Muasau (concussion) was a limited participant at practice Wednesday, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

Muasau was held out of practice all of last week after sustaining a concussion in Week 2 at Dallas, so his activity Wednesday is a positive step towards potentially returning to game action in Week 4. He'll need to fully clear concussion protocol Thursday or Friday to avoid carrying an injury designation into the weekend.

