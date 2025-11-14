Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ready to rock
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (pectoral) has no injury designation ahead of Sunday's matchup against the Packers.
The Arizona product upgraded from a limited practice session Thursday to a full go Friday, indicating that he's moved past his pectoral injury in time to play Sunday. Now fully healthy, Flannigan-Fowles is expected to operate as one of the Giants' top inside linebackers in Week 11.
