Flannigan-Fowles (illness) has no injury designation ahead of Sunday's matchup against the Lions, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

The 29-year-old upgraded from a DNP on Wednesday to a full practice session Friday, suggesting he's moved past his illness in time to play Sunday. Now fully healthy, Flannigan-Fowles is expected to operate as one of the Giants' top linebackers in Week 12.

