Fantasy Football 'Way Too Early' 2026 Half-PPR Mock Draft: FFT mocks how your 2026 drafts will shake out
It's never too early to start drafting your 2026 Fantasy Football teams
We're starting to do a lot of mock drafts for the 2026 season -- check out our first 12-team PPR mock draft -- and I'm looking for a few specific things already. It's the buzzworthy items that will lead to plenty of content over the next few months.
This is a 12-team, half-PPR mock draft featuring members of our staff, as well as two listeners of our podcast (Brad Curnett and Jason Magnone). We also were joined by two awesome analysts in Alfredo Brown from The Pretend GM and Joey Wright from Footballguys.
The first thing I want to see in these mock drafts starts at the top with who goes at No. 1 overall. Here, it was Bijan Robinson, who is my No. 1 overall pick, regardless of format. But you can make the argument for Puka Nacua, Jahmyr Gibbs or Ja'Marr Chase to be the first overall pick, and those were the three players who went after Robinson in this draft.
Christian McCaffrey, who was the No. 1 non-quarterback in half-PPR this past season, went at No. 5 overall. You can argue that he should be the first overall pick, but I'm concerned about his age (he turns 30 in June) and that he just had over 400 total touches for the second time in the past three years.
The next thing I look for are the star players coming back from serious injuries and where they got drafted, as well as the guys coming off down seasons. Malik Nabers (knee) stood out since he's a Round 1 pick at No. 12 overall, and I would draft him in this range if he's healthy for training camp.
Justin Jefferson also went in Round 2 at No. 17 overall, and he was arguably the biggest bust in 2025 when he struggled with poor quarterback play. Jefferson averaged a career-low 8.9 half-PPR points per game last season, but he will hopefully rebound in 2026 as J.J. McCarthy improves -- or gets replaced. I'm fine with Jefferson in Round 2 as of now.
Some other players who stood out in this category as disappointments from 2025 include Saquon Barkley (Round 2), Bucky Irving (Round 3), Ladd McConkey (Round 4), Breece Hall (Round 4), Marvin Harrison Jr. (Round 5), Lamar Jackson (Round 6) and Brian Thomas Jr. (Round 6). And some of the injured players from 2025 include Garrett Wilson (Round 4), Cam Skattebo (Round 4)and Tucker Kraft (Round 5), among others.
I also want to see where the 2025 rookies get drafted and how much their value has changed going into Year 2. The top three rookies selected here were all in Round 2 with Ashton Jeanty, Omarion Hampton and TreVeyon Henderson.
Hampton, as of now, is my favorite sophomore player in 2026, and I'm excited to see what he can do in a full season (he missed eight games due to injuries) and with a healthy offensive line. Jeanty should also improve in 2026 with a new coach, quarterback and offensive line.
I love Henderson, but I'm a little concerned about his outlook for 2026 with Rhamondre Stevenson still a significant factor for the Patriots. We'll see what happens this offseason, but Stevenson has outplayed Henderson to close the 2025 campaign, including the playoffs. The earliest I would draft Henderson is Round 3.
Other rookies of note include Tetairoa McMillan (Round 3), RJ Harvey (Round 3), Tyler Warren (Round 4), Colston Loveland (Round 4), Emeka Egbuka (Round 4), Harold Fannin Jr. (Round 5), Quinshon Judkins (Round 5) and Luther Burden III (Round 5). I love that the rookie tight ends all went in the first 50 overall picks, and Loveland is my favorite of this trio, although I love the value for Fannin here.
There's so much more that we can discuss about this draft. And we will over the next seven-plus months. For now, start to study these results and get ready for the 2026 season. It will be here before you know it.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
2. Adam Aizer, FFT Podcast Host
3. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
4. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
5. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
6. Brad Curnett, Podcast Listener
7. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
8. Alfredo Brown, The Pretend GM
9. Jason Magnone, Podcast Listener
10. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor
11. Joey Wright, Footballguys Fantasy Analyst
12. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Meron Berkson
|B. Robinson RB ATL
|2
|Adam Aizer
|P. Nacua WR LAR
|3
|Jamey Eisenberg
|J. Gibbs RB DET
|4
|Dave Richard
|J. Chase WR CIN
|5
|Jacob Gibbs
|C. McCaffrey RB SF
|6
|Brad Curnett
|J. Smith-Njigba WR SEA
|7
|Robert Thomas
|D. Achane RB MIA
|8
|Alfredo Brown
|C. Lamb WR DAL
|9
|Jason Magnone
|J. Taylor RB IND
|10
|Daniel Schneier
|A. St. Brown WR DET
|11
|Joey Wright
|J. Cook RB BUF
|12
|Jake Ignaszewski
|M. Nabers WR NYG
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Jake Ignaszewski
|J. Jacobs RB GB
|14
|Joey Wright
|D. London WR ATL
|15
|Daniel Schneier
|A. Jeanty RB LV
|16
|Jason Magnone
|T. McBride TE ARI
|17
|Alfredo Brown
|J. Jefferson WR MIN
|18
|Robert Thomas
|C. Olave WR NO
|19
|Brad Curnett
|O. Hampton RB LAC
|20
|Jacob Gibbs
|T. Henderson RB NE
|21
|Dave Richard
|C. Brown RB CIN
|22
|Jamey Eisenberg
|N. Collins WR HOU
|23
|Adam Aizer
|S. Barkley RB PHI
|24
|Meron Berkson
|R. Rice WR KC
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Meron Berkson
|G. Pickens WR DAL
|26
|Adam Aizer
|A. Brown WR PHI
|27
|Jamey Eisenberg
|D. Henry RB BAL
|28
|Dave Richard
|B. Bowers TE LV
|29
|Jacob Gibbs
|T. McMillan WR CAR
|30
|Brad Curnett
|R. Harvey RB DEN
|31
|Robert Thomas
|T. Higgins WR CIN
|32
|Alfredo Brown
|K. Williams RB LAR
|33
|Jason Magnone
|B. Irving RB TB
|34
|Daniel Schneier
|D. Swift RB CHI
|35
|Joey Wright
|J. Williams WR DET
|36
|Jake Ignaszewski
|J. Williams RB DAL
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Jake Ignaszewski
|T. Warren TE IND
|38
|Joey Wright
|L. McConkey WR LAC
|39
|Daniel Schneier
|C. Loveland TE CHI
|40
|Jason Magnone
|G. Wilson WR NYJ
|41
|Alfredo Brown
|K. Walker III RB SEA
|42
|Robert Thomas
|C. Sutton WR DEN
|43
|Brad Curnett
|D. Adams WR LAR
|44
|Jacob Gibbs
|C. Skattebo RB NYG
|45
|Dave Richard
|E. Egbuka WR TB
|46
|Jamey Eisenberg
|T. Etienne RB JAC
|47
|Adam Aizer
|J. Waddle WR MIA
|48
|Meron Berkson
|B. Hall RB NYJ
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Meron Berkson
|H. Fannin Jr. TE CLE
|50
|Adam Aizer
|J. Allen QB BUF
|51
|Jamey Eisenberg
|M. Harrison Jr. WR ARI
|52
|Dave Richard
|Z. Charbonnet RB SEA
|53
|Jacob Gibbs
|T. Kraft TE GB
|54
|Brad Curnett
|Q. Judkins RB CLE
|55
|Robert Thomas
|J. Warren RB PIT
|56
|Alfredo Brown
|L. Burden III WR CHI
|57
|Jason Magnone
|D. Smith WR PHI
|58
|Daniel Schneier
|Z. Flowers WR BAL
|59
|Joey Wright
|T. McLaurin WR WAS
|60
|Jake Ignaszewski
|M. Pittman WR IND
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Jake Ignaszewski
|W. Robinson WR NYG
|62
|Joey Wright
|K. Monangai RB CHI
|63
|Daniel Schneier
|M. Wilson WR ARI
|64
|Jason Magnone
|L. Jackson QB BAL
|65
|Alfredo Brown
|J. Daniels QB WAS
|66
|Robert Thomas
|J. Meyers WR JAC
|67
|Brad Curnett
|D. Maye QB NE
|68
|Jacob Gibbs
|B. Thomas Jr. WR JAC
|69
|Dave Richard
|J. Burrow QB CIN
|70
|Jamey Eisenberg
|C. Watson WR GB
|71
|Adam Aizer
|W. Marks RB HOU
|72
|Meron Berkson
|D. Metcalf WR PIT
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Meron Berkson
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|74
|Adam Aizer
|R. Odunze WR CHI
|75
|Jamey Eisenberg
|A. Pierce WR IND
|76
|Dave Richard
|T. Hill WR MIA
|77
|Jacob Gibbs
|S. Diggs WR NE
|78
|Brad Curnett
|M. Evans WR TB
|79
|Robert Thomas
|R. Stevenson RB NE
|80
|Alfredo Brown
|R. Pearsall WR SF
|81
|Jason Magnone
|T. Pollard RB TEN
|82
|Daniel Schneier
|D. Moore WR CHI
|83
|Joey Wright
|K. Pitts TE ATL
|84
|Jake Ignaszewski
|R. Dowdle RB CAR
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Jake Ignaszewski
|C. Williams QB CHI
|86
|Joey Wright
|B. Corum RB LAR
|87
|Daniel Schneier
|T. Lawrence QB JAC
|88
|Jason Magnone
|J. Addison WR MIN
|89
|Alfredo Brown
|T. Benson RB ARI
|90
|Robert Thomas
|J. Ferguson TE DAL
|91
|Brad Curnett
|S. LaPorta TE DET
|92
|Jacob Gibbs
|J. Dart QB NYG
|93
|Dave Richard
|B. Tuten RB JAC
|94
|Jamey Eisenberg
|D. Prescott QB DAL
|95
|Adam Aizer
|J. Jennings WR SF
|96
|Meron Berkson
|J. Hurts QB PHI
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Meron Berkson
|K. Gainwell RB PIT
|98
|Adam Aizer
|J. Mason RB MIN
|99
|Jamey Eisenberg
|P. Washington WR JAC
|100
|Dave Richard
|Q. Johnston WR LAC
|101
|Jacob Gibbs
|J. Conner RB ARI
|102
|Brad Curnett
|J. Higgins WR HOU
|103
|Robert Thomas
|D. Samuel WR WAS
|104
|Alfredo Brown
|T. Hunter WR JAC
|105
|Jason Magnone
|D. Montgomery RB DET
|106
|Daniel Schneier
|C. Hubbard RB CAR
|107
|Joey Wright
|C. Godwin WR TB
|108
|Jake Ignaszewski
|R. Doubs WR GB
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Jake Ignaszewski
|A. Kamara RB NO
|110
|Joey Wright
|B. Mayfield QB TB
|111
|Daniel Schneier
|K. Shakir WR BUF
|112
|Jason Magnone
|J. Reed WR GB
|113
|Alfredo Brown
|B. Allen RB NYJ
|114
|Robert Thomas
|B. Robinson Jr. RB SF
|115
|Brad Curnett
|T. Allgeier RB ATL
|116
|Jacob Gibbs
|X. Worthy WR KC
|117
|Dave Richard
|B. Aiyuk WR SF
|118
|Jamey Eisenberg
|T. Tracy Jr. RB NYG
|119
|Adam Aizer
|A. Jones RB MIN
|120
|Meron Berkson
|J. Coker WR CAR
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Meron Berkson
|C. Dike WR TEN
|122
|Adam Aizer
|D. Kincaid TE BUF
|123
|Jamey Eisenberg
|O. Gadsden II TE LAC
|124
|Dave Richard
|M. Golden WR GB
|125
|Jacob Gibbs
|J. Downs WR IND
|126
|Brad Curnett
|T. Franklin WR DEN
|127
|Robert Thomas
|D. Sampson RB CLE
|128
|Alfredo Brown
|B. Strange TE JAC
|129
|Jason Magnone
|D. Neal RB NO
|130
|Daniel Schneier
|G. Kittle TE SF
|131
|Joey Wright
|H. Henry TE NE
|132
|Jake Ignaszewski
|J. Dobbins RB DEN
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Jake Ignaszewski
|K. Allen WR LAC
|134
|Joey Wright
|P. Mahomes QB KC
|135
|Daniel Schneier
|A. Mitchell WR NYJ
|136
|Jason Magnone
|T. Spears RB TEN
|137
|Alfredo Brown
|J. Johnson TE NO
|138
|Robert Thomas
|M. Stafford QB LAR
|139
|Brad Curnett
|R. Shaheed WR SEA
|140
|Jacob Gibbs
|C. Rodriguez Jr. RB WAS
|141
|Dave Richard
|J. Blue RB DAL
|142
|Jamey Eisenberg
|T. Harris WR LAC
|143
|Adam Aizer
|J. Tonges TE SF
|144
|Meron Berkson
|J. McMillan WR TB
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Meron Berkson
|J. Jeudy WR CLE
|146
|Adam Aizer
|T. Bigsby RB PHI
|147
|Jamey Eisenberg
|R. White RB TB
|148
|Dave Richard
|K. Williams WR NE
|149
|Jacob Gibbs
|K. Vidal RB LAC
|150
|Brad Curnett
|T. Dell WR HOU
|151
|Robert Thomas
|C. Kirk WR HOU
|152
|Alfredo Brown
|J. Bech WR LV
|153
|Jason Magnone
|E. Ayomanor WR TEN
|154
|Daniel Schneier
|B. Nix QB DEN
|155
|Joey Wright
|K. Boutte WR NE
|156
|Jake Ignaszewski
|D. Goedert TE PHI
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Jake Ignaszewski
|K. Murray QB ARI
|158
|Joey Wright
|I. TeSlaa WR DET
|159
|Daniel Schneier
|P. Bryant WR DEN
|160
|Jason Magnone
|T. Horton WR SEA
|161
|Alfredo Brown
|K. Johnson RB PIT
|162
|Robert Thomas
|M. Mims WR DEN
|163
|Brad Curnett
|J. Mixon RB HOU
|164
|Jacob Gibbs
|B. Purdy QB SF
|165
|Dave Richard
|J. Herbert QB LAC
|166
|Jamey Eisenberg
|I. Likely TE BAL
|167
|Adam Aizer
|J. Goff QB DET
|168
|Meron Berkson
|I. Pacheco RB KC
