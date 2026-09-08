We held our last draft with members of our CBS Sports staff on Tuesday, and I decided to select players I haven't had much exposure to this season. It was a lot of fun. This league also includes a fun added element: the winner of the Dan Schneier vs. Adam Aizer charity tennis match for St. Jude gets the option to swap draft positions and swap fourth-round picks. Dan (co-managed by OJ Webber) kept the No. 2 overall pick and swapped fourth-round picks with Adam to get the opportunity to draft Luther Burden in Round 4.

Many Fantasy drafts have already been completed, but we know a lot of you are still drafting up until Wednesday's kickoff between the Patriots and Seahawks or even until Sunday. So if you're still drafting tonight, this is the most up-to-date draft to use as a guide.

I had the No. 10 overall pick, and I decided to draft players that I like but haven't selected much of so far. For example, I picked Chase Brown over James Cook in Round 1, Saquon Barkley over Kenneth Walker III in Round 2, Garrett Wilson over Tee Higgins in Round 3 and Jaylen Waddle over D.J. Moore in Round 4.

I like how this team worked out, especially since I waited on Jared Goff in Round 11. My running back corps is Brown, Barkley, J.K. Dobbins, Jonah Coleman, Brian Robinson Jr., and Kimani Vidal, and I have Wilson, Waddle, Christian Watson, Chris Godwin, Jalen Coker, and Chris Bell at receiver. Kyle Pitts is my tight end.

Running back depth could be a concern, especially if Brown or Barkley get injured. But I love my receiving corps, and my starting lineup should be among the best in the league.  

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 16-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Will Brinson, Senior NFL Writer

2. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor

3. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer

4. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

5. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

6. Adam Aizer, FFT Podcast Host

7. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer

8. Dave Richard, Senior Fantasy Writer

9. Robert Turbin, Former NFL Running Back

10. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

11. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer

12. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Will Brinson J. Gibbs RB DET
2 Daniel Schneier B. Robinson RB ATL
3 Thomas Shafer J. Chase WR CIN
4 R.J. White P. Nacua WR LAR
5 Meron Berkson J. Smith-Njigba WR SEA
6 Adam Aizer C. McCaffrey RB SF
7 Heath Cummings J. Taylor RB IND
8 Dave Richard A. St. Brown WR DET
9 Robert Turbin A. Brown WR NE
10 Jamey Eisenberg C. Brown RB CIN
11 Jack Capotorto J. Cook RB BUF
12 Tommy Tran O. Hampton RB LAC
Round 2
Pos Team Player
13 Tommy Tran D. Achane RB MIA
14 Jack Capotorto C. Lamb WR DAL
15 Jamey Eisenberg S. Barkley RB PHI
16 Robert Turbin C. Olave WR NO
17 Dave Richard K. Walker III RB KC
18 Heath Cummings D. London WR ATL
19 Adam Aizer D. Henry RB BAL
20 Meron Berkson J. Jefferson WR MIN
21 R.J. White R. Rice WR KC
22 Thomas Shafer G. Pickens WR DAL
23 Daniel Schneier N. Collins WR HOU
24 Will Brinson B. Bowers TE LV
Round 3
Pos Team Player
25 Will Brinson M. Nabers WR NYG
26 Daniel Schneier A. Jeanty RB LV
27 Thomas Shafer T. McBride TE ARI
28 R.J. White J. Williams RB DAL
29 Meron Berkson D. Smith WR PHI
30 Adam Aizer L. McConkey WR LAC
31 Heath Cummings Z. Flowers WR BAL
32 Dave Richard J. Love RB ARI
33 Robert Turbin T. Etienne RB NO
34 Jamey Eisenberg G. Wilson WR NYJ
35 Jack Capotorto T. Higgins WR CIN
36 Tommy Tran C. Loveland TE CHI
Round 4
Pos Team Player
37 Tommy Tran B. Hall RB NYJ
38 Jack Capotorto D. Swift RB CHI
39 Jamey Eisenberg J. Waddle WR DEN
40 Robert Turbin D. Moore WR BUF
41 Dave Richard T. McMillan WR CAR
42 Heath Cummings J. Allen QB BUF
43 Daniel Schneier L. Burden III WR CHI
44 Meron Berkson K. Williams RB LAR
45 R.J. White E. Egbuka WR TB
46 Thomas Shafer Q. Judkins RB CLE
47 Adam Aizer D. Adams WR LAR
48 Will Brinson J. Williams WR DET
Round 5
Pos Team Player
49 Will Brinson B. Irving RB TB
50 Daniel Schneier M. Evans WR SF
51 Thomas Shafer J. Burrow QB CIN
52 R.J. White D. Montgomery RB HOU
53 Meron Berkson C. Skattebo RB NYG
54 Adam Aizer L. Jackson QB BAL
55 Heath Cummings T. McLaurin WR WAS
56 Dave Richard P. Washington WR JAC
57 Robert Turbin R. Stevenson RB NE
58 Jamey Eisenberg C. Watson WR GB
59 Jack Capotorto R. Odunze WR CHI
60 Tommy Tran M. Harrison Jr. WR ARI
Round 6
Pos Team Player
61 Tommy Tran D. Stribling WR SF
62 Jack Capotorto J. Price RB SEA
63 Jamey Eisenberg C. Godwin WR TB
64 Robert Turbin J. Croskey-Merritt RB WAS
65 Dave Richard B. Tuten RB JAC
66 Heath Cummings S. LaPorta TE DET
67 Adam Aizer M. Lloyd RB GB
68 Meron Berkson T. Warren TE IND
69 R.J. White T. Kraft TE GB
70 Thomas Shafer Q. Johnston WR LAC
71 Daniel Schneier J. Warren RB PIT
72 Will Brinson B. Thomas Jr. WR JAC
Round 7
Pos Team Player
73 Will Brinson T. Henderson RB NE
74 Daniel Schneier J. Addison WR MIN
75 Thomas Shafer T. Pollard RB TEN
76 R.J. White R. Dowdle RB PIT
77 Meron Berkson C. Tate WR TEN
78 Adam Aizer J. Downs WR IND
79 Heath Cummings J. Brooks RB CAR
80 Dave Richard D. Maye QB NE
81 Robert Turbin C. Hubbard RB CAR
82 Jamey Eisenberg K. Pitts TE ATL
83 Jack Capotorto M. Wilson WR ARI
84 Tommy Tran J. Reed WR GB
Round 8
Pos Team Player
85 Tommy Tran J. Mason RB MIN
86 Jack Capotorto I. Likely TE NYG
87 Jamey Eisenberg J. Dobbins RB DEN
88 Robert Turbin D. Metcalf WR PIT
89 Dave Richard C. Sutton WR DEN
90 Heath Cummings A. Pierce WR IND
91 Adam Aizer B. Corum RB LAR
92 Meron Berkson R. Harvey RB DEN
93 R.J. White K. Gainwell RB TB
94 Thomas Shafer J. Jacobs RB GB
95 Daniel Schneier G. Kittle TE SF
96 Will Brinson J. Daniels QB WAS
Round 9
Pos Team Player
97 Will Brinson S. Diggs WR WAS
98 Daniel Schneier K. Concepcion WR CLE
99 Thomas Shafer A. Jones RB MIN
100 R.J. White J. Herbert QB LAC
101 Meron Berkson C. Williams QB CHI
102 Adam Aizer W. Robinson WR TEN
103 Heath Cummings K. Monangai RB CHI
104 Dave Richard H. Fannin Jr. TE CLE
105 Robert Turbin J. Hurts QB PHI
106 Jamey Eisenberg J. Coker WR CAR
107 Jack Capotorto D. Prescott QB DAL
108 Tommy Tran M. Pittman WR PIT
Round 10
Pos Team Player
109 Tommy Tran M. Washington Jr. RB LV
110 Jack Capotorto M. Golden WR GB
111 Jamey Eisenberg J. Coleman RB DEN
112 Robert Turbin J. Meyers WR JAC
113 Dave Richard R. White RB WAS
114 Heath Cummings W. Marks RB HOU
115 Adam Aizer T. Kelce TE KC
116 Meron Berkson C. Rodriguez Jr. RB JAC
117 R.J. White J. Tyson WR NO
118 Thomas Shafer M. Lemon WR PHI
119 Daniel Schneier Z. Charbonnet RB SEA
120 Will Brinson X. Worthy WR KC
Round 11
Pos Team Player
121 Will Brinson R. Doubs WR NE
122 Daniel Schneier T. Lawrence QB JAC
123 Thomas Shafer K. Black RB SF
124 R.J. White T. Tucker WR LV
125 Meron Berkson E. Johnson RB KC
126 Adam Aizer T. Allgeier RB ARI
127 Heath Cummings T. Spears RB TEN
128 Dave Richard D. Goedert TE PHI
129 Robert Turbin C. Douglas WR MIA
130 Jamey Eisenberg J. Goff QB DET
131 Jack Capotorto D. Samuel WR SF
132 Tommy Tran D. Boston WR CLE
Round 12
Pos Team Player
133 Tommy Tran B. Purdy QB SF
134 Jack Capotorto R. Davis RB BUF
135 Jamey Eisenberg C. Bell WR MIA
136 Robert Turbin J. Ferguson TE DAL
137 Dave Richard K. Mitchell RB LAC
138 Heath Cummings T. Bigsby RB PHI
139 Adam Aizer D. Sampson RB CLE
140 Meron Berkson D. Kincaid TE BUF
141 R.J. White K. Shakir WR BUF
142 Thomas Shafer M. Andrews TE BAL
143 Daniel Schneier M. Fields WR NYG
144 Will Brinson J. McMillan WR TB
Round 13
Pos Team Player
145 Will Brinson B. Allen RB NYJ
146 Daniel Schneier K. Boutte WR HOU
147 Thomas Shafer Texans DST HOU
148 R.J. White G. Holani RB SEA
149 Meron Berkson A. Mitchell WR NYJ
150 Adam Aizer C. Brooks RB GB
151 Heath Cummings B. Aubrey K DAL
152 Dave Richard Rams DST LAR
153 Robert Turbin J. Conner RB ARI
154 Jamey Eisenberg B. Robinson Jr. RB ATL
155 Jack Capotorto Broncos DST DEN
156 Tommy Tran Seahawks DST SEA
Round 14
Pos Team Player
157 Tommy Tran K. Murray QB MIN
158 Jack Capotorto N. Harris RB NYG
159 Jamey Eisenberg Eagles DST PHI
160 Robert Turbin J. Jeudy WR CLE
161 Dave Richard K. Allen WR IND
162 Heath Cummings M. Washington WR MIA
163 Adam Aizer R. Flournoy WR DAL
164 Meron Berkson P. Mahomes QB KC
165 R.J. White R. Shaheed WR SEA
166 Thomas Shafer W. Reichard K MIN
167 Daniel Schneier K. Fairbairn K HOU
168 Will Brinson J. Dart QB NYG
Round 15
Pos Team Player
169 Will Brinson Chargers DST LAC
170 Daniel Schneier J. Lane WR BAL
171 Thomas Shafer A. Kamara RB NO
172 R.J. White Jaguars DST JAC
173 Meron Berkson J. Myers K SEA
174 Adam Aizer C. Little K JAC
175 Heath Cummings M. Willis QB MIA
176 Dave Richard T. Hurst WR TB
177 Robert Turbin E. Pineiro K SF
178 Jamey Eisenberg C. Dicker K LAC
179 Jack Capotorto E. McPherson K CIN
180 Tommy Tran H. Butker K KC
Round 16
Pos Team Player
181 Tommy Tran D. Wicks WR PHI
182 Jack Capotorto M. Stafford QB LAR
183 Jamey Eisenberg K. Vidal RB LAC
184 Robert Turbin Vikings DST MIN
185 Dave Richard J. Bates K DET
186 Heath Cummings Steelers DST PIT
187 Adam Aizer Bills DST BUF
188 Meron Berkson Patriots DST NE
189 R.J. White D. Zvada K NYG
190 Thomas Shafer J. Jennings WR MIN
191 Daniel Schneier Ravens DST BAL
192 Will Brinson A. Borregales K NE
Team by Team
Will Brinson
Rd Pk Player
1 1 J. Gibbs RB DET
2 24 B. Bowers TE LV
3 25 M. Nabers WR NYG
4 48 J. Williams WR DET
5 49 B. Irving RB TB
6 72 B. Thomas Jr. WR JAC
7 73 T. Henderson RB NE
8 96 J. Daniels QB WAS
9 97 S. Diggs WR WAS
10 120 X. Worthy WR KC
11 121 R. Doubs WR NE
12 144 J. McMillan WR TB
13 145 B. Allen RB NYJ
14 168 J. Dart QB NYG
15 169 Chargers DST LAC
16 192 A. Borregales K NE
Daniel Schneier
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 N. Collins WR HOU
3 26 A. Jeanty RB LV
4 43 L. Burden III WR CHI
5 50 M. Evans WR SF
6 71 J. Warren RB PIT
7 74 J. Addison WR MIN
8 95 G. Kittle TE SF
9 98 K. Concepcion WR CLE
10 119 Z. Charbonnet RB SEA
11 122 T. Lawrence QB JAC
12 143 M. Fields WR NYG
13 146 K. Boutte WR HOU
14 167 K. Fairbairn K HOU
15 170 J. Lane WR BAL
16 191 Ravens DST BAL
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 3 J. Chase WR CIN
2 22 G. Pickens WR DAL
3 27 T. McBride TE ARI
4 46 Q. Judkins RB CLE
5 51 J. Burrow QB CIN
6 70 Q. Johnston WR LAC
7 75 T. Pollard RB TEN
8 94 J. Jacobs RB GB
9 99 A. Jones RB MIN
10 118 M. Lemon WR PHI
11 123 K. Black RB SF
12 142 M. Andrews TE BAL
13 147 Texans DST HOU
14 166 W. Reichard K MIN
15 171 A. Kamara RB NO
16 190 J. Jennings WR MIN
R.J. White
Rd Pk Player
1 4 P. Nacua WR LAR
2 21 R. Rice WR KC
3 28 J. Williams RB DAL
4 45 E. Egbuka WR TB
5 52 D. Montgomery RB HOU
6 69 T. Kraft TE GB
7 76 R. Dowdle RB PIT
8 93 K. Gainwell RB TB
9 100 J. Herbert QB LAC
10 117 J. Tyson WR NO
11 124 T. Tucker WR LV
12 141 K. Shakir WR BUF
13 148 G. Holani RB SEA
14 165 R. Shaheed WR SEA
15 172 Jaguars DST JAC
16 189 D. Zvada K NYG
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 5 J. Smith-Njigba WR SEA
2 20 J. Jefferson WR MIN
3 29 D. Smith WR PHI
4 44 K. Williams RB LAR
5 53 C. Skattebo RB NYG
6 68 T. Warren TE IND
7 77 C. Tate WR TEN
8 92 R. Harvey RB DEN
9 101 C. Williams QB CHI
10 116 C. Rodriguez Jr. RB JAC
11 125 E. Johnson RB KC
12 140 D. Kincaid TE BUF
13 149 A. Mitchell WR NYJ
14 164 P. Mahomes QB KC
15 173 J. Myers K SEA
16 188 Patriots DST NE
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 6 C. McCaffrey RB SF
2 19 D. Henry RB BAL
3 30 L. McConkey WR LAC
4 47 D. Adams WR LAR
5 54 L. Jackson QB BAL
6 67 M. Lloyd RB GB
7 78 J. Downs WR IND
8 91 B. Corum RB LAR
9 102 W. Robinson WR TEN
10 115 T. Kelce TE KC
11 126 T. Allgeier RB ARI
12 139 D. Sampson RB CLE
13 150 C. Brooks RB GB
14 163 R. Flournoy WR DAL
15 174 C. Little K JAC
16 187 Bills DST BUF
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 7 J. Taylor RB IND
2 18 D. London WR ATL
3 31 Z. Flowers WR BAL
4 42 J. Allen QB BUF
5 55 T. McLaurin WR WAS
6 66 S. LaPorta TE DET
7 79 J. Brooks RB CAR
8 90 A. Pierce WR IND
9 103 K. Monangai RB CHI
10 114 W. Marks RB HOU
11 127 T. Spears RB TEN
12 138 T. Bigsby RB PHI
13 151 B. Aubrey K DAL
14 162 M. Washington WR MIA
15 175 M. Willis QB MIA
16 186 Steelers DST PIT
Dave Richard
Rd Pk Player
1 8 A. St. Brown WR DET
2 17 K. Walker III RB KC
3 32 J. Love RB ARI
4 41 T. McMillan WR CAR
5 56 P. Washington WR JAC
6 65 B. Tuten RB JAC
7 80 D. Maye QB NE
8 89 C. Sutton WR DEN
9 104 H. Fannin Jr. TE CLE
10 113 R. White RB WAS
11 128 D. Goedert TE PHI
12 137 K. Mitchell RB LAC
13 152 Rams DST LAR
14 161 K. Allen WR IND
15 176 T. Hurst WR TB
16 185 J. Bates K DET
Robert Turbin
Rd Pk Player
1 9 A. Brown WR NE
2 16 C. Olave WR NO
3 33 T. Etienne RB NO
4 40 D. Moore WR BUF
5 57 R. Stevenson RB NE
6 64 J. Croskey-Merritt RB WAS
7 81 C. Hubbard RB CAR
8 88 D. Metcalf WR PIT
9 105 J. Hurts QB PHI
10 112 J. Meyers WR JAC
11 129 C. Douglas WR MIA
12 136 J. Ferguson TE DAL
13 153 J. Conner RB ARI
14 160 J. Jeudy WR CLE
15 177 E. Pineiro K SF
16 184 Vikings DST MIN
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 10 C. Brown RB CIN
2 15 S. Barkley RB PHI
3 34 G. Wilson WR NYJ
4 39 J. Waddle WR DEN
5 58 C. Watson WR GB
6 63 C. Godwin WR TB
7 82 K. Pitts TE ATL
8 87 J. Dobbins RB DEN
9 106 J. Coker WR CAR
10 111 J. Coleman RB DEN
11 130 J. Goff QB DET
12 135 C. Bell WR MIA
13 154 B. Robinson Jr. RB ATL
14 159 Eagles DST PHI
15 178 C. Dicker K LAC
16 183 K. Vidal RB LAC
Jack Capotorto
Rd Pk Player
1 11 J. Cook RB BUF
2 14 C. Lamb WR DAL
3 35 T. Higgins WR CIN
4 38 D. Swift RB CHI
5 59 R. Odunze WR CHI
6 62 J. Price RB SEA
7 83 M. Wilson WR ARI
8 86 I. Likely TE NYG
9 107 D. Prescott QB DAL
10 110 M. Golden WR GB
11 131 D. Samuel WR SF
12 134 R. Davis RB BUF
13 155 Broncos DST DEN
14 158 N. Harris RB NYG
15 179 E. McPherson K CIN
16 182 M. Stafford QB LAR
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 12 O. Hampton RB LAC
2 13 D. Achane RB MIA
3 36 C. Loveland TE CHI
4 37 B. Hall RB NYJ
5 60 M. Harrison Jr. WR ARI
6 61 D. Stribling WR SF
7 84 J. Reed WR GB
8 85 J. Mason RB MIN
9 108 M. Pittman WR PIT
10 109 M. Washington Jr. RB LV
11 132 D. Boston WR CLE
12 133 B. Purdy QB SF
13 156 Seahawks DST SEA
14 157 K. Murray QB MIN
15 180 H. Butker K KC
16 181 D. Wicks WR PHI
Add CBS Sports on Google