Flannigan-Fowles (calf) is inactive for Sunday night's contest against the Chiefs, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

Flannigan-Fowles will be forced to miss a second consecutive game while nursing a calf injury. In his absence, Swayze Bozeman will likely see an increase in workload at reserve linebacker versus Kansas City.

