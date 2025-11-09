Giants' Jameis Winston: Serving as emergency QB again
By RotoWire Staff
• 1 min read
Winston (coach's decision) is inactive for Sunday's matchup with the Bears, Dan Salomone of the Giants' official site reports.
Winston can only enter Sunday's contest if Jaxson Dart and Russell Wilson leave due to injury, illness or ejection. Winston hasn't appeared in a game yet this season.
