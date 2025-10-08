Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Missing more time
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (hamstring) has been ruled out ahead of Thursday night's matchup against the Eagles, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
The 28-year-old out of Arizona is now in line to miss his second consecutive game due to a hamstring injury likely sustained in practice. With Flannigan-Fowles, Swayze Bozeman (ankle), Micah McFadden (foot) and Chris Board (chest) all ruled out for Week 6, the Giants' inside-linebacker corps consists of just Bobby Okereke and Darius Muasau.
