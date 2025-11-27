Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Estimated DNP Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (neck) did not participate in Thursday's estimated practice, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles exited last Sunday's matchup against the Lions with a neck injury and did not return. The inside linebacker has one more chance to practice, but the inability to go Thursday is not a good sign for his ability to suit up Monday night against the Patriots.
More News
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ruled out Sunday•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ready to rock•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Upgrades to limited Thursday•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Dealing with illness•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ready to rock•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Limited in practice•