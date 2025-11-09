Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leaves with pec injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles has a pectoral injury and is questionable to return to Sunday's game against the Bears, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
The inside linebacker had two tackles (one solo) at the time of his exit. Flannigan-Fowles was added to the injury report Thursday with a pectoral issue, though he was cleared in time to play in the game. Zaire Barnes should be next in line to replace him.
