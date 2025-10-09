Giants' Jameis Winston: Operating as No. 3 QB in Week 6
By RotoWire Staff
• 1 min read
Winston (coach's decision) is inactive but available as New York's emergency third quarterback Thursday night against the Eagles, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Winston will continue to operate as New York's No. 3 option at quarterback in Week 6. The 31-year-old will only be eligible to play if both Jaxson Dart and Russell Wilson are forced to exit early.
