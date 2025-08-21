bijan-robinson-usatsi.jpg
I love playing in Individual Defensive Player (IDP) leagues because it helps you understand the NFL so much more. You may think you know about defense, but IDP leagues will only enhance that knowledge. And it's another way to add a fun element to your Fantasy experience.

You can thank me later.

Now, in this 12-team, IDP league we take things to an extreme, and there are some incredible Fantasy analysts from around the industry in this draft. We start nine defensive players of 2 DL, 3 LB, 3 DB and one flex (DL/LB/DB). That's along with eight offensive players of one QB, 2 RB, 3 WR, one TE and one flex (RB/WR/TE).

The offensive players still take precedence in this league -- we didn't have an IDP come off the board until the end of Round 7 with Cleveland defensive lineman Myles Garrett -- but once the seal was broken we had a flood of defensive players get drafted. And that's when the fun begins.

The goal is to draft linebackers who rack up tackles (Indianapolis' Zaire Franklin, Baltimore's Roquan Smith and Philadelphia's Zack Baun), defensive linemen who are sack artists (Garrett, Las Vegas' Maxx Crosby and Houston's Danielle Hunter) and defensive backs who are always around the ball, which are typically safeties (Arizona's Budda Baker, Atlanta's Jessie Bates III and Detroit's Brian Branch). Those are just some examples of the top-tier guys, but there are many more.

So, if you're in an IDP league, study this draft and the results. You'll definitely learn something. And if you don't play in an IDP league you can still learn something from how we drafted the offensive players as well.

But if you want to enhance your league, spice it up with some IDP options. You can add one, three or nine players like us. You won't regret it.

In this league, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also give one point for every reception. On defense, the scoring is three points for sacks, interceptions, forced fumbles and fumble recoveries. Pass defensed gets two points, tackles get one point and assisted tackles get 0.5 points. 

Our draft order is as follows:

1. Matt Schauf, Draft Sharks

2. Gary Davenport, Godfather of IDP

3. Joey Wright, Footballguys

4. Alfredo Brown, Footballguys

5. Heath Cummings, CBS Sports

6. Bob Harris, Footballguys

7. Jamey Eisenberg, CBS Sports

8. David Gonos, FSWA Hall of Fame, Class of 2021

9. Scott Fish, Scott Fish Bowl

10. Joe Pisapia, Fantasy Pros

11. Adam Aizer, CBS Sports

12. Jake Ciely, The Athletic

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Chase WR CIN
2 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Robinson RB ATL
3 Joey Wright (Footballguys) J. Gibbs RB DET
4 Alfredo Brown (Footballguys) C. Lamb WR DAL
5 Heath Cummings (CBS) S. Barkley RB PHI
6 Bob Harris (FFDiehard) C. McCaffrey RB SF
7 Jamey Eisenberg (CBS) J. Jefferson WR MIN
8 David Gonos (The Athletic) A. Jeanty RB LV
9 Scott Fish (Scott Fish Bowl) N. Collins WR HOU
10 Joe Pisapia (Fantasy Pros) D. Henry RB BAL
11 Adam Aizer (CBS) M. Nabers WR NYG
12 Jake Ciely (The Athletic) K. Williams RB LAR
Round 2
Pos Team Player
13 Jake Ciely (The Athletic) A. St. Brown WR DET
14 Adam Aizer (CBS) B. Thomas Jr. WR JAC
15 Joe Pisapia (Fantasy Pros) D. London WR ATL
16 Scott Fish (Scott Fish Bowl) D. Achane RB MIA
17 David Gonos (The Athletic) C. Brown RB CIN
18 Jamey Eisenberg (CBS) P. Nacua WR LAR
19 Bob Harris (FFDiehard) A. Brown WR PHI
20 Heath Cummings (CBS) B. Bowers TE LV
21 Alfredo Brown (Footballguys) J. Jacobs RB GB
22 Joey Wright (Footballguys) L. McConkey WR LAC
23 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Irving RB TB
24 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Taylor RB IND
Round 3
Pos Team Player
25 Matt Schauf (Draft Sharks) K. Walker III RB SEA
26 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Adams WR LAR
27 Joey Wright (Footballguys) T. McBride TE ARI
28 Alfredo Brown (Footballguys) J. Smith-Njigba WR SEA
29 Heath Cummings (CBS) T. Higgins WR CIN
30 Bob Harris (FFDiehard) M. Evans WR TB
31 Jamey Eisenberg (CBS) G. Kittle TE SF
32 David Gonos (The Athletic) T. Hill WR MIA
33 Scott Fish (Scott Fish Bowl) O. Hampton RB LAC
34 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. McMillan WR CAR
35 Adam Aizer (CBS) J. Cook RB BUF
36 Jake Ciely (The Athletic) T. McLaurin WR WAS
Round 4
Pos Team Player
37 Jake Ciely (The Athletic) D. Metcalf WR PIT
38 Adam Aizer (CBS) J. Allen QB BUF
39 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. Henderson RB NE
40 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Daniels QB WAS
41 David Gonos (The Athletic) G. Wilson WR NYJ
42 Jamey Eisenberg (CBS) L. Jackson QB BAL
43 Bob Harris (FFDiehard) A. Kamara RB NO
44 Heath Cummings (CBS) C. Sutton WR DEN
45 Alfredo Brown (Footballguys) M. Harrison Jr. WR ARI
46 Joey Wright (Footballguys) D. Smith WR PHI
47 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Moore WR CHI
48 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Burrow QB CIN
Round 5
Pos Team Player
49 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Waddle WR MIA
50 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Hall RB NYJ
51 Joey Wright (Footballguys) X. Worthy WR KC
52 Alfredo Brown (Footballguys) J. Williams WR DET
53 Heath Cummings (CBS) C. Hubbard RB CAR
54 Bob Harris (FFDiehard) C. Ridley WR TEN
55 Jamey Eisenberg (CBS) R. Harvey RB DEN
56 David Gonos (The Athletic) Z. Flowers WR BAL
57 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Hunter WR JAC
58 Joe Pisapia (Fantasy Pros) R. Pearsall WR SF
59 Adam Aizer (CBS) I. Pacheco RB KC
60 Jake Ciely (The Athletic) J. Conner RB ARI
Round 6
Pos Team Player
61 Jake Ciely (The Athletic) G. Pickens WR DAL
62 Adam Aizer (CBS) J. Jeudy WR CLE
63 Joe Pisapia (Fantasy Pros) E. Egbuka WR TB
64 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Pollard RB TEN
65 David Gonos (The Athletic) D. Swift RB CHI
66 Jamey Eisenberg (CBS) R. Rice WR KC
67 Bob Harris (FFDiehard) D. Montgomery RB DET
68 Heath Cummings (CBS) J. Hurts QB PHI
69 Alfredo Brown (Footballguys) T. Tracy Jr. RB NYG
70 Joey Wright (Footballguys) R. Odunze WR CHI
71 Gary Davenport (Godfather of IDP) C. Olave WR NO
72 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Meyers WR LV
Round 7
Pos Team Player
73 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Samuel WR WAS
74 Gary Davenport (Godfather of IDP) M. Garrett DL CLE
75 Joey Wright (Footballguys) K. Johnson RB PIT
76 Alfredo Brown (Footballguys) Z. Franklin LB IND
77 Heath Cummings (CBS) M. Golden WR GB
78 Bob Harris (FFDiehard) S. Diggs WR NE
79 Jamey Eisenberg (CBS) R. Smith LB BAL
80 David Gonos (The Athletic) S. LaPorta TE DET
81 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Addison WR MIN
82 Joe Pisapia (Fantasy Pros) J. Mason RB MIN
83 Adam Aizer (CBS) K. Coleman WR BUF
84 Jake Ciely (The Athletic) A. Hutchinson DL DET
Round 8
Pos Team Player
85 Jake Ciely (The Athletic) Z. Baun LB PHI
86 Adam Aizer (CBS) J. Mixon RB HOU
87 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. Etienne RB JAC
88 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Croskey-Merritt RB WAS
89 David Gonos (The Athletic) P. Mahomes QB KC
90 Jamey Eisenberg (CBS) M. Crosby DL LV
91 Bob Harris (FFDiehard) F. Oluokun LB JAC
92 Heath Cummings (CBS) C. Kupp WR SEA
93 Alfredo Brown (Footballguys) L. Wilson LB CIN
94 Joey Wright (Footballguys) T. Watt LB PIT
95 Gary Davenport (Godfather of IDP) A. Jones RB MIN
96 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Warren RB PIT
Round 9
Pos Team Player
97 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Downs WR IND
98 Gary Davenport (Godfather of IDP) F. Warner LB SF
99 Joey Wright (Footballguys) E. Jones LB SEA
100 Alfredo Brown (Footballguys) B. Branch DB DET
101 Heath Cummings (CBS) Z. Charbonnet RB SEA
102 Bob Harris (FFDiehard) B. Okereke LB NYG
103 Jamey Eisenberg (CBS) B. Allen RB NYJ
104 David Gonos (The Athletic) K. Shakir WR BUF
105 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Bigsby RB JAC
106 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Burns DL NYG
107 Adam Aizer (CBS) A. Singleton LB DEN
108 Jake Ciely (The Athletic) R. Spillane LB NE
Round 10
Pos Team Player
109 Jake Ciely (The Athletic) J. Dobbins RB DEN
110 Adam Aizer (CBS) J. Williams RB DAL
111 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Mayfield QB TB
112 Scott Fish (Scott Fish Bowl) D. Njoku TE CLE
113 David Gonos (The Athletic) W. Anderson Jr. DL HOU
114 Jamey Eisenberg (CBS) D. Mooney WR ATL
115 Bob Harris (FFDiehard) B. Nix QB DEN
116 Heath Cummings (CBS) T. Edwards LB CHI
117 Alfredo Brown (Footballguys) T. Kelce TE KC
118 Joey Wright (Footballguys) N. Bosa DL SF
119 Gary Davenport (Godfather of IDP) E. Engram TE DEN
120 Matt Schauf (Draft Sharks) Q. Judkins RB CLE
Round 11
Pos Team Player
121 Matt Schauf (Draft Sharks) C. Godwin WR TB
122 Gary Davenport (Godfather of IDP) M. Pittman WR IND
123 Joey Wright (Footballguys) C. Skattebo RB NYG
124 Alfredo Brown (Footballguys) J. Blue RB DAL
125 Heath Cummings (CBS) L. Burden III WR CHI
126 Bob Harris (FFDiehard) D. Hunter DL HOU
127 Jamey Eisenberg (CBS) C. Kirk WR HOU
128 David Gonos (The Athletic) J. Brooks LB MIA
129 Scott Fish (Scott Fish Bowl) C. Tillman WR CLE
130 Joe Pisapia (Fantasy Pros) A. Carter DL NYG
131 Adam Aizer (CBS) J. Jennings WR SF
132 Jake Ciely (The Athletic) M. Andrews TE BAL
Round 12
Pos Team Player
133 Jake Ciely (The Athletic) B. Baker DB ARI
134 Adam Aizer (CBS) T. Hockenson TE MIN
135 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. Warren TE IND
136 Scott Fish (Scott Fish Bowl) M. Mims WR DEN
137 David Gonos (The Athletic) L. David LB TB
138 Jamey Eisenberg (CBS) A. Ekeler RB WAS
139 Bob Harris (FFDiehard) J. Bates III DB ATL
140 Heath Cummings (CBS) K. Hamilton DB BAL
141 Alfredo Brown (Footballguys) R. White RB TB
142 Joey Wright (Footballguys) K. Elliss LB ATL
143 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Prescott QB DAL
144 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Kincaid TE BUF
Round 13
Pos Team Player
145 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Henley LB LAC
146 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Sherwood LB NYJ
147 Joey Wright (Footballguys) T. Hendrickson DL CIN
148 Alfredo Brown (Footballguys) N. Bolton LB KC
149 Heath Cummings (CBS) T. Benson RB ARI
150 Bob Harris (FFDiehard) C. Heyward DL PIT
151 Jamey Eisenberg (CBS) R. Stevenson RB NE
152 David Gonos (The Athletic) D. James DB LAC
153 Scott Fish (Scott Fish Bowl) B. Cashman LB MIN
154 Joe Pisapia (Fantasy Pros) K. Allen WR LAC
155 Adam Aizer (CBS) C. Schwesinger LB CLE
156 Jake Ciely (The Athletic) F. Luvu LB WAS
Round 14
Pos Team Player
157 Jake Ciely (The Athletic) A. Winfield Jr. DB TB
158 Adam Aizer (CBS) J. Reed WR GB
159 Joe Pisapia (Fantasy Pros) J. Palmer WR BUF
160 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Greenard DL MIN
161 David Gonos (The Athletic) T. Bernard LB BUF
162 Jamey Eisenberg (CBS) B. Tuten RB JAC
163 Bob Harris (FFDiehard) C. Loveland TE CHI
164 Heath Cummings (CBS) B. Wagner LB WAS
165 Alfredo Brown (Footballguys) J. Campbell LB DET
166 Joey Wright (Footballguys) R. Shaheed WR NO
167 Gary Davenport (Godfather of IDP) A. Al-Shaair LB HOU
168 Matt Schauf (Draft Sharks) E. Cooper LB GB
Round 15
Pos Team Player
169 Matt Schauf (Draft Sharks) N. Cross DB IND
170 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Buckner DL IND
171 Joey Wright (Footballguys) J. Higgins WR HOU
172 Alfredo Brown (Footballguys) J. Verse DL LAR
173 Heath Cummings (CBS) G. Karlaftis DL KC
174 Bob Harris (FFDiehard) Q. Walker LB GB
175 Jamey Eisenberg (CBS) J. Ford RB CLE
176 David Gonos (The Athletic) M. Parsons LB DAL
177 Scott Fish (Scott Fish Bowl) A. Van Ginkel LB MIN
178 Joe Pisapia (Fantasy Pros) E. Speed LB HOU
179 Adam Aizer (CBS) R. Davis RB BUF
180 Jake Ciely (The Athletic) D. Douglas WR NE
Round 16
Pos Team Player
181 Jake Ciely (The Athletic) B. Aiyuk WR SF
182 Adam Aizer (CBS) T. Spears RB TEN
183 Joe Pisapia (Fantasy Pros) Q. Williams LB NYJ
184 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Metellus DB MIN
185 David Gonos (The Athletic) B. Robinson Jr. RB WAS
186 Jamey Eisenberg (CBS) G. Rousseau DL BUF
187 Bob Harris (FFDiehard) K. Byard DB CHI
188 Heath Cummings (CBS) J. Love DB SEA
189 Alfredo Brown (Footballguys) T. Nubin DB NYG
190 Joey Wright (Footballguys) J. Brisker DB CHI
191 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Jones DB DEN
192 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Brown DL CAR
Round 17
Pos Team Player
193 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Chinn DB LV
194 Gary Davenport (Godfather of IDP) W. Robinson WR NYG
195 Joey Wright (Footballguys) R. Bateman WR BAL
196 Alfredo Brown (Footballguys) D. Maye QB NE
197 Heath Cummings (CBS) W. Shipley RB PHI
198 Bob Harris (FFDiehard) N. Chubb RB HOU
199 Jamey Eisenberg (CBS) P. Queen LB PIT
200 David Gonos (The Athletic) R. Doubs WR GB
201 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Kraft TE GB
202 Joe Pisapia (Fantasy Pros) O. Gordon II RB MIA
203 Adam Aizer (CBS) D. Goedert TE PHI
204 Jake Ciely (The Athletic) D. Lawrence DL NYG
Round 18
Pos Team Player
205 Jake Ciely (The Athletic) D. Sampson RB CLE
206 Adam Aizer (CBS) I. Guerendo RB SF
207 Joe Pisapia (Fantasy Pros) G. Pratt LB LV
208 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Horton WR SEA
209 David Gonos (The Athletic) A. Thielen WR CAR
210 Jamey Eisenberg (CBS) M. Brown WR KC
211 Bob Harris (FFDiehard) K. Dugger DB NE
212 Heath Cummings (CBS) D. Davis LB NO
213 Alfredo Brown (Footballguys) C. Rodriguez Jr. RB WAS
214 Joey Wright (Footballguys) D. Lloyd LB JAC
215 Gary Davenport (Godfather of IDP) T. Allgeier RB ATL
216 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Simmons DL TEN
Round 19
Pos Team Player
217 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Wright RB MIA
218 Gary Davenport (Godfather of IDP) C. Barton LB TEN
219 Joey Wright (Footballguys) R. Dowdle RB CAR
220 Alfredo Brown (Footballguys) N. Harris RB LAC
221 Heath Cummings (CBS) T. Dodson LB MIA
222 Bob Harris (FFDiehard) R. Blankenship DB PHI
223 Jamey Eisenberg (CBS) J. Pitre DB HOU
224 David Gonos (The Athletic) G. Delpit DB CLE
225 Scott Fish (Scott Fish Bowl) D. Witherspoon DB SEA
226 Joe Pisapia (Fantasy Pros) K. Joseph DB DET
227 Adam Aizer (CBS) D. Giddens RB IND
228 Jake Ciely (The Athletic) A. Highsmith LB PIT
Round 20
Pos Team Player
229 Jake Ciely (The Athletic) P. Adebo DB NYG
230 Adam Aizer (CBS) B. Fiske DL LAR
231 Joe Pisapia (Fantasy Pros) X. McKinney DB GB
232 Scott Fish (Scott Fish Bowl) C. Bynum DB IND
233 David Gonos (The Athletic) T. Lockett WR TEN
234 Jamey Eisenberg (CBS) A. Hooker DB TEN
235 Bob Harris (FFDiehard) T. Edmunds LB CHI
236 Heath Cummings (CBS) J. Bosa DL BUF
237 Alfredo Brown (Footballguys) M. Fitzpatrick DB MIA
238 Joey Wright (Footballguys) D. Elliott DB PIT
239 Gary Davenport (Godfather of IDP) W. Harris DB WAS
240 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Sanborn LB DAL
Round 21
Pos Team Player
241 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Greenlaw LB DEN
242 Gary Davenport (Godfather of IDP) K. Pitts TE ATL
243 Joey Wright (Footballguys) J. Thompson DB ARI
244 Alfredo Brown (Footballguys) K. Williams WR NE
245 Heath Cummings (CBS) J. Carter DL PHI
246 Bob Harris (FFDiehard) Z. Ertz TE WAS
247 Jamey Eisenberg (CBS) A. Anzalone LB DET
248 David Gonos (The Athletic) X. Legette WR CAR
249 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Walker LB JAC
250 Joe Pisapia (Fantasy Pros) D. Thornton Jr. WR LV
251 Adam Aizer (CBS) D. Stingley Jr. DB HOU
252 Jake Ciely (The Athletic) E. Ayomanor WR TEN
Round 22
Pos Team Player
253 Jake Ciely (The Athletic) T. Brooks RB CIN
254 Adam Aizer (CBS) L. Williams DL SEA
255 Joe Pisapia (Fantasy Pros) K. Monangai RB CHI
256 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Hines-Allen LB JAC
257 David Gonos (The Athletic) K. Murray QB ARI
258 Jamey Eisenberg (CBS) K. Curl DB LAR
259 Bob Harris (FFDiehard) K. Mitchell RB BAL
260 Heath Cummings (CBS) N. Smith DL PHI
261 Alfredo Brown (Footballguys) J. Coker WR CAR
262 Joey Wright (Footballguys) J. Fields QB NYJ
263 Gary Davenport (Godfather of IDP) C. Rozeboom LB CAR
264 Matt Schauf (Draft Sharks) K. Kinchens DB LAR
Round 23
Pos Team Player
265 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Deablo LB ATL
266 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Goff QB DET
267 Joey Wright (Footballguys) J. Herbert QB LAC
268 Alfredo Brown (Footballguys) B. Corum RB LAR
269 Heath Cummings (CBS) T. Harris WR LAC
270 Bob Harris (FFDiehard) C. Austin III WR PIT
271 Jamey Eisenberg (CBS) K. Murray LB DAL
272 David Gonos (The Athletic) R. Johnson RB CHI
273 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. McCarthy QB MIN
274 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Purdy QB SF
275 Adam Aizer (CBS) W. Gay Jr. LB MIA
276 Jake Ciely (The Athletic) J. Love QB GB
Round 24
Pos Team Player
277 Jake Ciely (The Athletic) C. Stroud QB HOU
278 Adam Aizer (CBS) C. Williams QB CHI
279 Joe Pisapia (Fantasy Pros) E. Kendricks LB DAL
280 Scott Fish (Scott Fish Bowl) W. Marks RB HOU
281 David Gonos (The Athletic) Z. Allen DL DEN
282 Jamey Eisenberg (CBS) T. Lawrence QB JAC
283 Bob Harris (FFDiehard) K. Turner DL LAR
284 Heath Cummings (CBS) J. Ferguson TE DAL
285 Alfredo Brown (Footballguys) J. Bech WR LV
286 Joey Wright (Footballguys) Y. Diaby DL TB
287 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Sweat DL ARI
288 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Hill RB BAL
Round 25
Pos Team Player
289 Matt Schauf (Draft Sharks) T. Tagovailoa QB MIA
290 Gary Davenport (Godfather of IDP) Q. Johnston WR LAC
291 Joey Wright (Footballguys) T. Knight LB SEA
292 Alfredo Brown (Footballguys) D. Bland DB DAL
293 Heath Cummings (CBS) B. Young QB CAR
294 Bob Harris (FFDiehard) M. Humphrey DB BAL
295 Jamey Eisenberg (CBS) J. Carlies LB IND
296 David Gonos (The Athletic) J. Battle DB CIN
297 Scott Fish (Scott Fish Bowl) E. Arroyo TE SEA
298 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Murphy DB MIN
299 Adam Aizer (CBS) J. Holland DB NYG
300 Jake Ciely (The Athletic) R. Wilson WR PIT
Round 26
Pos Team Player
301 Jake Ciely (The Athletic) N. Bonitto LB DEN
302 Adam Aizer (CBS) M. Wilson LB ARI
303 Joe Pisapia (Fantasy Pros) N. Dean LB PHI
304 Scott Fish (Scott Fish Bowl) L. Latu DL IND
305 David Gonos (The Athletic) M. Gesicki TE CIN
306 Jamey Eisenberg (CBS) D. Winters LB SF
307 Bob Harris (FFDiehard) G. Smith QB LV
308 Heath Cummings (CBS) J. Bullard DB GB
309 Alfredo Brown (Footballguys) Z. Sieler DL MIA
310 Joey Wright (Footballguys) B. Smith RB KC
311 Gary Davenport (Godfather of IDP) N. Landman LB LAR
312 Matt Schauf (Draft Sharks) N. Emmanwori DB SEA
Round 27
Pos Team Player
313 Matt Schauf (Draft Sharks) K. Miller RB NO
314 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Reid DB NO
315 Joey Wright (Footballguys) S. Tucker RB TB
316 Alfredo Brown (Footballguys) T. Wilson DL LV
317 Heath Cummings (CBS) Q. Lake DB LAR
318 Bob Harris (FFDiehard) I. TeSlaa WR DET
319 Jamey Eisenberg (CBS) T. Franklin WR DEN
320 David Gonos (The Athletic) D. Ward DB CLE
321 Scott Fish (Scott Fish Bowl) M. Sanders RB DAL
322 Joe Pisapia (Fantasy Pros) M. Wilson WR ARI
323 Adam Aizer (CBS) J. Blackmon DB NO
324 Jake Ciely (The Athletic) M. Sainristil DB WAS
Team by Team
Matt Schauf (Draft Sharks)
Rd Pk Player
1 1 J. Chase WR CIN
2 24 J. Taylor RB IND
3 25 K. Walker III RB SEA
4 48 J. Burrow QB CIN
5 49 J. Waddle WR MIA
6 72 J. Meyers WR LV
7 73 D. Samuel WR WAS
8 96 J. Warren RB PIT
9 97 J. Downs WR IND
10 120 Q. Judkins RB CLE
11 121 C. Godwin WR TB
12 144 D. Kincaid TE BUF
13 145 D. Henley LB LAC
14 168 E. Cooper LB GB
15 169 N. Cross DB IND
16 192 D. Brown DL CAR
17 193 J. Chinn DB LV
18 216 J. Simmons DL TEN
19 217 J. Wright RB MIA
20 240 J. Sanborn LB DAL
21 241 D. Greenlaw LB DEN
22 264 K. Kinchens DB LAR
23 265 D. Deablo LB ATL
24 288 J. Hill RB BAL
25 289 T. Tagovailoa QB MIA
26 312 N. Emmanwori DB SEA
27 313 K. Miller RB NO
Gary Davenport (Godfather of IDP)
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 B. Irving RB TB
3 26 D. Adams WR LAR
4 47 D. Moore WR CHI
5 50 B. Hall RB NYJ
6 71 C. Olave WR NO
7 74 M. Garrett DL CLE
8 95 A. Jones RB MIN
9 98 F. Warner LB SF
10 119 E. Engram TE DEN
11 122 M. Pittman WR IND
12 143 D. Prescott QB DAL
13 146 J. Sherwood LB NYJ
14 167 A. Al-Shaair LB HOU
15 170 D. Buckner DL IND
16 191 B. Jones DB DEN
17 194 W. Robinson WR NYG
18 215 T. Allgeier RB ATL
19 218 C. Barton LB TEN
20 239 W. Harris DB WAS
21 242 K. Pitts TE ATL
22 263 C. Rozeboom LB CAR
23 266 J. Goff QB DET
24 287 J. Sweat DL ARI
25 290 Q. Johnston WR LAC
26 311 N. Landman LB LAR
27 314 J. Reid DB NO
Joey Wright (Footballguys)
Rd Pk Player
1 3 J. Gibbs RB DET
2 22 L. McConkey WR LAC
3 27 T. McBride TE ARI
4 46 D. Smith WR PHI
5 51 X. Worthy WR KC
6 70 R. Odunze WR CHI
7 75 K. Johnson RB PIT
8 94 T. Watt LB PIT
9 99 E. Jones LB SEA
10 118 N. Bosa DL SF
11 123 C. Skattebo RB NYG
12 142 K. Elliss LB ATL
13 147 T. Hendrickson DL CIN
14 166 R. Shaheed WR NO
15 171 J. Higgins WR HOU
16 190 J. Brisker DB CHI
17 195 R. Bateman WR BAL
18 214 D. Lloyd LB JAC
19 219 R. Dowdle RB CAR
20 238 D. Elliott DB PIT
21 243 J. Thompson DB ARI
22 262 J. Fields QB NYJ
23 267 J. Herbert QB LAC
24 286 Y. Diaby DL TB
25 291 T. Knight LB SEA
26 310 B. Smith RB KC
27 315 S. Tucker RB TB
Alfredo Brown (Footballguys)
Rd Pk Player
1 4 C. Lamb WR DAL
2 21 J. Jacobs RB GB
3 28 J. Smith-Njigba WR SEA
4 45 M. Harrison Jr. WR ARI
5 52 J. Williams WR DET
6 69 T. Tracy Jr. RB NYG
7 76 Z. Franklin LB IND
8 93 L. Wilson LB CIN
9 100 B. Branch DB DET
10 117 T. Kelce TE KC
11 124 J. Blue RB DAL
12 141 R. White RB TB
13 148 N. Bolton LB KC
14 165 J. Campbell LB DET
15 172 J. Verse DL LAR
16 189 T. Nubin DB NYG
17 196 D. Maye QB NE
18 213 C. Rodriguez Jr. RB WAS
19 220 N. Harris RB LAC
20 237 M. Fitzpatrick DB MIA
21 244 K. Williams WR NE
22 261 J. Coker WR CAR
23 268 B. Corum RB LAR
24 285 J. Bech WR LV
25 292 D. Bland DB DAL
26 309 Z. Sieler DL MIA
27 316 T. Wilson DL LV
Heath Cummings (CBS)
Rd Pk Player
1 5 S. Barkley RB PHI
2 20 B. Bowers TE LV
3 29 T. Higgins WR CIN
4 44 C. Sutton WR DEN
5 53 C. Hubbard RB CAR
6 68 J. Hurts QB PHI
7 77 M. Golden WR GB
8 92 C. Kupp WR SEA
9 101 Z. Charbonnet RB SEA
10 116 T. Edwards LB CHI
11 125 L. Burden III WR CHI
12 140 K. Hamilton DB BAL
13 149 T. Benson RB ARI
14 164 B. Wagner LB WAS
15 173 G. Karlaftis DL KC
16 188 J. Love DB SEA
17 197 W. Shipley RB PHI
18 212 D. Davis LB NO
19 221 T. Dodson LB MIA
20 236 J. Bosa DL BUF
21 245 J. Carter DL PHI
22 260 N. Smith DL PHI
23 269 T. Harris WR LAC
24 284 J. Ferguson TE DAL
25 293 B. Young QB CAR
26 308 J. Bullard DB GB
27 317 Q. Lake DB LAR
Bob Harris (FFDiehard)
Rd Pk Player
1 6 C. McCaffrey RB SF
2 19 A. Brown WR PHI
3 30 M. Evans WR TB
4 43 A. Kamara RB NO
5 54 C. Ridley WR TEN
6 67 D. Montgomery RB DET
7 78 S. Diggs WR NE
8 91 F. Oluokun LB JAC
9 102 B. Okereke LB NYG
10 115 B. Nix QB DEN
11 126 D. Hunter DL HOU
12 139 J. Bates III DB ATL
13 150 C. Heyward DL PIT
14 163 C. Loveland TE CHI
15 174 Q. Walker LB GB
16 187 K. Byard DB CHI
17 198 N. Chubb RB HOU
18 211 K. Dugger DB NE
19 222 R. Blankenship DB PHI
20 235 T. Edmunds LB CHI
21 246 Z. Ertz TE WAS
22 259 K. Mitchell RB BAL
23 270 C. Austin III WR PIT
24 283 K. Turner DL LAR
25 294 M. Humphrey DB BAL
26 307 G. Smith QB LV
27 318 I. TeSlaa WR DET
Jamey Eisenberg (CBS)
Rd Pk Player
1 7 J. Jefferson WR MIN
2 18 P. Nacua WR LAR
3 31 G. Kittle TE SF
4 42 L. Jackson QB BAL
5 55 R. Harvey RB DEN
6 66 R. Rice WR KC
7 79 R. Smith LB BAL
8 90 M. Crosby DL LV
9 103 B. Allen RB NYJ
10 114 D. Mooney WR ATL
11 127 C. Kirk WR HOU
12 138 A. Ekeler RB WAS
13 151 R. Stevenson RB NE
14 162 B. Tuten RB JAC
15 175 J. Ford RB CLE
16 186 G. Rousseau DL BUF
17 199 P. Queen LB PIT
18 210 M. Brown WR KC
19 223 J. Pitre DB HOU
20 234 A. Hooker DB TEN
21 247 A. Anzalone LB DET
22 258 K. Curl DB LAR
23 271 K. Murray LB DAL
24 282 T. Lawrence QB JAC
25 295 J. Carlies LB IND
26 306 D. Winters LB SF
27 319 T. Franklin WR DEN
David Gonos (The Athletic)
Rd Pk Player
1 8 A. Jeanty RB LV
2 17 C. Brown RB CIN
3 32 T. Hill WR MIA
4 41 G. Wilson WR NYJ
5 56 Z. Flowers WR BAL
6 65 D. Swift RB CHI
7 80 S. LaPorta TE DET
8 89 P. Mahomes QB KC
9 104 K. Shakir WR BUF
10 113 W. Anderson Jr. DL HOU
11 128 J. Brooks LB MIA
12 137 L. David LB TB
13 152 D. James DB LAC
14 161 T. Bernard LB BUF
15 176 M. Parsons LB DAL
16 185 B. Robinson Jr. RB WAS
17 200 R. Doubs WR GB
18 209 A. Thielen WR CAR
19 224 G. Delpit DB CLE
20 233 T. Lockett WR TEN
21 248 X. Legette WR CAR
22 257 K. Murray QB ARI
23 272 R. Johnson RB CHI
24 281 Z. Allen DL DEN
25 296 J. Battle DB CIN
26 305 M. Gesicki TE CIN
27 320 D. Ward DB CLE
Scott Fish (Scott Fish Bowl)
Rd Pk Player
1 9 N. Collins WR HOU
2 16 D. Achane RB MIA
3 33 O. Hampton RB LAC
4 40 J. Daniels QB WAS
5 57 T. Hunter WR JAC
6 64 T. Pollard RB TEN
7 81 J. Addison WR MIN
8 88 J. Croskey-Merritt RB WAS
9 105 T. Bigsby RB JAC
10 112 D. Njoku TE CLE
11 129 C. Tillman WR CLE
12 136 M. Mims WR DEN
13 153 B. Cashman LB MIN
14 160 J. Greenard DL MIN
15 177 A. Van Ginkel LB MIN
16 184 J. Metellus DB MIN
17 201 T. Kraft TE GB
18 208 T. Horton WR SEA
19 225 D. Witherspoon DB SEA
20 232 C. Bynum DB IND
21 249 T. Walker LB JAC
22 256 J. Hines-Allen LB JAC
23 273 J. McCarthy QB MIN
24 280 W. Marks RB HOU
25 297 E. Arroyo TE SEA
26 304 L. Latu DL IND
27 321 M. Sanders RB DAL
Joe Pisapia (Fantasy Pros)
Rd Pk Player
1 10 D. Henry RB BAL
2 15 D. London WR ATL
3 34 T. McMillan WR CAR
4 39 T. Henderson RB NE
5 58 R. Pearsall WR SF
6 63 E. Egbuka WR TB
7 82 J. Mason RB MIN
8 87 T. Etienne RB JAC
9 106 B. Burns DL NYG
10 111 B. Mayfield QB TB
11 130 A. Carter DL NYG
12 135 T. Warren TE IND
13 154 K. Allen WR LAC
14 159 J. Palmer WR BUF
15 178 E. Speed LB HOU
16 183 Q. Williams LB NYJ
17 202 O. Gordon II RB MIA
18 207 G. Pratt LB LV
19 226 K. Joseph DB DET
20 231 X. McKinney DB GB
21 250 D. Thornton Jr. WR LV
22 255 K. Monangai RB CHI
23 274 B. Purdy QB SF
24 279 E. Kendricks LB DAL
25 298 B. Murphy DB MIN
26 303 N. Dean LB PHI
27 322 M. Wilson WR ARI
Adam Aizer (CBS)
Rd Pk Player
1 11 M. Nabers WR NYG
2 14 B. Thomas Jr. WR JAC
3 35 J. Cook RB BUF
4 38 J. Allen QB BUF
5 59 I. Pacheco RB KC
6 62 J. Jeudy WR CLE
7 83 K. Coleman WR BUF
8 86 J. Mixon RB HOU
9 107 A. Singleton LB DEN
10 110 J. Williams RB DAL
11 131 J. Jennings WR SF
12 134 T. Hockenson TE MIN
13 155 C. Schwesinger LB CLE
14 158 J. Reed WR GB
15 179 R. Davis RB BUF
16 182 T. Spears RB TEN
17 203 D. Goedert TE PHI
18 206 I. Guerendo RB SF
19 227 D. Giddens RB IND
20 230 B. Fiske DL LAR
21 251 D. Stingley Jr. DB HOU
22 254 L. Williams DL SEA
23 275 W. Gay Jr. LB MIA
24 278 C. Williams QB CHI
25 299 J. Holland DB NYG
26 302 M. Wilson LB ARI
27 323 J. Blackmon DB NO
Jake Ciely (The Athletic)
Rd Pk Player
1 12 K. Williams RB LAR
2 13 A. St. Brown WR DET
3 36 T. McLaurin WR WAS
4 37 D. Metcalf WR PIT
5 60 J. Conner RB ARI
6 61 G. Pickens WR DAL
7 84 A. Hutchinson DL DET
8 85 Z. Baun LB PHI
9 108 R. Spillane LB NE
10 109 J. Dobbins RB DEN
11 132 M. Andrews TE BAL
12 133 B. Baker DB ARI
13 156 F. Luvu LB WAS
14 157 A. Winfield Jr. DB TB
15 180 D. Douglas WR NE
16 181 B. Aiyuk WR SF
17 204 D. Lawrence DL NYG
18 205 D. Sampson RB CLE
19 228 A. Highsmith LB PIT
20 229 P. Adebo DB NYG
21 252 E. Ayomanor WR TEN
22 253 T. Brooks RB CIN
23 276 J. Love QB GB
24 277 C. Stroud QB HOU
25 300 R. Wilson WR PIT
26 301 N. Bonitto LB DEN
27 324 M. Sainristil DB WAS