob Thomas C. Kupp WR SEA
92 Jacob Gibbs C. Loveland TE CHI
93 Brandon Howard D. Thornton Jr. WR LV
94 R.J. White K. Johnson RB PIT
95 Jamey Eisenberg D. Mooney WR ATL
96 Thomas Shafer T. Hockenson TE MIN
97 Adam Aizer T. Warren TE IND
98 Dan Schneier J. Dobbins RB DEN
99 Tommy Tran T. Etienne RB JAC
100 Dave Richard E. Engram TE DEN
Round 11
Pos Team Player
101 Dave Richard T. Bigsby RB JAC
102 Tommy Tran J. Mason RB MIN
103 Dan Schneier J. Downs WR IND
104 Adam Aizer K. Coleman WR BUF
105 Thomas Shafer J. Williams RB DAL
106 Jamey Eisenberg L. Burden III WR CHI
107 R.J. White B. Nix QB DEN
108 Brandon Howard S. Williams WR GB
109 Jacob Gibbs B. Tuten RB JAC
110 Rob Thomas K. Shakir WR BUF
Round 12
Pos Team Player
111 Rob Thomas Z. Charbonnet RB SEA
112 Jacob Gibbs D. Maye QB NE
113 Brandon Howard M. Taylor TE NYJ
114 R.J. White K. Allen WR LAC
115 Jamey Eisenberg J. Blue RB DAL
116 Thomas Shafer J. Ford RB CLE
117 Adam Aizer T. Spears RB TEN
118 Dan Schneier C. Kirk WR HOU
119 Tommy Tran Q. Judkins RB CLE
120 Dave Richard T. Kraft TE GB
Round 13
Pos Team Player
121 Dave Richard B. Allen RB NYJ
122 Tommy Tran M. Pittman WR IND
123 Dan Schneier K. Murray QB ARI
124 Adam Aizer I. Guerendo RB SF
125 Thomas Shafer A. Ekeler RB WAS
126 Jamey Eisenberg R. Stevenson RB NE
127 R.J. White M. Mims WR DEN
128 Brandon Howard R. Bateman WR BAL
129 Jacob Gibbs D. Sampson RB CLE
130 Rob Thomas J. Reed WR GB
Round 14
Pos Team Player
131 Rob Thomas T. Benson RB ARI
132 Jacob Gibbs J. Croskey-Merritt RB WAS
133 Brandon Howard J. Love QB GB
134 R.J. White B. Purdy QB SF
135 Jamey Eisenberg D. Douglas WR NE
136 Thomas Shafer N. Harris RB LAC
137 Adam Aizer R. Davis RB BUF
138 Dan Schneier J. Herbert QB LAC
139 Tommy Tran R. Shaheed WR NO
140 Dave Richard S. Perine RB CIN
Team by Team
Dave Richard
Rd Pk Player
1 1 B. Robinson RB ATL
2 20 J. Jacobs RB GB
3 21 T. Higgins WR CIN
4 40 M. Harrison Jr. WR ARI
5 41 J. Cook RB BUF
6 60 P. Mahomes QB KC
7 61 T. Hunter WR JAC
8 80 S. Diggs WR NE
9 81 J. Addison WR MIN
10 100 E. Engram TE DEN
11 101 T. Bigsby RB JAC
12 120 T. Kraft TE GB
13 121 B. Allen RB NYJ
14 140 S. Perine RB CIN
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 2 J. Chase WR CIN
2 19 J. Smith-Njigba WR SEA
3 22 B. Irving RB TB
4 39 J. Hurts QB PHI
5 42 T. McMillan WR CAR
6 59 D. Moore WR CHI
7 62 D. Montgomery RB DET
8 79 D. Samuel WR WAS
9 82 T. Kelce TE KC
10 99 T. Etienne RB JAC
11 102 J. Mason RB MIN
12 119 Q. Judkins RB CLE
13 122 M. Pittman WR IND
14 139 R. Shaheed WR NO
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 3 C. McCaffrey RB SF
2 18 D. London WR ATL
3 23 T. McBride TE ARI
4 38 D. Adams WR LAR
5 43 K. Walker III RB SEA
6 58 G. Pickens WR DAL
7 63 C. Ridley WR TEN
8 78 J. Warren RB PIT
9 83 T. Tracy Jr. RB NYG
10 98 J. Dobbins RB DEN
11 103 J. Downs WR IND
12 118 C. Kirk WR HOU
13 123 K. Murray QB ARI
14 138 J. Herbert QB LAC
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 4 J. Gibbs RB DET
2 17 A. St. Brown WR DET
3 24 C. Brown RB CIN
4 37 J. Burrow QB CIN
5 44 O. Hampton RB LAC
6 57 I. Pacheco RB KC
7 64 J. Jeudy WR CLE
8 77 C. Olave WR NO
9 84 M. Golden WR GB
10 97 T. Warren TE IND
11 104 K. Coleman WR BUF
12 117 T. Spears RB TEN
13 124 I. Guerendo RB SF
14 137 R. Davis RB BUF
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 5 S. Barkley RB PHI
2 16 B. Thomas Jr. WR JAC
3 25 J. Allen QB BUF
4 36 T. Hill WR MIA
5 45 R. Harvey RB DEN
6 56 D. Metcalf WR PIT
7 65 R. Pearsall WR SF
8 76 D. Njoku TE CLE
9 85 R. Odunze WR CHI
10 96 T. Hockenson TE MIN
11 105 J. Williams RB DAL
12 116 J. Ford RB CLE
13 125 A. Ekeler RB WAS
14 136 N. Harris RB LAC
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 6 C. Lamb WR DAL
2 15 B. Bowers TE LV
3 26 J. Taylor RB IND
4 35 J. Daniels QB WAS
5 46 T. Henderson RB NE
6 55 A. Kamara RB NO
7 66 T. Pollard RB TEN
8 75 J. Waddle WR MIA
9 86 J. Meyers WR LV
10 95 D. Mooney WR ATL
11 106 L. Burden III WR CHI
12 115 J. Blue RB DAL
13 126 R. Stevenson RB NE
14 135 D. Douglas WR NE
R.J. White
Rd Pk Player
1 7 J. Jefferson WR MIN
2 14 A. Brown WR PHI
3 27 K. Williams RB LAR
4 34 B. Hall RB NYJ
5 47 M. Evans WR TB
6 54 C. Sutton WR DEN
7 67 D. Swift RB CHI
8 74 S. LaPorta TE DET
9 87 B. Robinson Jr. RB WAS
10 94 K. Johnson RB PIT
11 107 B. Nix QB DEN
12 114 K. Allen WR LAC
13 127 M. Mims WR DEN
14 134 B. Purdy QB SF
Brandon Howard
Rd Pk Player
1 8 D. Achane RB MIA
2 13 D. Henry RB BAL
3 28 X. Worthy WR KC
4 33 J. Williams WR DET
5 48 Z. Flowers WR BAL
6 53 J. Fields QB NYJ
7 68 D. Smith WR PHI
8 73 M. Andrews TE BAL
9 88 C. Skattebo RB NYG
10 93 D. Thornton Jr. WR LV
11 108 S. Williams WR GB
12 113 M. Taylor TE NYJ
13 128 R. Bateman WR BAL
14 133 J. Love QB GB
Jacob Gibbs
Rd Pk Player
1 9 P. Nacua WR LAR
2 12 N. Collins WR HOU
3 29 L. McConkey WR LAC
4 32 L. Jackson QB BAL
5 49 R. Rice WR KC
6 52 J. Conner RB ARI
7 69 J. Jennings WR SF
8 72 A. Jones RB MIN
9 89 E. Egbuka WR TB
10 92 C. Loveland TE CHI
11 109 B. Tuten RB JAC
12 112 D. Maye QB NE
13 129 D. Sampson RB CLE
14 132 J. Croskey-Merritt RB WAS
Rob Thomas
Rd Pk Player
1 10 M. Nabers WR NYG
2 11 A. Jeanty RB LV
3 30 G. Wilson WR NYJ
4 31 G. Kittle TE SF
5 50 T. McLaurin WR WAS
6 51 C. Hubbard RB CAR
7 70 J. Mixon RB HOU
8 71 C. Godwin WR TB
9 90 B. Mayfield QB TB
10 91 C. Kupp WR SEA
11 110 K. Shakir WR BUF
12 111 Z. Charbonnet RB SEA
13 130 J. Reed WR GB
14 131 T. Benson RB ARI