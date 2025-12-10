default-cbs-image
Flannigan-Fowles (neck) was a full participant in Wednesday's practice, Matt Citak of the Giants' official site reports.

Flannigan-Fowles missed Week 13 due to a neck injury, but he's emerged from New York's bye week at full health. Barring any setbacks, Flannigan-Fowles can be considered on track to contribute at inside linebacker during Sunday's game against the Commanders. That said, Darius Muasau (ankle) has been designated to return from IR and practiced in full Wednesday, and if he's cleared to retake the field versus Washington, Flannigan-Fowles' role on defense will stand to decrease.

