Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Added to injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (pectoral) was limited in practice Thursday. Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles wasn't listed on Wednesday's injury report, so his pectoral issue may have surfaced during practice. If Darius Muasau (ankle) is not able to play Sunday versus the Bears, an opportunity to start at inside linebacker could present itself to Flannigan-Fowles, so both players' activity levels will need to be monitored at Friday's practice.
