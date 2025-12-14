default-cbs-image
Flannigan-Fowles (illness/neck) is active for Sunday's game against the Commanders, Jordan Raanan of ESPN.com reports.

Flannigan-Fowles opened Week 15 prep with back-to-back full practices before not participating in Friday's session due to an illness. He has been cleared to play Sunday after going through pregame warmups, but he'll likely lose his starting spot to Darius Muasau, who was activated from injured reserve Saturday after missing the Giants' past four games due to an ankle injury.

