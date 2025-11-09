default-cbs-image
Flannigan-Fowles (pectoral) has returned to Sunday's game against the Bears, Art Stapleton of The Bergen Record reports.

Flannigan-Fowles briefly left Sunday's game due to a pectoral injury, but he has been cleared to return after being evaluated by medical staff. He drew the start at inside linebacker after the Giants placed Darius Muasau (ankle) on injured reserve Saturday.

