IDP mock draft recap for August 21: How to draft defensive players for IDP formats and who to target
IDP offers a vastly different experience for Fantasy managers
I love playing in Individual Defensive Player (IDP) leagues because it helps you understand the NFL so much more. You may think you know about defense, but IDP leagues will only enhance that knowledge. And it's another way to add a fun element to your Fantasy experience.
You can thank me later.
Now, in this 12-team, IDP league we take things to an extreme, and there are some incredible Fantasy analysts from around the industry in this draft. We start nine defensive players of 2 DL, 3 LB, 3 DB and one flex (DL/LB/DB). That's along with eight offensive players of one QB, 2 RB, 3 WR, one TE and one flex (RB/WR/TE).
The offensive players still take precedence in this league -- we didn't have an IDP come off the board until the end of Round 7 with Cleveland defensive lineman Myles Garrett -- but once the seal was broken we had a flood of defensive players get drafted. And that's when the fun begins.
The goal is to draft linebackers who rack up tackles (Indianapolis' Zaire Franklin, Baltimore's Roquan Smith and Philadelphia's Zack Baun), defensive linemen who are sack artists (Garrett, Las Vegas' Maxx Crosby and Houston's Danielle Hunter) and defensive backs who are always around the ball, which are typically safeties (Arizona's Budda Baker, Atlanta's Jessie Bates III and Detroit's Brian Branch). Those are just some examples of the top-tier guys, but there are many more.
So, if you're in an IDP league, study this draft and the results. You'll definitely learn something. And if you don't play in an IDP league you can still learn something from how we drafted the offensive players as well.
But if you want to enhance your league, spice it up with some IDP options. You can add one, three or nine players like us. You won't regret it.
In this league, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also give one point for every reception. On defense, the scoring is three points for sacks, interceptions, forced fumbles and fumble recoveries. Pass defensed gets two points, tackles get one point and assisted tackles get 0.5 points.
Our draft order is as follows:
1. Matt Schauf, Draft Sharks
2. Gary Davenport, Godfather of IDP
3. Joey Wright, Footballguys
4. Alfredo Brown, Footballguys
5. Heath Cummings, CBS Sports
6. Bob Harris, Footballguys
7. Jamey Eisenberg, CBS Sports
8. David Gonos, FSWA Hall of Fame, Class of 2021
9. Scott Fish, Scott Fish Bowl
10. Joe Pisapia, Fantasy Pros
11. Adam Aizer, CBS Sports
12. Jake Ciely, The Athletic
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Chase WR CIN
|2
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|B. Robinson RB ATL
|3
|Joey Wright (Footballguys)
|J. Gibbs RB DET
|4
|Alfredo Brown (Footballguys)
|C. Lamb WR DAL
|5
|Heath Cummings (CBS)
|S. Barkley RB PHI
|6
|Bob Harris (FFDiehard)
|C. McCaffrey RB SF
|7
|Jamey Eisenberg (CBS)
|J. Jefferson WR MIN
|8
|David Gonos (The Athletic)
|A. Jeanty RB LV
|9
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|N. Collins WR HOU
|10
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|D. Henry RB BAL
|11
|Adam Aizer (CBS)
|M. Nabers WR NYG
|12
|Jake Ciely (The Athletic)
|K. Williams RB LAR
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Jake Ciely (The Athletic)
|A. St. Brown WR DET
|14
|Adam Aizer (CBS)
|B. Thomas Jr. WR JAC
|15
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|D. London WR ATL
|16
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|D. Achane RB MIA
|17
|David Gonos (The Athletic)
|C. Brown RB CIN
|18
|Jamey Eisenberg (CBS)
|P. Nacua WR LAR
|19
|Bob Harris (FFDiehard)
|A. Brown WR PHI
|20
|Heath Cummings (CBS)
|B. Bowers TE LV
|21
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Jacobs RB GB
|22
|Joey Wright (Footballguys)
|L. McConkey WR LAC
|23
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|B. Irving RB TB
|24
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Taylor RB IND
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|K. Walker III RB SEA
|26
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|D. Adams WR LAR
|27
|Joey Wright (Footballguys)
|T. McBride TE ARI
|28
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Smith-Njigba WR SEA
|29
|Heath Cummings (CBS)
|T. Higgins WR CIN
|30
|Bob Harris (FFDiehard)
|M. Evans WR TB
|31
|Jamey Eisenberg (CBS)
|G. Kittle TE SF
|32
|David Gonos (The Athletic)
|T. Hill WR MIA
|33
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|O. Hampton RB LAC
|34
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|T. McMillan WR CAR
|35
|Adam Aizer (CBS)
|J. Cook RB BUF
|36
|Jake Ciely (The Athletic)
|T. McLaurin WR WAS
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Jake Ciely (The Athletic)
|D. Metcalf WR PIT
|38
|Adam Aizer (CBS)
|J. Allen QB BUF
|39
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|T. Henderson RB NE
|40
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. Daniels QB WAS
|41
|David Gonos (The Athletic)
|G. Wilson WR NYJ
|42
|Jamey Eisenberg (CBS)
|L. Jackson QB BAL
|43
|Bob Harris (FFDiehard)
|A. Kamara RB NO
|44
|Heath Cummings (CBS)
|C. Sutton WR DEN
|45
|Alfredo Brown (Footballguys)
|M. Harrison Jr. WR ARI
|46
|Joey Wright (Footballguys)
|D. Smith WR PHI
|47
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|D. Moore WR CHI
|48
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Burrow QB CIN
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Waddle WR MIA
|50
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|B. Hall RB NYJ
|51
|Joey Wright (Footballguys)
|X. Worthy WR KC
|52
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Williams WR DET
|53
|Heath Cummings (CBS)
|C. Hubbard RB CAR
|54
|Bob Harris (FFDiehard)
|C. Ridley WR TEN
|55
|Jamey Eisenberg (CBS)
|R. Harvey RB DEN
|56
|David Gonos (The Athletic)
|Z. Flowers WR BAL
|57
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|T. Hunter WR JAC
|58
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|R. Pearsall WR SF
|59
|Adam Aizer (CBS)
|I. Pacheco RB KC
|60
|Jake Ciely (The Athletic)
|J. Conner RB ARI
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Jake Ciely (The Athletic)
|G. Pickens WR DAL
|62
|Adam Aizer (CBS)
|J. Jeudy WR CLE
|63
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|E. Egbuka WR TB
|64
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|T. Pollard RB TEN
|65
|David Gonos (The Athletic)
|D. Swift RB CHI
|66
|Jamey Eisenberg (CBS)
|R. Rice WR KC
|67
|Bob Harris (FFDiehard)
|D. Montgomery RB DET
|68
|Heath Cummings (CBS)
|J. Hurts QB PHI
|69
|Alfredo Brown (Footballguys)
|T. Tracy Jr. RB NYG
|70
|Joey Wright (Footballguys)
|R. Odunze WR CHI
|71
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|C. Olave WR NO
|72
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Meyers WR LV
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|D. Samuel WR WAS
|74
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|M. Garrett DL CLE
|75
|Joey Wright (Footballguys)
|K. Johnson RB PIT
|76
|Alfredo Brown (Footballguys)
|Z. Franklin LB IND
|77
|Heath Cummings (CBS)
|M. Golden WR GB
|78
|Bob Harris (FFDiehard)
|S. Diggs WR NE
|79
|Jamey Eisenberg (CBS)
|R. Smith LB BAL
|80
|David Gonos (The Athletic)
|S. LaPorta TE DET
|81
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. Addison WR MIN
|82
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|J. Mason RB MIN
|83
|Adam Aizer (CBS)
|K. Coleman WR BUF
|84
|Jake Ciely (The Athletic)
|A. Hutchinson DL DET
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Jake Ciely (The Athletic)
|Z. Baun LB PHI
|86
|Adam Aizer (CBS)
|J. Mixon RB HOU
|87
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|T. Etienne RB JAC
|88
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|89
|David Gonos (The Athletic)
|P. Mahomes QB KC
|90
|Jamey Eisenberg (CBS)
|M. Crosby DL LV
|91
|Bob Harris (FFDiehard)
|F. Oluokun LB JAC
|92
|Heath Cummings (CBS)
|C. Kupp WR SEA
|93
|Alfredo Brown (Footballguys)
|L. Wilson LB CIN
|94
|Joey Wright (Footballguys)
|T. Watt LB PIT
|95
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|A. Jones RB MIN
|96
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Warren RB PIT
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Downs WR IND
|98
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|F. Warner LB SF
|99
|Joey Wright (Footballguys)
|E. Jones LB SEA
|100
|Alfredo Brown (Footballguys)
|B. Branch DB DET
|101
|Heath Cummings (CBS)
|Z. Charbonnet RB SEA
|102
|Bob Harris (FFDiehard)
|B. Okereke LB NYG
|103
|Jamey Eisenberg (CBS)
|B. Allen RB NYJ
|104
|David Gonos (The Athletic)
|K. Shakir WR BUF
|105
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|T. Bigsby RB JAC
|106
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|B. Burns DL NYG
|107
|Adam Aizer (CBS)
|A. Singleton LB DEN
|108
|Jake Ciely (The Athletic)
|R. Spillane LB NE
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Jake Ciely (The Athletic)
|J. Dobbins RB DEN
|110
|Adam Aizer (CBS)
|J. Williams RB DAL
|111
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|B. Mayfield QB TB
|112
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|D. Njoku TE CLE
|113
|David Gonos (The Athletic)
|W. Anderson Jr. DL HOU
|114
|Jamey Eisenberg (CBS)
|D. Mooney WR ATL
|115
|Bob Harris (FFDiehard)
|B. Nix QB DEN
|116
|Heath Cummings (CBS)
|T. Edwards LB CHI
|117
|Alfredo Brown (Footballguys)
|T. Kelce TE KC
|118
|Joey Wright (Footballguys)
|N. Bosa DL SF
|119
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|E. Engram TE DEN
|120
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|Q. Judkins RB CLE
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|C. Godwin WR TB
|122
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|M. Pittman WR IND
|123
|Joey Wright (Footballguys)
|C. Skattebo RB NYG
|124
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Blue RB DAL
|125
|Heath Cummings (CBS)
|L. Burden III WR CHI
|126
|Bob Harris (FFDiehard)
|D. Hunter DL HOU
|127
|Jamey Eisenberg (CBS)
|C. Kirk WR HOU
|128
|David Gonos (The Athletic)
|J. Brooks LB MIA
|129
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|C. Tillman WR CLE
|130
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|A. Carter DL NYG
|131
|Adam Aizer (CBS)
|J. Jennings WR SF
|132
|Jake Ciely (The Athletic)
|M. Andrews TE BAL
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Jake Ciely (The Athletic)
|B. Baker DB ARI
|134
|Adam Aizer (CBS)
|T. Hockenson TE MIN
|135
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|T. Warren TE IND
|136
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|M. Mims WR DEN
|137
|David Gonos (The Athletic)
|L. David LB TB
|138
|Jamey Eisenberg (CBS)
|A. Ekeler RB WAS
|139
|Bob Harris (FFDiehard)
|J. Bates III DB ATL
|140
|Heath Cummings (CBS)
|K. Hamilton DB BAL
|141
|Alfredo Brown (Footballguys)
|R. White RB TB
|142
|Joey Wright (Footballguys)
|K. Elliss LB ATL
|143
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|D. Prescott QB DAL
|144
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|D. Kincaid TE BUF
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|D. Henley LB LAC
|146
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|J. Sherwood LB NYJ
|147
|Joey Wright (Footballguys)
|T. Hendrickson DL CIN
|148
|Alfredo Brown (Footballguys)
|N. Bolton LB KC
|149
|Heath Cummings (CBS)
|T. Benson RB ARI
|150
|Bob Harris (FFDiehard)
|C. Heyward DL PIT
|151
|Jamey Eisenberg (CBS)
|R. Stevenson RB NE
|152
|David Gonos (The Athletic)
|D. James DB LAC
|153
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|B. Cashman LB MIN
|154
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|K. Allen WR LAC
|155
|Adam Aizer (CBS)
|C. Schwesinger LB CLE
|156
|Jake Ciely (The Athletic)
|F. Luvu LB WAS
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Jake Ciely (The Athletic)
|A. Winfield Jr. DB TB
|158
|Adam Aizer (CBS)
|J. Reed WR GB
|159
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|J. Palmer WR BUF
|160
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. Greenard DL MIN
|161
|David Gonos (The Athletic)
|T. Bernard LB BUF
|162
|Jamey Eisenberg (CBS)
|B. Tuten RB JAC
|163
|Bob Harris (FFDiehard)
|C. Loveland TE CHI
|164
|Heath Cummings (CBS)
|B. Wagner LB WAS
|165
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Campbell LB DET
|166
|Joey Wright (Footballguys)
|R. Shaheed WR NO
|167
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|A. Al-Shaair LB HOU
|168
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|E. Cooper LB GB
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|N. Cross DB IND
|170
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|D. Buckner DL IND
|171
|Joey Wright (Footballguys)
|J. Higgins WR HOU
|172
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Verse DL LAR
|173
|Heath Cummings (CBS)
|G. Karlaftis DL KC
|174
|Bob Harris (FFDiehard)
|Q. Walker LB GB
|175
|Jamey Eisenberg (CBS)
|J. Ford RB CLE
|176
|David Gonos (The Athletic)
|M. Parsons LB DAL
|177
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|A. Van Ginkel LB MIN
|178
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|E. Speed LB HOU
|179
|Adam Aizer (CBS)
|R. Davis RB BUF
|180
|Jake Ciely (The Athletic)
|D. Douglas WR NE
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Jake Ciely (The Athletic)
|B. Aiyuk WR SF
|182
|Adam Aizer (CBS)
|T. Spears RB TEN
|183
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|Q. Williams LB NYJ
|184
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. Metellus DB MIN
|185
|David Gonos (The Athletic)
|B. Robinson Jr. RB WAS
|186
|Jamey Eisenberg (CBS)
|G. Rousseau DL BUF
|187
|Bob Harris (FFDiehard)
|K. Byard DB CHI
|188
|Heath Cummings (CBS)
|J. Love DB SEA
|189
|Alfredo Brown (Footballguys)
|T. Nubin DB NYG
|190
|Joey Wright (Footballguys)
|J. Brisker DB CHI
|191
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|B. Jones DB DEN
|192
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|D. Brown DL CAR
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Chinn DB LV
|194
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|W. Robinson WR NYG
|195
|Joey Wright (Footballguys)
|R. Bateman WR BAL
|196
|Alfredo Brown (Footballguys)
|D. Maye QB NE
|197
|Heath Cummings (CBS)
|W. Shipley RB PHI
|198
|Bob Harris (FFDiehard)
|N. Chubb RB HOU
|199
|Jamey Eisenberg (CBS)
|P. Queen LB PIT
|200
|David Gonos (The Athletic)
|R. Doubs WR GB
|201
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|T. Kraft TE GB
|202
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|O. Gordon II RB MIA
|203
|Adam Aizer (CBS)
|D. Goedert TE PHI
|204
|Jake Ciely (The Athletic)
|D. Lawrence DL NYG
|Round 18
|Pos
|Team
|Player
|205
|Jake Ciely (The Athletic)
|D. Sampson RB CLE
|206
|Adam Aizer (CBS)
|I. Guerendo RB SF
|207
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|G. Pratt LB LV
|208
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|T. Horton WR SEA
|209
|David Gonos (The Athletic)
|A. Thielen WR CAR
|210
|Jamey Eisenberg (CBS)
|M. Brown WR KC
|211
|Bob Harris (FFDiehard)
|K. Dugger DB NE
|212
|Heath Cummings (CBS)
|D. Davis LB NO
|213
|Alfredo Brown (Footballguys)
|C. Rodriguez Jr. RB WAS
|214
|Joey Wright (Footballguys)
|D. Lloyd LB JAC
|215
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|T. Allgeier RB ATL
|216
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Simmons DL TEN
|Round 19
|Pos
|Team
|Player
|217
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Wright RB MIA
|218
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|C. Barton LB TEN
|219
|Joey Wright (Footballguys)
|R. Dowdle RB CAR
|220
|Alfredo Brown (Footballguys)
|N. Harris RB LAC
|221
|Heath Cummings (CBS)
|T. Dodson LB MIA
|222
|Bob Harris (FFDiehard)
|R. Blankenship DB PHI
|223
|Jamey Eisenberg (CBS)
|J. Pitre DB HOU
|224
|David Gonos (The Athletic)
|G. Delpit DB CLE
|225
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|D. Witherspoon DB SEA
|226
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|K. Joseph DB DET
|227
|Adam Aizer (CBS)
|D. Giddens RB IND
|228
|Jake Ciely (The Athletic)
|A. Highsmith LB PIT
|Round 20
|Pos
|Team
|Player
|229
|Jake Ciely (The Athletic)
|P. Adebo DB NYG
|230
|Adam Aizer (CBS)
|B. Fiske DL LAR
|231
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|X. McKinney DB GB
|232
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|C. Bynum DB IND
|233
|David Gonos (The Athletic)
|T. Lockett WR TEN
|234
|Jamey Eisenberg (CBS)
|A. Hooker DB TEN
|235
|Bob Harris (FFDiehard)
|T. Edmunds LB CHI
|236
|Heath Cummings (CBS)
|J. Bosa DL BUF
|237
|Alfredo Brown (Footballguys)
|M. Fitzpatrick DB MIA
|238
|Joey Wright (Footballguys)
|D. Elliott DB PIT
|239
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|W. Harris DB WAS
|240
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Sanborn LB DAL
|Round 21
|Pos
|Team
|Player
|241
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|D. Greenlaw LB DEN
|242
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|K. Pitts TE ATL
|243
|Joey Wright (Footballguys)
|J. Thompson DB ARI
|244
|Alfredo Brown (Footballguys)
|K. Williams WR NE
|245
|Heath Cummings (CBS)
|J. Carter DL PHI
|246
|Bob Harris (FFDiehard)
|Z. Ertz TE WAS
|247
|Jamey Eisenberg (CBS)
|A. Anzalone LB DET
|248
|David Gonos (The Athletic)
|X. Legette WR CAR
|249
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|T. Walker LB JAC
|250
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|D. Thornton Jr. WR LV
|251
|Adam Aizer (CBS)
|D. Stingley Jr. DB HOU
|252
|Jake Ciely (The Athletic)
|E. Ayomanor WR TEN
|Round 22
|Pos
|Team
|Player
|253
|Jake Ciely (The Athletic)
|T. Brooks RB CIN
|254
|Adam Aizer (CBS)
|L. Williams DL SEA
|255
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|K. Monangai RB CHI
|256
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. Hines-Allen LB JAC
|257
|David Gonos (The Athletic)
|K. Murray QB ARI
|258
|Jamey Eisenberg (CBS)
|K. Curl DB LAR
|259
|Bob Harris (FFDiehard)
|K. Mitchell RB BAL
|260
|Heath Cummings (CBS)
|N. Smith DL PHI
|261
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Coker WR CAR
|262
|Joey Wright (Footballguys)
|J. Fields QB NYJ
|263
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|C. Rozeboom LB CAR
|264
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|K. Kinchens DB LAR
|Round 23
|Pos
|Team
|Player
|265
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|D. Deablo LB ATL
|266
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|J. Goff QB DET
|267
|Joey Wright (Footballguys)
|J. Herbert QB LAC
|268
|Alfredo Brown (Footballguys)
|B. Corum RB LAR
|269
|Heath Cummings (CBS)
|T. Harris WR LAC
|270
|Bob Harris (FFDiehard)
|C. Austin III WR PIT
|271
|Jamey Eisenberg (CBS)
|K. Murray LB DAL
|272
|David Gonos (The Athletic)
|R. Johnson RB CHI
|273
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|J. McCarthy QB MIN
|274
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|B. Purdy QB SF
|275
|Adam Aizer (CBS)
|W. Gay Jr. LB MIA
|276
|Jake Ciely (The Athletic)
|J. Love QB GB
|Round 24
|Pos
|Team
|Player
|277
|Jake Ciely (The Athletic)
|C. Stroud QB HOU
|278
|Adam Aizer (CBS)
|C. Williams QB CHI
|279
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|E. Kendricks LB DAL
|280
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|W. Marks RB HOU
|281
|David Gonos (The Athletic)
|Z. Allen DL DEN
|282
|Jamey Eisenberg (CBS)
|T. Lawrence QB JAC
|283
|Bob Harris (FFDiehard)
|K. Turner DL LAR
|284
|Heath Cummings (CBS)
|J. Ferguson TE DAL
|285
|Alfredo Brown (Footballguys)
|J. Bech WR LV
|286
|Joey Wright (Footballguys)
|Y. Diaby DL TB
|287
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|J. Sweat DL ARI
|288
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|J. Hill RB BAL
|Round 25
|Pos
|Team
|Player
|289
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|T. Tagovailoa QB MIA
|290
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|Q. Johnston WR LAC
|291
|Joey Wright (Footballguys)
|T. Knight LB SEA
|292
|Alfredo Brown (Footballguys)
|D. Bland DB DAL
|293
|Heath Cummings (CBS)
|B. Young QB CAR
|294
|Bob Harris (FFDiehard)
|M. Humphrey DB BAL
|295
|Jamey Eisenberg (CBS)
|J. Carlies LB IND
|296
|David Gonos (The Athletic)
|J. Battle DB CIN
|297
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|E. Arroyo TE SEA
|298
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|B. Murphy DB MIN
|299
|Adam Aizer (CBS)
|J. Holland DB NYG
|300
|Jake Ciely (The Athletic)
|R. Wilson WR PIT
|Round 26
|Pos
|Team
|Player
|301
|Jake Ciely (The Athletic)
|N. Bonitto LB DEN
|302
|Adam Aizer (CBS)
|M. Wilson LB ARI
|303
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|N. Dean LB PHI
|304
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|L. Latu DL IND
|305
|David Gonos (The Athletic)
|M. Gesicki TE CIN
|306
|Jamey Eisenberg (CBS)
|D. Winters LB SF
|307
|Bob Harris (FFDiehard)
|G. Smith QB LV
|308
|Heath Cummings (CBS)
|J. Bullard DB GB
|309
|Alfredo Brown (Footballguys)
|Z. Sieler DL MIA
|310
|Joey Wright (Footballguys)
|B. Smith RB KC
|311
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|N. Landman LB LAR
|312
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|N. Emmanwori DB SEA
|Round 27
|Pos
|Team
|Player
|313
|Matt Schauf (Draft Sharks)
|K. Miller RB NO
|314
|Gary Davenport (Godfather of IDP)
|J. Reid DB NO
|315
|Joey Wright (Footballguys)
|S. Tucker RB TB
|316
|Alfredo Brown (Footballguys)
|T. Wilson DL LV
|317
|Heath Cummings (CBS)
|Q. Lake DB LAR
|318
|Bob Harris (FFDiehard)
|I. TeSlaa WR DET
|319
|Jamey Eisenberg (CBS)
|T. Franklin WR DEN
|320
|David Gonos (The Athletic)
|D. Ward DB CLE
|321
|Scott Fish (Scott Fish Bowl)
|M. Sanders RB DAL
|322
|Joe Pisapia (Fantasy Pros)
|M. Wilson WR ARI
|323
|Adam Aizer (CBS)
|J. Blackmon DB NO
|324
|Jake Ciely (The Athletic)
|M. Sainristil DB WAS
