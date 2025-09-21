Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: No go for Week 3
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (calf) is inactive for Sunday night's contest against the Chiefs, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles will be forced to miss a second consecutive game while nursing a calf injury. In his absence, Swayze Bozeman will likely see an increase in workload at reserve linebacker versus Kansas City.
