Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Won't play in Week 7
By RotoWire Staff
• 1 min read
Flannigan-Fowles (hamstring) has been ruled out ahead of Sunday's matchup against the Broncos, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Flannigan-Fowles will now be sidelined for a third consecutive game after sustaining a hamstring injury in practice. While the 28-year-old remains out, expect Neville Hewitt to serve as the Giants' top reserve inside linebacker.
More News
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Missing more time•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Won't play in Week 5•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Ready for Week 4•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: No go for Week 3•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Won't play Sunday•
-
Giants' Demetrius Flannigan-Fowles: Lands in New York•