Fantasy Football Week 2: Replace David Johnson and Allen Robinson in your lineup with our trade analyzer chart

What is the Trade Chart?

The chart is designed to help guide you in making fair trades in your standard-scoring, PPR and two-quarterback leagues. The values assigned to the players below are a long-term measurement of their Fantasy value. By adding two players' values you could determine what one player you should be able to get in return.

This list also works as a "Rest of Season" rankings. Also, any player not on the chart should be considered valued at no more than four points.

Running backs

Player STND PPR Le'Veon Bell , PIT 40 43 Ezekiel Elliott , DAL 38 40 LeSean McCoy , BUF 35 38 Devonta Freeman , ATL 34 36 Melvin Gordon , LAC 33 35 DeMarco Murray , TEN 24 26 Jay Ajayi , MIA 24 25 Todd Gurley , LAR 23 24 Jordan Howard , CHI 21 22 Leonard Fournette , JAC 20 21 Kareem Hunt , KC 19 22 Dalvin Cook , MIN 18 21 Isaiah Crowell , CLE 17 18 Marshawn Lynch , OAK 17 17 Christian McCaffrey , CAR 16 19 Mike Gillislee , NE 15 15 Carlos Hyde , SF 14 17 Ty Montgomery , GB 14 16 Lamar Miller , HOU 14 15 Joe Mixon , CIN 13 14 C.J. Anderson, DEN 13 14 Mark Ingram , NO 13 14 Terrance West , BAL 12 13 Doug Martin , TB 12 13 David Johnson , ARI 11 13 Ameer Abdullah , DET 10 11 Rob Kelley , WAS 10 10 Tarik Cohen , CHI 8 10 Tevin Coleman , ATL 8 9 LeGarrette Blount , PHI 8 8 Thomas Rawls , SEA 8 8 Bilal Powell , NYJ 7 9 Kerwynn Williams , ARI 7 8 Jonathan Stewart , CAR 7 8 Frank Gore , IND 7 8 Paul Perkins , NYG 7 8 Derrick Henry , TEN 7 8 James White , NE 6 8 Theo Riddick , DET 6 7 Jeremy Hill , CIN 6 6 Marlon Mack , IND 6 6 Rex Burkhead , NE 6 6 Chris Carson , SEA 6 6 Jacquizz Rodgers , TB 6 6 Javorius Allen , BAL 5 6 Duke Johnson , CLE 5 6 Jamaal Charles , DEN 5 6 Adrian Peterson , NO 5 6 Alvin Kamara , NO 5 6 Darren Sproles , PHI 5 6 Matt Forte , NYJ 5 5

Wide receivers

Player STND PPR Antonio Brown , PIT 38 41 Julio Jones , ATL 37 40 Odell Beckham , NYG 32 35 Jordy Nelson , GB 31 34 A.J. Green, CIN 30 33 Mike Evans , TB 30 33 Dez Bryant , DAL 26 28 Michael Thomas , NO 23 26 Amari Cooper , OAK 21 24 Doug Baldwin , SEA 20 23 Brandin Cooks , NE 19 21 DeAndre Hopkins , HOU 17 20 Keenan Allen , LAC 17 20 Demaryius Thomas , DEN 16 19 Terrelle Pryor , WAS 16 18 Michael Crabtree , OAK 15 18 Davante Adams , GB 15 17 T.Y. Hilton, IND 15 17 Tyreek Hill , KC 15 17 Alshon Jeffery , PHI 15 17 Golden Tate , DET 12 15 Martavis Bryant , PIT 12 14 Stefon Diggs , MIN 11 15 Larry Fitzgerald , ARI 11 13 Sammy Watkins , LAR 11 13 DeVante Parker , MIA 11 13 Jamison Crowder , WAS 10 13 Corey Davis , TEN 9 12 Adam Thielen , MIN 9 12 Kelvin Benjamin , CAR 9 11 John Brown , ARI 8 11 Chris Hogan , NE 8 11 Pierre Garcon , SF 8 11 Jeremy Maclin , BAL 8 10 Randall Cobb , GB 8 10 Tyrell Williams , LAC 8 10 Emmanuel Sanders , DEN 7 10 Willie Snead , NO 7 10 Cooper Kupp , LAR 7 9 Jarvis Landry , MIA 7 9 Brandon Marshall , NYG 7 9 DeSean Jackson , TB 7 9 Kenny Golladay , DET 7 8 Eric Decker , TEN 6 8 Mike Wallace , BAL 5 6 Donte Moncrief , IND 5 6 Ted Ginn , NO 5 6 Robby Anderson , NYJ 5 6

Tight ends

Player STND PPR Rob Gronkowski , NE 23 25 Travis Kelce , KC 13 15 Zach Ertz , PHI 12 14 Jimmy Graham , SEA 12 13 Jordan Reed , WAS 11 13 Greg Olsen , CAR 10 12 Tyler Eifert , CIN 9 10 Kyle Rudolph , MIN 8 10 Delanie Walker , TEN 7 9 Hunter Henry , LAC 6 7 Coby Fleener , NO 6 7 Martellus Bennett , GB 5 6 Eric Ebron , DET 5 5 Jack Doyle , IND 5 5

Quarterbacks