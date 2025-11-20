default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Flannigan-Fowles (illness) was limited in practice Thursday, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

Flannigan-Fowles ramped up his participation Thursday after being unavailable Wednesday. He appears to be trending in the right direction and still has a few days to recover before the Giants play in Detroit on Sunday. If Flannigan-Fowles is a full participant Friday, he will likely avoid an injury designation for Sunday's game.

More News