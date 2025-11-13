default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Flannigan-Fowles (pectoral) was a limited participant in Thursday's practice, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

Flannigan-Fowles popped up on Thursday's injury report with a pectoral injury and only managed to log a limited practice session. The starting inside linebacker's chances to play Sunday against the Ravens will likely depend on the quality of session he can log Friday. If the 29-year-old is unable to go, Zaire Barnes will likely get the start in Sunday's game.

More News