Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Returns to Sunday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (pectoral) has returned to Sunday's game against the Bears, Art Stapleton of The Bergen Record reports.
Flannigan-Fowles briefly left Sunday's game due to a pectoral injury, but he has been cleared to return after being evaluated by medical staff. He drew the start at inside linebacker after the Giants placed Darius Muasau (ankle) on injured reserve Saturday.
More News
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leaves with pec injury•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: In line to suit up Sunday•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Added to injury report•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Returning in Week 8•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Won't play in Week 7•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Missing more time•