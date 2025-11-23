Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ruled out Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (neck) has been ruled out for the rest of Sunday's matchup against the Lions, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles did not record any stats before exiting, and with his absence, Neville Hewitt could see more snaps at the linebacker position.
