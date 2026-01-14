gibbs.jpg
We're starting to do a lot of mock drafts for the 2026 season -- check out our first 12-team PPR mock draft -- and I'm looking for a few specific things already. It's the buzzworthy items that will lead to plenty of content over the next few months.

This is a 12-team, half-PPR mock draft featuring members of our staff, as well as two listeners of our podcast (Brad Curnett and Jason Magnone). We also were joined by two awesome analysts in Alfredo Brown from The Pretend GM and Joey Wright from Footballguys.

The first thing I want to see in these mock drafts starts at the top with who goes at No. 1 overall. Here, it was Bijan Robinson, who is my No. 1 overall pick, regardless of format. But you can make the argument for Puka Nacua, Jahmyr Gibbs or Ja'Marr Chase to be the first overall pick, and those were the three players who went after Robinson in this draft.

Christian McCaffrey, who was the No. 1 non-quarterback in half-PPR this past season, went at No. 5 overall. You can argue that he should be the first overall pick, but I'm concerned about his age (he turns 30 in June) and that he just had over 400 total touches for the second time in the past three years.

The next thing I look for are the star players coming back from serious injuries and where they got drafted, as well as the guys coming off down seasons. Malik Nabers (knee) stood out since he's a Round 1 pick at No. 12 overall, and I would draft him in this range if he's healthy for training camp.

Justin Jefferson also went in Round 2 at No. 17 overall, and he was arguably the biggest bust in 2025 when he struggled with poor quarterback play. Jefferson averaged a career-low 8.9 half-PPR points per game last season, but he will hopefully rebound in 2026 as J.J. McCarthy improves -- or gets replaced. I'm fine with Jefferson in Round 2 as of now.

Some other players who stood out in this category as disappointments from 2025 include Saquon Barkley (Round 2), Bucky Irving (Round 3), Ladd McConkey (Round 4), Breece Hall (Round 4), Marvin Harrison Jr. (Round 5), Lamar Jackson (Round 6) and Brian Thomas Jr. (Round 6). And some of the injured players from 2025 include Garrett Wilson (Round 4), Cam Skattebo (Round 4)and Tucker Kraft (Round 5), among others.

I also want to see where the 2025 rookies get drafted and how much their value has changed going into Year 2. The top three rookies selected here were all in Round 2 with Ashton Jeanty, Omarion Hampton and TreVeyon Henderson.

Hampton, as of now, is my favorite sophomore player in 2026, and I'm excited to see what he can do in a full season (he missed eight games due to injuries) and with a healthy offensive line. Jeanty should also improve in 2026 with a new coach, quarterback and offensive line.

I love Henderson, but I'm a little concerned about his outlook for 2026 with Rhamondre Stevenson still a significant factor for the Patriots. We'll see what happens this offseason, but Stevenson has outplayed Henderson to close the 2025 campaign, including the playoffs. The earliest I would draft Henderson is Round 3.

Other rookies of note include Tetairoa McMillan (Round 3), RJ Harvey (Round 3), Tyler Warren (Round 4), Colston Loveland (Round 4), Emeka Egbuka (Round 4), Harold Fannin Jr. (Round 5), Quinshon Judkins (Round 5) and Luther Burden III (Round 5). I love that the rookie tight ends all went in the first 50 overall picks, and Loveland is my favorite of this trio, although I love the value for Fannin here.

There's so much more that we can discuss about this draft. And we will over the next seven-plus months. For now, start to study these results and get ready for the 2026 season. It will be here before you know it. 

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

2. Adam Aizer, FFT Podcast Host

3. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

4. Dave Richard, Senior Fantasy Writer

5. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst

6. Brad Curnett, Podcast Listener

7. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator

8. Alfredo Brown, The Pretend GM

9. Jason Magnone, Podcast Listener

10. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor

11. Joey Wright, Footballguys Fantasy Analyst

12. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Meron Berkson B. Robinson RB ATL
2 Adam Aizer P. Nacua WR LAR
3 Jamey Eisenberg J. Gibbs RB DET
4 Dave Richard J. Chase WR CIN
5 Jacob Gibbs C. McCaffrey RB SF
6 Brad Curnett J. Smith-Njigba WR SEA
7 Robert Thomas D. Achane RB MIA
8 Alfredo Brown C. Lamb WR DAL
9 Jason Magnone J. Taylor RB IND
10 Daniel Schneier A. St. Brown WR DET
11 Joey Wright J. Cook RB BUF
12 Jake Ignaszewski M. Nabers WR NYG
Round 2
Pos Team Player
13 Jake Ignaszewski J. Jacobs RB GB
14 Joey Wright D. London WR ATL
15 Daniel Schneier A. Jeanty RB LV
16 Jason Magnone T. McBride TE ARI
17 Alfredo Brown J. Jefferson WR MIN
18 Robert Thomas C. Olave WR NO
19 Brad Curnett O. Hampton RB LAC
20 Jacob Gibbs T. Henderson RB NE
21 Dave Richard C. Brown RB CIN
22 Jamey Eisenberg N. Collins WR HOU
23 Adam Aizer S. Barkley RB PHI
24 Meron Berkson R. Rice WR KC
Round 3
Pos Team Player
25 Meron Berkson G. Pickens WR DAL
26 Adam Aizer A. Brown WR PHI
27 Jamey Eisenberg D. Henry RB BAL
28 Dave Richard B. Bowers TE LV
29 Jacob Gibbs T. McMillan WR CAR
30 Brad Curnett R. Harvey RB DEN
31 Robert Thomas T. Higgins WR CIN
32 Alfredo Brown K. Williams RB LAR
33 Jason Magnone B. Irving RB TB
34 Daniel Schneier D. Swift RB CHI
35 Joey Wright J. Williams WR DET
36 Jake Ignaszewski J. Williams RB DAL
Round 4
Pos Team Player
37 Jake Ignaszewski T. Warren TE IND
38 Joey Wright L. McConkey WR LAC
39 Daniel Schneier C. Loveland TE CHI
40 Jason Magnone G. Wilson WR NYJ
41 Alfredo Brown K. Walker III RB SEA
42 Robert Thomas C. Sutton WR DEN
43 Brad Curnett D. Adams WR LAR
44 Jacob Gibbs C. Skattebo RB NYG
45 Dave Richard E. Egbuka WR TB
46 Jamey Eisenberg T. Etienne RB JAC
47 Adam Aizer J. Waddle WR MIA
48 Meron Berkson B. Hall RB NYJ
Round 5
Pos Team Player
49 Meron Berkson H. Fannin Jr. TE CLE
50 Adam Aizer J. Allen QB BUF
51 Jamey Eisenberg M. Harrison Jr. WR ARI
52 Dave Richard Z. Charbonnet RB SEA
53 Jacob Gibbs T. Kraft TE GB
54 Brad Curnett Q. Judkins RB CLE
55 Robert Thomas J. Warren RB PIT
56 Alfredo Brown L. Burden III WR CHI
57 Jason Magnone D. Smith WR PHI
58 Daniel Schneier Z. Flowers WR BAL
59 Joey Wright T. McLaurin WR WAS
60 Jake Ignaszewski M. Pittman WR IND
Round 6
Pos Team Player
61 Jake Ignaszewski W. Robinson WR NYG
62 Joey Wright K. Monangai RB CHI
63 Daniel Schneier M. Wilson WR ARI
64 Jason Magnone L. Jackson QB BAL
65 Alfredo Brown J. Daniels QB WAS
66 Robert Thomas J. Meyers WR JAC
67 Brad Curnett D. Maye QB NE
68 Jacob Gibbs B. Thomas Jr. WR JAC
69 Dave Richard J. Burrow QB CIN
70 Jamey Eisenberg C. Watson WR GB
71 Adam Aizer W. Marks RB HOU
72 Meron Berkson D. Metcalf WR PIT
Round 7
Pos Team Player
73 Meron Berkson J. Croskey-Merritt RB WAS
74 Adam Aizer R. Odunze WR CHI
75 Jamey Eisenberg A. Pierce WR IND
76 Dave Richard T. Hill WR MIA
77 Jacob Gibbs S. Diggs WR NE
78 Brad Curnett M. Evans WR TB
79 Robert Thomas R. Stevenson RB NE
80 Alfredo Brown R. Pearsall WR SF
81 Jason Magnone T. Pollard RB TEN
82 Daniel Schneier D. Moore WR CHI
83 Joey Wright K. Pitts TE ATL
84 Jake Ignaszewski R. Dowdle RB CAR
Round 8
Pos Team Player
85 Jake Ignaszewski C. Williams QB CHI
86 Joey Wright B. Corum RB LAR
87 Daniel Schneier T. Lawrence QB JAC
88 Jason Magnone J. Addison WR MIN
89 Alfredo Brown T. Benson RB ARI
90 Robert Thomas J. Ferguson TE DAL
91 Brad Curnett S. LaPorta TE DET
92 Jacob Gibbs J. Dart QB NYG
93 Dave Richard B. Tuten RB JAC
94 Jamey Eisenberg D. Prescott QB DAL
95 Adam Aizer J. Jennings WR SF
96 Meron Berkson J. Hurts QB PHI
Round 9
Pos Team Player
97 Meron Berkson K. Gainwell RB PIT
98 Adam Aizer J. Mason RB MIN
99 Jamey Eisenberg P. Washington WR JAC
100 Dave Richard Q. Johnston WR LAC
101 Jacob Gibbs J. Conner RB ARI
102 Brad Curnett J. Higgins WR HOU
103 Robert Thomas D. Samuel WR WAS
104 Alfredo Brown T. Hunter WR JAC
105 Jason Magnone D. Montgomery RB DET
106 Daniel Schneier C. Hubbard RB CAR
107 Joey Wright C. Godwin WR TB
108 Jake Ignaszewski R. Doubs WR GB
Round 10
Pos Team Player
109 Jake Ignaszewski A. Kamara RB NO
110 Joey Wright B. Mayfield QB TB
111 Daniel Schneier K. Shakir WR BUF
112 Jason Magnone J. Reed WR GB
113 Alfredo Brown B. Allen RB NYJ
114 Robert Thomas B. Robinson Jr. RB SF
115 Brad Curnett T. Allgeier RB ATL
116 Jacob Gibbs X. Worthy WR KC
117 Dave Richard B. Aiyuk WR SF
118 Jamey Eisenberg T. Tracy Jr. RB NYG
119 Adam Aizer A. Jones RB MIN
120 Meron Berkson J. Coker WR CAR
Round 11
Pos Team Player
121 Meron Berkson C. Dike WR TEN
122 Adam Aizer D. Kincaid TE BUF
123 Jamey Eisenberg O. Gadsden II TE LAC
124 Dave Richard M. Golden WR GB
125 Jacob Gibbs J. Downs WR IND
126 Brad Curnett T. Franklin WR DEN
127 Robert Thomas D. Sampson RB CLE
128 Alfredo Brown B. Strange TE JAC
129 Jason Magnone D. Neal RB NO
130 Daniel Schneier G. Kittle TE SF
131 Joey Wright H. Henry TE NE
132 Jake Ignaszewski J. Dobbins RB DEN
Round 12
Pos Team Player
133 Jake Ignaszewski K. Allen WR LAC
134 Joey Wright P. Mahomes QB KC
135 Daniel Schneier A. Mitchell WR NYJ
136 Jason Magnone T. Spears RB TEN
137 Alfredo Brown J. Johnson TE NO
138 Robert Thomas M. Stafford QB LAR
139 Brad Curnett R. Shaheed WR SEA
140 Jacob Gibbs C. Rodriguez Jr. RB WAS
141 Dave Richard J. Blue RB DAL
142 Jamey Eisenberg T. Harris WR LAC
143 Adam Aizer J. Tonges TE SF
144 Meron Berkson J. McMillan WR TB
Round 13
Pos Team Player
145 Meron Berkson J. Jeudy WR CLE
146 Adam Aizer T. Bigsby RB PHI
147 Jamey Eisenberg R. White RB TB
148 Dave Richard K. Williams WR NE
149 Jacob Gibbs K. Vidal RB LAC
150 Brad Curnett T. Dell WR HOU
151 Robert Thomas C. Kirk WR HOU
152 Alfredo Brown J. Bech WR LV
153 Jason Magnone E. Ayomanor WR TEN
154 Daniel Schneier B. Nix QB DEN
155 Joey Wright K. Boutte WR NE
156 Jake Ignaszewski D. Goedert TE PHI
Round 14
Pos Team Player
157 Jake Ignaszewski K. Murray QB ARI
158 Joey Wright I. TeSlaa WR DET
159 Daniel Schneier P. Bryant WR DEN
160 Jason Magnone T. Horton WR SEA
161 Alfredo Brown K. Johnson RB PIT
162 Robert Thomas M. Mims WR DEN
163 Brad Curnett J. Mixon RB HOU
164 Jacob Gibbs B. Purdy QB SF
165 Dave Richard J. Herbert QB LAC
166 Jamey Eisenberg I. Likely TE BAL
167 Adam Aizer J. Goff QB DET
168 Meron Berkson I. Pacheco RB KC
Team by Team
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 1 B. Robinson RB ATL
2 24 R. Rice WR KC
3 25 G. Pickens WR DAL
4 48 B. Hall RB NYJ
5 49 H. Fannin Jr. TE CLE
6 72 D. Metcalf WR PIT
7 73 J. Croskey-Merritt RB WAS
8 96 J. Hurts QB PHI
9 97 K. Gainwell RB PIT
10 120 J. Coker WR CAR
11 121 C. Dike WR TEN
12 144 J. McMillan WR TB
13 145 J. Jeudy WR CLE
14 168 I. Pacheco RB KC
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 2 P. Nacua WR LAR
2 23 S. Barkley RB PHI
3 26 A. Brown WR PHI
4 47 J. Waddle WR MIA
5 50 J. Allen QB BUF
6 71 W. Marks RB HOU
7 74 R. Odunze WR CHI
8 95 J. Jennings WR SF
9 98 J. Mason RB MIN
10 119 A. Jones RB MIN
11 122 D. Kincaid TE BUF
12 143 J. Tonges TE SF
13 146 T. Bigsby RB PHI
14 167 J. Goff QB DET
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 3 J. Gibbs RB DET
2 22 N. Collins WR HOU
3 27 D. Henry RB BAL
4 46 T. Etienne RB JAC
5 51 M. Harrison Jr. WR ARI
6 70 C. Watson WR GB
7 75 A. Pierce WR IND
8 94 D. Prescott QB DAL
9 99 P. Washington WR JAC
10 118 T. Tracy Jr. RB NYG
11 123 O. Gadsden II TE LAC
12 142 T. Harris WR LAC
13 147 R. White RB TB
14 166 I. Likely TE BAL
Dave Richard
Rd Pk Player
1 4 J. Chase WR CIN
2 21 C. Brown RB CIN
3 28 B. Bowers TE LV
4 45 E. Egbuka WR TB
5 52 Z. Charbonnet RB SEA
6 69 J. Burrow QB CIN
7 76 T. Hill WR MIA
8 93 B. Tuten RB JAC
9 100 Q. Johnston WR LAC
10 117 B. Aiyuk WR SF
11 124 M. Golden WR GB
12 141 J. Blue RB DAL
13 148 K. Williams WR NE
14 165 J. Herbert QB LAC
Jacob Gibbs
Rd Pk Player
1 5 C. McCaffrey RB SF
2 20 T. Henderson RB NE
3 29 T. McMillan WR CAR
4 44 C. Skattebo RB NYG
5 53 T. Kraft TE GB
6 68 B. Thomas Jr. WR JAC
7 77 S. Diggs WR NE
8 92 J. Dart QB NYG
9 101 J. Conner RB ARI
10 116 X. Worthy WR KC
11 125 J. Downs WR IND
12 140 C. Rodriguez Jr. RB WAS
13 149 K. Vidal RB LAC
14 164 B. Purdy QB SF
Brad Curnett
Rd Pk Player
1 6 J. Smith-Njigba WR SEA
2 19 O. Hampton RB LAC
3 30 R. Harvey RB DEN
4 43 D. Adams WR LAR
5 54 Q. Judkins RB CLE
6 67 D. Maye QB NE
7 78 M. Evans WR TB
8 91 S. LaPorta TE DET
9 102 J. Higgins WR HOU
10 115 T. Allgeier RB ATL
11 126 T. Franklin WR DEN
12 139 R. Shaheed WR SEA
13 150 T. Dell WR HOU
14 163 J. Mixon RB HOU
Robert Thomas
Rd Pk Player
1 7 D. Achane RB MIA
2 18 C. Olave WR NO
3 31 T. Higgins WR CIN
4 42 C. Sutton WR DEN
5 55 J. Warren RB PIT
6 66 J. Meyers WR JAC
7 79 R. Stevenson RB NE
8 90 J. Ferguson TE DAL
9 103 D. Samuel WR WAS
10 114 B. Robinson Jr. RB SF
11 127 D. Sampson RB CLE
12 138 M. Stafford QB LAR
13 151 C. Kirk WR HOU
14 162 M. Mims WR DEN
Alfredo Brown
Rd Pk Player
1 8 C. Lamb WR DAL
2 17 J. Jefferson WR MIN
3 32 K. Williams RB LAR
4 41 K. Walker III RB SEA
5 56 L. Burden III WR CHI
6 65 J. Daniels QB WAS
7 80 R. Pearsall WR SF
8 89 T. Benson RB ARI
9 104 T. Hunter WR JAC
10 113 B. Allen RB NYJ
11 128 B. Strange TE JAC
12 137 J. Johnson TE NO
13 152 J. Bech WR LV
14 161 K. Johnson RB PIT
Jason Magnone
Rd Pk Player
1 9 J. Taylor RB IND
2 16 T. McBride TE ARI
3 33 B. Irving RB TB
4 40 G. Wilson WR NYJ
5 57 D. Smith WR PHI
6 64 L. Jackson QB BAL
7 81 T. Pollard RB TEN
8 88 J. Addison WR MIN
9 105 D. Montgomery RB DET
10 112 J. Reed WR GB
11 129 D. Neal RB NO
12 136 T. Spears RB TEN
13 153 E. Ayomanor WR TEN
14 160 T. Horton WR SEA
Daniel Schneier
Rd Pk Player
1 10 A. St. Brown WR DET
2 15 A. Jeanty RB LV
3 34 D. Swift RB CHI
4 39 C. Loveland TE CHI
5 58 Z. Flowers WR BAL
6 63 M. Wilson WR ARI
7 82 D. Moore WR CHI
8 87 T. Lawrence QB JAC
9 106 C. Hubbard RB CAR
10 111 K. Shakir WR BUF
11 130 G. Kittle TE SF
12 135 A. Mitchell WR NYJ
13 154 B. Nix QB DEN
14 159 P. Bryant WR DEN
Joey Wright
Rd Pk Player
1 11 J. Cook RB BUF
2 14 D. London WR ATL
3 35 J. Williams WR DET
4 38 L. McConkey WR LAC
5 59 T. McLaurin WR WAS
6 62 K. Monangai RB CHI
7 83 K. Pitts TE ATL
8 86 B. Corum RB LAR
9 107 C. Godwin WR TB
10 110 B. Mayfield QB TB
11 131 H. Henry TE NE
12 134 P. Mahomes QB KC
13 155 K. Boutte WR NE
14 158 I. TeSlaa WR DET
Jake Ignaszewski
Rd Pk Player
1 12 M. Nabers WR NYG
2 13 J. Jacobs RB GB
3 36 J. Williams RB DAL
4 37 T. Warren TE IND
5 60 M. Pittman WR IND
6 61 W. Robinson WR NYG
7 84 R. Dowdle RB CAR
8 85 C. Williams QB CHI
9 108 R. Doubs WR GB
10 109 A. Kamara RB NO
11 132 J. Dobbins RB DEN
12 133 K. Allen WR LAC
13 156 D. Goedert TE PHI
14 157 K. Murray QB ARI