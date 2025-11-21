Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ready to rock
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (illness) has no injury designation ahead of Sunday's matchup against the Lions, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
The 29-year-old upgraded from a DNP on Wednesday to a full practice session Friday, suggesting he's moved past his illness in time to play Sunday. Now fully healthy, Flannigan-Fowles is expected to operate as one of the Giants' top linebackers in Week 12.
