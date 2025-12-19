default-cbs-image
Flannigan-Fowles (illness) is listed as questionable ahead of Sunday's matchup against the Vikings, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

Flannigan-Fowles upgraded from DNPs on Wednesday and Thursday to a limited session Friday, suggesting that he's trending in the right direction ahead of Sunday's contest. The 29-year-old has appeared in eight games this season, recording 24 total tackles and one pass defensed. If active for the Week 16 matchup, Flannigan-Fowles will likely play a reserve role in the Giants' linebacker corps.

