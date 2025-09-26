default-cbs-image
Flannigan-Fowles (calf) has no injury designation ahead of Sunday's matchup against the Chargers.

The Arizona product missed each of the Giants' last two contests due to a calf injury, but it now appears he's moved past the issue. Flannigan-Fowles played 17 special-teams snaps and failed to record a stat in New York's Week 1 loss to the Commanders. He's likely to play a similar role in Week 4.

