Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Limited in practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (pectoral) was a limited participant in Thursday's practice, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles popped up on Thursday's injury report with a pectoral injury and only managed to log a limited practice session. The starting inside linebacker's chances to play Sunday against the Ravens will likely depend on the quality of session he can log Friday. If the 29-year-old is unable to go, Zaire Barnes will likely get the start in Sunday's game.
More News
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leading tackler vs. Bears•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Returns to Sunday's game•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leaves with pec injury•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: In line to suit up Sunday•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Added to injury report•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Returning in Week 8•