Flannigan-Fowles (hamstring) has been ruled out ahead of Sunday's matchup against the Broncos, Dan Salomone of the Giants' official site reports.

Flannigan-Fowles will now be sidelined for a third consecutive game after sustaining a hamstring injury in practice. While the 28-year-old remains out, expect Neville Hewitt to serve as the Giants' top reserve inside linebacker.

