Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leading tackler vs. Bears
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles totaled seven tackles (five solo) during the Giants' loss versus the Bears on Sunday.
Flannigan-Fowles' seven tackles were tied with Tyler Nubin for the most on the team. The 29-year-old has been on a hot streak across his last two outings, racking up a combined 15 tackles (12 solo). He will look to keep this streak going during the team's Week 11 matchup versus the Packers.
