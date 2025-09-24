Giants' Darius Muasau: Still recovering from concussion
By RotoWire Staff
• 1 min read
Muasau (concussion) was a limited participant at practice Wednesday, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Muasau was held out of practice all of last week after sustaining a concussion in Week 2 at Dallas, so his activity Wednesday is a positive step towards potentially returning to game action in Week 4. He'll need to fully clear concussion protocol Thursday or Friday to avoid carrying an injury designation into the weekend.
