Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Upgrades to limited Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (illness) was limited in practice Thursday, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles ramped up his participation Thursday after being unavailable Wednesday. He appears to be trending in the right direction and still has a few days to recover before the Giants play in Detroit on Sunday. If Flannigan-Fowles is a full participant Friday, he will likely avoid an injury designation for Sunday's game.
More News
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Dealing with illness•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ready to rock•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Limited in practice•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leading tackler vs. Bears•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Returns to Sunday's game•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Leaves with pec injury•