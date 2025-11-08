Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: In line to suit up Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (pectoral) does not carry an injury designation ahead of Sunday's game at Chicago, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles was added to the Giants' injury report Thursday with a pectoral issue, but it looks like he'll be healthy for game action in Week 10. With Darius Muasau (ankle) out, Flannigan-Fowles projects for an expanded role at linebacker against the Bears on Sunday.
