We held our last draft with members of our CBS Sports staff on Tuesday, and I decided to select players I haven't had much exposure to this season. It was a lot of fun. This league also includes a fun added element: the winner of the Dan Schneier vs. Adam Aizer charity tennis match for St. Jude gets the option to swap draft positions and swap fourth-round picks. Dan (co-managed by OJ Webber) kept the No. 2 overall pick and swapped fourth-round picks with Adam to get the opportunity to draft Luther Burden in Round 4.
Many Fantasy drafts have already been completed, but we know a lot of you are still drafting up until Wednesday's kickoff between the Patriots and Seahawks or even until Sunday. So if you're still drafting tonight, this is the most up-to-date draft to use as a guide.
I had the No. 10 overall pick, and I decided to draft players that I like but haven't selected much of so far. For example, I picked Chase Brown over James Cook in Round 1, Saquon Barkley over Kenneth Walker III in Round 2, Garrett Wilson over Tee Higgins in Round 3 and Jaylen Waddle over D.J. Moore in Round 4.
I like how this team worked out, especially since I waited on Jared Goff in Round 11. My running back corps is Brown, Barkley, J.K. Dobbins, Jonah Coleman, Brian Robinson Jr., and Kimani Vidal, and I have Wilson, Waddle, Christian Watson, Chris Godwin, Jalen Coker, and Chris Bell at receiver. Kyle Pitts is my tight end.
Running back depth could be a concern, especially if Brown or Barkley get injured. But I love my receiving corps, and my starting lineup should be among the best in the league.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 16-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Will Brinson, Senior NFL Writer
2. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor
3. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
4. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
5. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
6. Adam Aizer, FFT Podcast Host
7. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
8. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
9. Robert Turbin, Former NFL Running Back
10. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
11. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
12. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Will Brinson
|J. Gibbs RB DET
|2
|Daniel Schneier
|B. Robinson RB ATL
|3
|Thomas Shafer
|J. Chase WR CIN
|4
|R.J. White
|P. Nacua WR LAR
|5
|Meron Berkson
|J. Smith-Njigba WR SEA
|6
|Adam Aizer
|C. McCaffrey RB SF
|7
|Heath Cummings
|J. Taylor RB IND
|8
|Dave Richard
|A. St. Brown WR DET
|9
|Robert Turbin
|A. Brown WR NE
|10
|Jamey Eisenberg
|C. Brown RB CIN
|11
|Jack Capotorto
|J. Cook RB BUF
|12
|Tommy Tran
|O. Hampton RB LAC
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Tommy Tran
|D. Achane RB MIA
|14
|Jack Capotorto
|C. Lamb WR DAL
|15
|Jamey Eisenberg
|S. Barkley RB PHI
|16
|Robert Turbin
|C. Olave WR NO
|17
|Dave Richard
|K. Walker III RB KC
|18
|Heath Cummings
|D. London WR ATL
|19
|Adam Aizer
|D. Henry RB BAL
|20
|Meron Berkson
|J. Jefferson WR MIN
|21
|R.J. White
|R. Rice WR KC
|22
|Thomas Shafer
|G. Pickens WR DAL
|23
|Daniel Schneier
|N. Collins WR HOU
|24
|Will Brinson
|B. Bowers TE LV
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Will Brinson
|M. Nabers WR NYG
|26
|Daniel Schneier
|A. Jeanty RB LV
|27
|Thomas Shafer
|T. McBride TE ARI
|28
|R.J. White
|J. Williams RB DAL
|29
|Meron Berkson
|D. Smith WR PHI
|30
|Adam Aizer
|L. McConkey WR LAC
|31
|Heath Cummings
|Z. Flowers WR BAL
|32
|Dave Richard
|J. Love RB ARI
|33
|Robert Turbin
|T. Etienne RB NO
|34
|Jamey Eisenberg
|G. Wilson WR NYJ
|35
|Jack Capotorto
|T. Higgins WR CIN
|36
|Tommy Tran
|C. Loveland TE CHI
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Tommy Tran
|B. Hall RB NYJ
|38
|Jack Capotorto
|D. Swift RB CHI
|39
|Jamey Eisenberg
|J. Waddle WR DEN
|40
|Robert Turbin
|D. Moore WR BUF
|41
|Dave Richard
|T. McMillan WR CAR
|42
|Heath Cummings
|J. Allen QB BUF
|43
|Daniel Schneier
|L. Burden III WR CHI
|44
|Meron Berkson
|K. Williams RB LAR
|45
|R.J. White
|E. Egbuka WR TB
|46
|Thomas Shafer
|Q. Judkins RB CLE
|47
|Adam Aizer
|D. Adams WR LAR
|48
|Will Brinson
|J. Williams WR DET
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Will Brinson
|B. Irving RB TB
|50
|Daniel Schneier
|M. Evans WR SF
|51
|Thomas Shafer
|J. Burrow QB CIN
|52
|R.J. White
|D. Montgomery RB HOU
|53
|Meron Berkson
|C. Skattebo RB NYG
|54
|Adam Aizer
|L. Jackson QB BAL
|55
|Heath Cummings
|T. McLaurin WR WAS
|56
|Dave Richard
|P. Washington WR JAC
|57
|Robert Turbin
|R. Stevenson RB NE
|58
|Jamey Eisenberg
|C. Watson WR GB
|59
|Jack Capotorto
|R. Odunze WR CHI
|60
|Tommy Tran
|M. Harrison Jr. WR ARI
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Tommy Tran
|D. Stribling WR SF
|62
|Jack Capotorto
|J. Price RB SEA
|63
|Jamey Eisenberg
|C. Godwin WR TB
|64
|Robert Turbin
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|65
|Dave Richard
|B. Tuten RB JAC
|66
|Heath Cummings
|S. LaPorta TE DET
|67
|Adam Aizer
|M. Lloyd RB GB
|68
|Meron Berkson
|T. Warren TE IND
|69
|R.J. White
|T. Kraft TE GB
|70
|Thomas Shafer
|Q. Johnston WR LAC
|71
|Daniel Schneier
|J. Warren RB PIT
|72
|Will Brinson
|B. Thomas Jr. WR JAC
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Will Brinson
|T. Henderson RB NE
|74
|Daniel Schneier
|J. Addison WR MIN
|75
|Thomas Shafer
|T. Pollard RB TEN
|76
|R.J. White
|R. Dowdle RB PIT
|77
|Meron Berkson
|C. Tate WR TEN
|78
|Adam Aizer
|J. Downs WR IND
|79
|Heath Cummings
|J. Brooks RB CAR
|80
|Dave Richard
|D. Maye QB NE
|81
|Robert Turbin
|C. Hubbard RB CAR
|82
|Jamey Eisenberg
|K. Pitts TE ATL
|83
|Jack Capotorto
|M. Wilson WR ARI
|84
|Tommy Tran
|J. Reed WR GB
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Tommy Tran
|J. Mason RB MIN
|86
|Jack Capotorto
|I. Likely TE NYG
|87
|Jamey Eisenberg
|J. Dobbins RB DEN
|88
|Robert Turbin
|D. Metcalf WR PIT
|89
|Dave Richard
|C. Sutton WR DEN
|90
|Heath Cummings
|A. Pierce WR IND
|91
|Adam Aizer
|B. Corum RB LAR
|92
|Meron Berkson
|R. Harvey RB DEN
|93
|R.J. White
|K. Gainwell RB TB
|94
|Thomas Shafer
|J. Jacobs RB GB
|95
|Daniel Schneier
|G. Kittle TE SF
|96
|Will Brinson
|J. Daniels QB WAS
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Will Brinson
|S. Diggs WR WAS
|98
|Daniel Schneier
|K. Concepcion WR CLE
|99
|Thomas Shafer
|A. Jones RB MIN
|100
|R.J. White
|J. Herbert QB LAC
|101
|Meron Berkson
|C. Williams QB CHI
|102
|Adam Aizer
|W. Robinson WR TEN
|103
|Heath Cummings
|K. Monangai RB CHI
|104
|Dave Richard
|H. Fannin Jr. TE CLE
|105
|Robert Turbin
|J. Hurts QB PHI
|106
|Jamey Eisenberg
|J. Coker WR CAR
|107
|Jack Capotorto
|D. Prescott QB DAL
|108
|Tommy Tran
|M. Pittman WR PIT
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Tommy Tran
|M. Washington Jr. RB LV
|110
|Jack Capotorto
|M. Golden WR GB
|111
|Jamey Eisenberg
|J. Coleman RB DEN
|112
|Robert Turbin
|J. Meyers WR JAC
|113
|Dave Richard
|R. White RB WAS
|114
|Heath Cummings
|W. Marks RB HOU
|115
|Adam Aizer
|T. Kelce TE KC
|116
|Meron Berkson
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|117
|R.J. White
|J. Tyson WR NO
|118
|Thomas Shafer
|M. Lemon WR PHI
|119
|Daniel Schneier
|Z. Charbonnet RB SEA
|120
|Will Brinson
|X. Worthy WR KC
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Will Brinson
|R. Doubs WR NE
|122
|Daniel Schneier
|T. Lawrence QB JAC
|123
|Thomas Shafer
|K. Black RB SF
|124
|R.J. White
|T. Tucker WR LV
|125
|Meron Berkson
|E. Johnson RB KC
|126
|Adam Aizer
|T. Allgeier RB ARI
|127
|Heath Cummings
|T. Spears RB TEN
|128
|Dave Richard
|D. Goedert TE PHI
|129
|Robert Turbin
|C. Douglas WR MIA
|130
|Jamey Eisenberg
|J. Goff QB DET
|131
|Jack Capotorto
|D. Samuel WR SF
|132
|Tommy Tran
|D. Boston WR CLE
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Tommy Tran
|B. Purdy QB SF
|134
|Jack Capotorto
|R. Davis RB BUF
|135
|Jamey Eisenberg
|C. Bell WR MIA
|136
|Robert Turbin
|J. Ferguson TE DAL
|137
|Dave Richard
|K. Mitchell RB LAC
|138
|Heath Cummings
|T. Bigsby RB PHI
|139
|Adam Aizer
|D. Sampson RB CLE
|140
|Meron Berkson
|D. Kincaid TE BUF
|141
|R.J. White
|K. Shakir WR BUF
|142
|Thomas Shafer
|M. Andrews TE BAL
|143
|Daniel Schneier
|M. Fields WR NYG
|144
|Will Brinson
|J. McMillan WR TB
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Will Brinson
|B. Allen RB NYJ
|146
|Daniel Schneier
|K. Boutte WR HOU
|147
|Thomas Shafer
|Texans DST HOU
|148
|R.J. White
|G. Holani RB SEA
|149
|Meron Berkson
|A. Mitchell WR NYJ
|150
|Adam Aizer
|C. Brooks RB GB
|151
|Heath Cummings
|B. Aubrey K DAL
|152
|Dave Richard
|Rams DST LAR
|153
|Robert Turbin
|J. Conner RB ARI
|154
|Jamey Eisenberg
|B. Robinson Jr. RB ATL
|155
|Jack Capotorto
|Broncos DST DEN
|156
|Tommy Tran
|Seahawks DST SEA
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Tommy Tran
|K. Murray QB MIN
|158
|Jack Capotorto
|N. Harris RB NYG
|159
|Jamey Eisenberg
|Eagles DST PHI
|160
|Robert Turbin
|J. Jeudy WR CLE
|161
|Dave Richard
|K. Allen WR IND
|162
|Heath Cummings
|M. Washington WR MIA
|163
|Adam Aizer
|R. Flournoy WR DAL
|164
|Meron Berkson
|P. Mahomes QB KC
|165
|R.J. White
|R. Shaheed WR SEA
|166
|Thomas Shafer
|W. Reichard K MIN
|167
|Daniel Schneier
|K. Fairbairn K HOU
|168
|Will Brinson
|J. Dart QB NYG
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Will Brinson
|Chargers DST LAC
|170
|Daniel Schneier
|J. Lane WR BAL
|171
|Thomas Shafer
|A. Kamara RB NO
|172
|R.J. White
|Jaguars DST JAC
|173
|Meron Berkson
|J. Myers K SEA
|174
|Adam Aizer
|C. Little K JAC
|175
|Heath Cummings
|M. Willis QB MIA
|176
|Dave Richard
|T. Hurst WR TB
|177
|Robert Turbin
|E. Pineiro K SF
|178
|Jamey Eisenberg
|C. Dicker K LAC
|179
|Jack Capotorto
|E. McPherson K CIN
|180
|Tommy Tran
|H. Butker K KC
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Tommy Tran
|D. Wicks WR PHI
|182
|Jack Capotorto
|M. Stafford QB LAR
|183
|Jamey Eisenberg
|K. Vidal RB LAC
|184
|Robert Turbin
|Vikings DST MIN
|185
|Dave Richard
|J. Bates K DET
|186
|Heath Cummings
|Steelers DST PIT
|187
|Adam Aizer
|Bills DST BUF
|188
|Meron Berkson
|Patriots DST NE
|189
|R.J. White
|D. Zvada K NYG
|190
|Thomas Shafer
|J. Jennings WR MIN
|191
|Daniel Schneier
|Ravens DST BAL
|192
|Will Brinson
|A. Borregales K NE
|Will Brinson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|J. Gibbs RB DET
|2
|24
|B. Bowers TE LV
|3
|25
|M. Nabers WR NYG
|4
|48
|J. Williams WR DET
|5
|49
|B. Irving RB TB
|6
|72
|B. Thomas Jr. WR JAC
|7
|73
|T. Henderson RB NE
|8
|96
|J. Daniels QB WAS
|9
|97
|S. Diggs WR WAS
|10
|120
|X. Worthy WR KC
|11
|121
|R. Doubs WR NE
|12
|144
|J. McMillan WR TB
|13
|145
|B. Allen RB NYJ
|14
|168
|J. Dart QB NYG
|15
|169
|Chargers DST LAC
|16
|192
|A. Borregales K NE
|Daniel Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|B. Robinson RB ATL
|2
|23
|N. Collins WR HOU
|3
|26
|A. Jeanty RB LV
|4
|43
|L. Burden III WR CHI
|5
|50
|M. Evans WR SF
|6
|71
|J. Warren RB PIT
|7
|74
|J. Addison WR MIN
|8
|95
|G. Kittle TE SF
|9
|98
|K. Concepcion WR CLE
|10
|119
|Z. Charbonnet RB SEA
|11
|122
|T. Lawrence QB JAC
|12
|143
|M. Fields WR NYG
|13
|146
|K. Boutte WR HOU
|14
|167
|K. Fairbairn K HOU
|15
|170
|J. Lane WR BAL
|16
|191
|Ravens DST BAL
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|J. Chase WR CIN
|2
|22
|G. Pickens WR DAL
|3
|27
|T. McBride TE ARI
|4
|46
|Q. Judkins RB CLE
|5
|51
|J. Burrow QB CIN
|6
|70
|Q. Johnston WR LAC
|7
|75
|T. Pollard RB TEN
|8
|94
|J. Jacobs RB GB
|9
|99
|A. Jones RB MIN
|10
|118
|M. Lemon WR PHI
|11
|123
|K. Black RB SF
|12
|142
|M. Andrews TE BAL
|13
|147
|Texans DST HOU
|14
|166
|W. Reichard K MIN
|15
|171
|A. Kamara RB NO
|16
|190
|J. Jennings WR MIN
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|P. Nacua WR LAR
|2
|21
|R. Rice WR KC
|3
|28
|J. Williams RB DAL
|4
|45
|E. Egbuka WR TB
|5
|52
|D. Montgomery RB HOU
|6
|69
|T. Kraft TE GB
|7
|76
|R. Dowdle RB PIT
|8
|93
|K. Gainwell RB TB
|9
|100
|J. Herbert QB LAC
|10
|117
|J. Tyson WR NO
|11
|124
|T. Tucker WR LV
|12
|141
|K. Shakir WR BUF
|13
|148
|G. Holani RB SEA
|14
|165
|R. Shaheed WR SEA
|15
|172
|Jaguars DST JAC
|16
|189
|D. Zvada K NYG
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|20
|J. Jefferson WR MIN
|3
|29
|D. Smith WR PHI
|4
|44
|K. Williams RB LAR
|5
|53
|C. Skattebo RB NYG
|6
|68
|T. Warren TE IND
|7
|77
|C. Tate WR TEN
|8
|92
|R. Harvey RB DEN
|9
|101
|C. Williams QB CHI
|10
|116
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|11
|125
|E. Johnson RB KC
|12
|140
|D. Kincaid TE BUF
|13
|149
|A. Mitchell WR NYJ
|14
|164
|P. Mahomes QB KC
|15
|173
|J. Myers K SEA
|16
|188
|Patriots DST NE
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|C. McCaffrey RB SF
|2
|19
|D. Henry RB BAL
|3
|30
|L. McConkey WR LAC
|4
|47
|D. Adams WR LAR
|5
|54
|L. Jackson QB BAL
|6
|67
|M. Lloyd RB GB
|7
|78
|J. Downs WR IND
|8
|91
|B. Corum RB LAR
|9
|102
|W. Robinson WR TEN
|10
|115
|T. Kelce TE KC
|11
|126
|T. Allgeier RB ARI
|12
|139
|D. Sampson RB CLE
|13
|150
|C. Brooks RB GB
|14
|163
|R. Flournoy WR DAL
|15
|174
|C. Little K JAC
|16
|187
|Bills DST BUF
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|J. Taylor RB IND
|2
|18
|D. London WR ATL
|3
|31
|Z. Flowers WR BAL
|4
|42
|J. Allen QB BUF
|5
|55
|T. McLaurin WR WAS
|6
|66
|S. LaPorta TE DET
|7
|79
|J. Brooks RB CAR
|8
|90
|A. Pierce WR IND
|9
|103
|K. Monangai RB CHI
|10
|114
|W. Marks RB HOU
|11
|127
|T. Spears RB TEN
|12
|138
|T. Bigsby RB PHI
|13
|151
|B. Aubrey K DAL
|14
|162
|M. Washington WR MIA
|15
|175
|M. Willis QB MIA
|16
|186
|Steelers DST PIT
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|A. St. Brown WR DET
|2
|17
|K. Walker III RB KC
|3
|32
|J. Love RB ARI
|4
|41
|T. McMillan WR CAR
|5
|56
|P. Washington WR JAC
|6
|65
|B. Tuten RB JAC
|7
|80
|D. Maye QB NE
|8
|89
|C. Sutton WR DEN
|9
|104
|H. Fannin Jr. TE CLE
|10
|113
|R. White RB WAS
|11
|128
|D. Goedert TE PHI
|12
|137
|K. Mitchell RB LAC
|13
|152
|Rams DST LAR
|14
|161
|K. Allen WR IND
|15
|176
|T. Hurst WR TB
|16
|185
|J. Bates K DET
|Robert Turbin
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|A. Brown WR NE
|2
|16
|C. Olave WR NO
|3
|33
|T. Etienne RB NO
|4
|40
|D. Moore WR BUF
|5
|57
|R. Stevenson RB NE
|6
|64
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|7
|81
|C. Hubbard RB CAR
|8
|88
|D. Metcalf WR PIT
|9
|105
|J. Hurts QB PHI
|10
|112
|J. Meyers WR JAC
|11
|129
|C. Douglas WR MIA
|12
|136
|J. Ferguson TE DAL
|13
|153
|J. Conner RB ARI
|14
|160
|J. Jeudy WR CLE
|15
|177
|E. Pineiro K SF
|16
|184
|Vikings DST MIN
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|C. Brown RB CIN
|2
|15
|S. Barkley RB PHI
|3
|34
|G. Wilson WR NYJ
|4
|39
|J. Waddle WR DEN
|5
|58
|C. Watson WR GB
|6
|63
|C. Godwin WR TB
|7
|82
|K. Pitts TE ATL
|8
|87
|J. Dobbins RB DEN
|9
|106
|J. Coker WR CAR
|10
|111
|J. Coleman RB DEN
|11
|130
|J. Goff QB DET
|12
|135
|C. Bell WR MIA
|13
|154
|B. Robinson Jr. RB ATL
|14
|159
|Eagles DST PHI
|15
|178
|C. Dicker K LAC
|16
|183
|K. Vidal RB LAC
|Jack Capotorto
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|J. Cook RB BUF
|2
|14
|C. Lamb WR DAL
|3
|35
|T. Higgins WR CIN
|4
|38
|D. Swift RB CHI
|5
|59
|R. Odunze WR CHI
|6
|62
|J. Price RB SEA
|7
|83
|M. Wilson WR ARI
|8
|86
|I. Likely TE NYG
|9
|107
|D. Prescott QB DAL
|10
|110
|M. Golden WR GB
|11
|131
|D. Samuel WR SF
|12
|134
|R. Davis RB BUF
|13
|155
|Broncos DST DEN
|14
|158
|N. Harris RB NYG
|15
|179
|E. McPherson K CIN
|16
|182
|M. Stafford QB LAR
|Tommy Tran
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|O. Hampton RB LAC
|2
|13
|D. Achane RB MIA
|3
|36
|C. Loveland TE CHI
|4
|37
|B. Hall RB NYJ
|5
|60
|M. Harrison Jr. WR ARI
|6
|61
|D. Stribling WR SF
|7
|84
|J. Reed WR GB
|8
|85
|J. Mason RB MIN
|9
|108
|M. Pittman WR PIT
|10
|109
|M. Washington Jr. RB LV
|11
|132
|D. Boston WR CLE
|12
|133
|B. Purdy QB SF
|13
|156
|Seahawks DST SEA
|14
|157
|K. Murray QB MIN
|15
|180
|H. Butker K KC
|16
|181
|D. Wicks WR PHI