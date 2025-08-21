site: fantasynews | arena: nfl | pageType: stories | section: | slug: idp-mock-draft-recap-for-august-21-how-to-draft-defensive-players-for-idp-formats-and-who-to-target | sport: football | route: article_single_fantasy | 6-keys: media/fantasynews/nfl/reg/free/stories

USATSI I love playing in Individual Defensive Player (IDP) leagues because it helps you understand the NFL so much more. You may think you know about defense, but IDP leagues will only enhance that knowledge. And it's another way to add a fun element to your Fantasy experience. You can thank me later. Now, in this 12-team, IDP league we take things to an extreme, and there are some incredible Fantasy analysts from around the industry in this draft. We start nine defensive players of 2 DL, 3 LB, 3 DB and one flex (DL/LB/DB). That's along with eight offensive players of one QB, 2 RB, 3 WR, one TE and one flex (RB/WR/TE). The offensive players still take precedence in this league -- we didn't have an IDP come off the board until the end of Round 7 with Cleveland defensive lineman Myles Garrett -- but once the seal was broken we had a flood of defensive players get drafted. And that's when the fun begins. The goal is to draft linebackers who rack up tackles (Indianapolis' Zaire Franklin, Baltimore's Roquan Smith and Philadelphia's Zack Baun), defensive linemen who are sack artists (Garrett, Las Vegas' Maxx Crosby and Houston's Danielle Hunter) and defensive backs who are always around the ball, which are typically safeties (Arizona's Budda Baker, Atlanta's Jessie Bates III and Detroit's Brian Branch). Those are just some examples of the top-tier guys, but there are many more. So, if you're in an IDP league, study this draft and the results. You'll definitely learn something. And if you don't play in an IDP league you can still learn something from how we drafted the offensive players as well. But if you want to enhance your league, spice it up with some IDP options. You can add one, three or nine players like us. You won't regret it. In this league, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also give one point for every reception. On defense, the scoring is three points for sacks, interceptions, forced fumbles and fumble recoveries. Pass defensed gets two points, tackles get one point and assisted tackles get 0.5 points. Our draft order is as follows: 1. Matt Schauf, Draft Sharks 2. Gary Davenport, Godfather of IDP 3. Joey Wright, Footballguys 4. Alfredo Brown, Footballguys 5. Heath Cummings, CBS Sports 6. Bob Harris, Footballguys 7. Jamey Eisenberg, CBS Sports 8. David Gonos, FSWA Hall of Fame, Class of 2021 9. Scott Fish, Scott Fish Bowl 10. Joe Pisapia, Fantasy Pros 11. Adam Aizer, CBS Sports 12. Jake Ciely, The Athletic Round By Round Round 1 Pos Team Player 1 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Chase WR CIN 2 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Robinson RB ATL 3 Joey Wright (Footballguys) J. Gibbs RB DET 4 Alfredo Brown (Footballguys) C. Lamb WR DAL 5 Heath Cummings (CBS) S. Barkley RB PHI 6 Bob Harris (FFDiehard) C. McCaffrey RB SF 7 Jamey Eisenberg (CBS) J. Jefferson WR MIN 8 David Gonos (The Athletic) A. Jeanty RB LV 9 Scott Fish (Scott Fish Bowl) N. Collins WR HOU 10 Joe Pisapia (Fantasy Pros) D. Henry RB BAL 11 Adam Aizer (CBS) M. Nabers WR NYG 12 Jake Ciely (The Athletic) K. Williams RB LAR Round 2 Pos Team Player 13 Jake Ciely (The Athletic) A. St. Brown WR DET 14 Adam Aizer (CBS) B. Thomas Jr. WR JAC 15 Joe Pisapia (Fantasy Pros) D. London WR ATL 16 Scott Fish (Scott Fish Bowl) D. Achane RB MIA 17 David Gonos (The Athletic) C. Brown RB CIN 18 Jamey Eisenberg (CBS) P. Nacua WR LAR 19 Bob Harris (FFDiehard) A. Brown WR PHI 20 Heath Cummings (CBS) B. Bowers TE LV 21 Alfredo Brown (Footballguys) J. Jacobs RB GB 22 Joey Wright (Footballguys) L. McConkey WR LAC 23 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Irving RB TB 24 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Taylor RB IND Round 3 Pos Team Player 25 Matt Schauf (Draft Sharks) K. Walker III RB SEA 26 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Adams WR LAR 27 Joey Wright (Footballguys) T. McBride TE ARI 28 Alfredo Brown (Footballguys) J. Smith-Njigba WR SEA 29 Heath Cummings (CBS) T. Higgins WR CIN 30 Bob Harris (FFDiehard) M. Evans WR TB 31 Jamey Eisenberg (CBS) G. Kittle TE SF 32 David Gonos (The Athletic) T. Hill WR MIA 33 Scott Fish (Scott Fish Bowl) O. Hampton RB LAC 34 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. McMillan WR CAR 35 Adam Aizer (CBS) J. Cook RB BUF 36 Jake Ciely (The Athletic) T. McLaurin WR WAS Round 4 Pos Team Player 37 Jake Ciely (The Athletic) D. Metcalf WR PIT 38 Adam Aizer (CBS) J. Allen QB BUF 39 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. Henderson RB NE 40 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Daniels QB WAS 41 David Gonos (The Athletic) G. Wilson WR NYJ 42 Jamey Eisenberg (CBS) L. Jackson QB BAL 43 Bob Harris (FFDiehard) A. Kamara RB NO 44 Heath Cummings (CBS) C. Sutton WR DEN 45 Alfredo Brown (Footballguys) M. Harrison Jr. WR ARI 46 Joey Wright (Footballguys) D. Smith WR PHI 47 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Moore WR CHI 48 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Burrow QB CIN Round 5 Pos Team Player 49 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Waddle WR MIA 50 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Hall RB NYJ 51 Joey Wright (Footballguys) X. Worthy WR KC 52 Alfredo Brown (Footballguys) J. Williams WR DET 53 Heath Cummings (CBS) C. Hubbard RB CAR 54 Bob Harris (FFDiehard) C. Ridley WR TEN 55 Jamey Eisenberg (CBS) R. Harvey RB DEN 56 David Gonos (The Athletic) Z. Flowers WR BAL 57 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Hunter WR JAC 58 Joe Pisapia (Fantasy Pros) R. Pearsall WR SF 59 Adam Aizer (CBS) I. Pacheco RB KC 60 Jake Ciely (The Athletic) J. Conner RB ARI Round 6 Pos Team Player 61 Jake Ciely (The Athletic) G. Pickens WR DAL 62 Adam Aizer (CBS) J. Jeudy WR CLE 63 Joe Pisapia (Fantasy Pros) E. Egbuka WR TB 64 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Pollard RB TEN 65 David Gonos (The Athletic) D. Swift RB CHI 66 Jamey Eisenberg (CBS) R. Rice WR KC 67 Bob Harris (FFDiehard) D. Montgomery RB DET 68 Heath Cummings (CBS) J. Hurts QB PHI 69 Alfredo Brown (Footballguys) T. Tracy Jr. RB NYG 70 Joey Wright (Footballguys) R. Odunze WR CHI 71 Gary Davenport (Godfather of IDP) C. Olave WR NO 72 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Meyers WR LV Round 7 Pos Team Player 73 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Samuel WR WAS 74 Gary Davenport (Godfather of IDP) M. Garrett DL CLE 75 Joey Wright (Footballguys) K. Johnson RB PIT 76 Alfredo Brown (Footballguys) Z. Franklin LB IND 77 Heath Cummings (CBS) M. Golden WR GB 78 Bob Harris (FFDiehard) S. Diggs WR NE 79 Jamey Eisenberg (CBS) R. Smith LB BAL 80 David Gonos (The Athletic) S. LaPorta TE DET 81 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Addison WR MIN 82 Joe Pisapia (Fantasy Pros) J. Mason RB MIN 83 Adam Aizer (CBS) K. Coleman WR BUF 84 Jake Ciely (The Athletic) A. Hutchinson DL DET Round 8 Pos Team Player 85 Jake Ciely (The Athletic) Z. Baun LB PHI 86 Adam Aizer (CBS) J. Mixon RB HOU 87 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. Etienne RB JAC 88 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Croskey-Merritt RB WAS 89 David Gonos (The Athletic) P. Mahomes QB KC 90 Jamey Eisenberg (CBS) M. Crosby DL LV 91 Bob Harris (FFDiehard) F. Oluokun LB JAC 92 Heath Cummings (CBS) C. Kupp WR SEA 93 Alfredo Brown (Footballguys) L. Wilson LB CIN 94 Joey Wright (Footballguys) T. Watt LB PIT 95 Gary Davenport (Godfather of IDP) A. Jones RB MIN 96 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Warren RB PIT Round 9 Pos Team Player 97 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Downs WR IND 98 Gary Davenport (Godfather of IDP) F. Warner LB SF 99 Joey Wright (Footballguys) E. Jones LB SEA 100 Alfredo Brown (Footballguys) B. Branch DB DET 101 Heath Cummings (CBS) Z. Charbonnet RB SEA 102 Bob Harris (FFDiehard) B. Okereke LB NYG 103 Jamey Eisenberg (CBS) B. Allen RB NYJ 104 David Gonos (The Athletic) K. Shakir WR BUF 105 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Bigsby RB JAC 106 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Burns DL NYG 107 Adam Aizer (CBS) A. Singleton LB DEN 108 Jake Ciely (The Athletic) R. Spillane LB NE Round 10 Pos Team Player 109 Jake Ciely (The Athletic) J. Dobbins RB DEN 110 Adam Aizer (CBS) J. Williams RB DAL 111 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Mayfield QB TB 112 Scott Fish (Scott Fish Bowl) D. Njoku TE CLE 113 David Gonos (The Athletic) W. Anderson Jr. DL HOU 114 Jamey Eisenberg (CBS) D. Mooney WR ATL 115 Bob Harris (FFDiehard) B. Nix QB DEN 116 Heath Cummings (CBS) T. Edwards LB CHI 117 Alfredo Brown (Footballguys) T. Kelce TE KC 118 Joey Wright (Footballguys) N. Bosa DL SF 119 Gary Davenport (Godfather of IDP) E. Engram TE DEN 120 Matt Schauf (Draft Sharks) Q. Judkins RB CLE Round 11 Pos Team Player 121 Matt Schauf (Draft Sharks) C. Godwin WR TB 122 Gary Davenport (Godfather of IDP) M. Pittman WR IND 123 Joey Wright (Footballguys) C. Skattebo RB NYG 124 Alfredo Brown (Footballguys) J. Blue RB DAL 125 Heath Cummings (CBS) L. Burden III WR CHI 126 Bob Harris (FFDiehard) D. Hunter DL HOU 127 Jamey Eisenberg (CBS) C. Kirk WR HOU 128 David Gonos (The Athletic) J. Brooks LB MIA 129 Scott Fish (Scott Fish Bowl) C. Tillman WR CLE 130 Joe Pisapia (Fantasy Pros) A. Carter DL NYG 131 Adam Aizer (CBS) J. Jennings WR SF 132 Jake Ciely (The Athletic) M. Andrews TE BAL Round 12 Pos Team Player 133 Jake Ciely (The Athletic) B. Baker DB ARI 134 Adam Aizer (CBS) T. Hockenson TE MIN 135 Joe Pisapia (Fantasy Pros) T. Warren TE IND 136 Scott Fish (Scott Fish Bowl) M. Mims WR DEN 137 David Gonos (The Athletic) L. David LB TB 138 Jamey Eisenberg (CBS) A. Ekeler RB WAS 139 Bob Harris (FFDiehard) J. Bates III DB ATL 140 Heath Cummings (CBS) K. Hamilton DB BAL 141 Alfredo Brown (Footballguys) R. White RB TB 142 Joey Wright (Footballguys) K. Elliss LB ATL 143 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Prescott QB DAL 144 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Kincaid TE BUF Round 13 Pos Team Player 145 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Henley LB LAC 146 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Sherwood LB NYJ 147 Joey Wright (Footballguys) T. Hendrickson DL CIN 148 Alfredo Brown (Footballguys) N. Bolton LB KC 149 Heath Cummings (CBS) T. Benson RB ARI 150 Bob Harris (FFDiehard) C. Heyward DL PIT 151 Jamey Eisenberg (CBS) R. Stevenson RB NE 152 David Gonos (The Athletic) D. James DB LAC 153 Scott Fish (Scott Fish Bowl) B. Cashman LB MIN 154 Joe Pisapia (Fantasy Pros) K. Allen WR LAC 155 Adam Aizer (CBS) C. Schwesinger LB CLE 156 Jake Ciely (The Athletic) F. Luvu LB WAS Round 14 Pos Team Player 157 Jake Ciely (The Athletic) A. Winfield Jr. DB TB 158 Adam Aizer (CBS) J. Reed WR GB 159 Joe Pisapia (Fantasy Pros) J. Palmer WR BUF 160 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Greenard DL MIN 161 David Gonos (The Athletic) T. Bernard LB BUF 162 Jamey Eisenberg (CBS) B. Tuten RB JAC 163 Bob Harris (FFDiehard) C. Loveland TE CHI 164 Heath Cummings (CBS) B. Wagner LB WAS 165 Alfredo Brown (Footballguys) J. Campbell LB DET 166 Joey Wright (Footballguys) R. Shaheed WR NO 167 Gary Davenport (Godfather of IDP) A. Al-Shaair LB HOU 168 Matt Schauf (Draft Sharks) E. Cooper LB GB Round 15 Pos Team Player 169 Matt Schauf (Draft Sharks) N. Cross DB IND 170 Gary Davenport (Godfather of IDP) D. Buckner DL IND 171 Joey Wright (Footballguys) J. Higgins WR HOU 172 Alfredo Brown (Footballguys) J. Verse DL LAR 173 Heath Cummings (CBS) G. Karlaftis DL KC 174 Bob Harris (FFDiehard) Q. Walker LB GB 175 Jamey Eisenberg (CBS) J. Ford RB CLE 176 David Gonos (The Athletic) M. Parsons LB DAL 177 Scott Fish (Scott Fish Bowl) A. Van Ginkel LB MIN 178 Joe Pisapia (Fantasy Pros) E. Speed LB HOU 179 Adam Aizer (CBS) R. Davis RB BUF 180 Jake Ciely (The Athletic) D. Douglas WR NE Round 16 Pos Team Player 181 Jake Ciely (The Athletic) B. Aiyuk WR SF 182 Adam Aizer (CBS) T. Spears RB TEN 183 Joe Pisapia (Fantasy Pros) Q. Williams LB NYJ 184 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Metellus DB MIN 185 David Gonos (The Athletic) B. Robinson Jr. RB WAS 186 Jamey Eisenberg (CBS) G. Rousseau DL BUF 187 Bob Harris (FFDiehard) K. Byard DB CHI 188 Heath Cummings (CBS) J. Love DB SEA 189 Alfredo Brown (Footballguys) T. Nubin DB NYG 190 Joey Wright (Footballguys) J. Brisker DB CHI 191 Gary Davenport (Godfather of IDP) B. Jones DB DEN 192 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Brown DL CAR Round 17 Pos Team Player 193 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Chinn DB LV 194 Gary Davenport (Godfather of IDP) W. Robinson WR NYG 195 Joey Wright (Footballguys) R. Bateman WR BAL 196 Alfredo Brown (Footballguys) D. Maye QB NE 197 Heath Cummings (CBS) W. Shipley RB PHI 198 Bob Harris (FFDiehard) N. Chubb RB HOU 199 Jamey Eisenberg (CBS) P. Queen LB PIT 200 David Gonos (The Athletic) R. Doubs WR GB 201 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Kraft TE GB 202 Joe Pisapia (Fantasy Pros) O. Gordon II RB MIA 203 Adam Aizer (CBS) D. Goedert TE PHI 204 Jake Ciely (The Athletic) D. Lawrence DL NYG Round 18 Pos Team Player 205 Jake Ciely (The Athletic) D. Sampson RB CLE 206 Adam Aizer (CBS) I. Guerendo RB SF 207 Joe Pisapia (Fantasy Pros) G. Pratt LB LV 208 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Horton WR SEA 209 David Gonos (The Athletic) A. Thielen WR CAR 210 Jamey Eisenberg (CBS) M. Brown WR KC 211 Bob Harris (FFDiehard) K. Dugger DB NE 212 Heath Cummings (CBS) D. Davis LB NO 213 Alfredo Brown (Footballguys) C. Rodriguez Jr. RB WAS 214 Joey Wright (Footballguys) D. Lloyd LB JAC 215 Gary Davenport (Godfather of IDP) T. Allgeier RB ATL 216 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Simmons DL TEN Round 19 Pos Team Player 217 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Wright RB MIA 218 Gary Davenport (Godfather of IDP) C. Barton LB TEN 219 Joey Wright (Footballguys) R. Dowdle RB CAR 220 Alfredo Brown (Footballguys) N. Harris RB LAC 221 Heath Cummings (CBS) T. Dodson LB MIA 222 Bob Harris (FFDiehard) R. Blankenship DB PHI 223 Jamey Eisenberg (CBS) J. Pitre DB HOU 224 David Gonos (The Athletic) G. Delpit DB CLE 225 Scott Fish (Scott Fish Bowl) D. Witherspoon DB SEA 226 Joe Pisapia (Fantasy Pros) K. Joseph DB DET 227 Adam Aizer (CBS) D. Giddens RB IND 228 Jake Ciely (The Athletic) A. Highsmith LB PIT Round 20 Pos Team Player 229 Jake Ciely (The Athletic) P. Adebo DB NYG 230 Adam Aizer (CBS) B. Fiske DL LAR 231 Joe Pisapia (Fantasy Pros) X. McKinney DB GB 232 Scott Fish (Scott Fish Bowl) C. Bynum DB IND 233 David Gonos (The Athletic) T. Lockett WR TEN 234 Jamey Eisenberg (CBS) A. Hooker DB TEN 235 Bob Harris (FFDiehard) T. Edmunds LB CHI 236 Heath Cummings (CBS) J. Bosa DL BUF 237 Alfredo Brown (Footballguys) M. Fitzpatrick DB MIA 238 Joey Wright (Footballguys) D. Elliott DB PIT 239 Gary Davenport (Godfather of IDP) W. Harris DB WAS 240 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Sanborn LB DAL Round 21 Pos Team Player 241 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Greenlaw LB DEN 242 Gary Davenport (Godfather of IDP) K. Pitts TE ATL 243 Joey Wright (Footballguys) J. Thompson DB ARI 244 Alfredo Brown (Footballguys) K. Williams WR NE 245 Heath Cummings (CBS) J. Carter DL PHI 246 Bob Harris (FFDiehard) Z. Ertz TE WAS 247 Jamey Eisenberg (CBS) A. Anzalone LB DET 248 David Gonos (The Athletic) X. Legette WR CAR 249 Scott Fish (Scott Fish Bowl) T. Walker LB JAC 250 Joe Pisapia (Fantasy Pros) D. Thornton Jr. WR LV 251 Adam Aizer (CBS) D. Stingley Jr. DB HOU 252 Jake Ciely (The Athletic) E. Ayomanor WR TEN Round 22 Pos Team Player 253 Jake Ciely (The Athletic) T. Brooks RB CIN 254 Adam Aizer (CBS) L. Williams DL SEA 255 Joe Pisapia (Fantasy Pros) K. Monangai RB CHI 256 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. Hines-Allen LB JAC 257 David Gonos (The Athletic) K. Murray QB ARI 258 Jamey Eisenberg (CBS) K. Curl DB LAR 259 Bob Harris (FFDiehard) K. Mitchell RB BAL 260 Heath Cummings (CBS) N. Smith DL PHI 261 Alfredo Brown (Footballguys) J. Coker WR CAR 262 Joey Wright (Footballguys) J. Fields QB NYJ 263 Gary Davenport (Godfather of IDP) C. Rozeboom LB CAR 264 Matt Schauf (Draft Sharks) K. Kinchens DB LAR Round 23 Pos Team Player 265 Matt Schauf (Draft Sharks) D. Deablo LB ATL 266 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Goff QB DET 267 Joey Wright (Footballguys) J. Herbert QB LAC 268 Alfredo Brown (Footballguys) B. Corum RB LAR 269 Heath Cummings (CBS) T. Harris WR LAC 270 Bob Harris (FFDiehard) C. Austin III WR PIT 271 Jamey Eisenberg (CBS) K. Murray LB DAL 272 David Gonos (The Athletic) R. Johnson RB CHI 273 Scott Fish (Scott Fish Bowl) J. McCarthy QB MIN 274 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Purdy QB SF 275 Adam Aizer (CBS) W. Gay Jr. LB MIA 276 Jake Ciely (The Athletic) J. Love QB GB Round 24 Pos Team Player 277 Jake Ciely (The Athletic) C. Stroud QB HOU 278 Adam Aizer (CBS) C. Williams QB CHI 279 Joe Pisapia (Fantasy Pros) E. Kendricks LB DAL 280 Scott Fish (Scott Fish Bowl) W. Marks RB HOU 281 David Gonos (The Athletic) Z. Allen DL DEN 282 Jamey Eisenberg (CBS) T. Lawrence QB JAC 283 Bob Harris (FFDiehard) K. Turner DL LAR 284 Heath Cummings (CBS) J. Ferguson TE DAL 285 Alfredo Brown (Footballguys) J. Bech WR LV 286 Joey Wright (Footballguys) Y. Diaby DL TB 287 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Sweat DL ARI 288 Matt Schauf (Draft Sharks) J. Hill RB BAL Round 25 Pos Team Player 289 Matt Schauf (Draft Sharks) T. Tagovailoa QB MIA 290 Gary Davenport (Godfather of IDP) Q. Johnston WR LAC 291 Joey Wright (Footballguys) T. Knight LB SEA 292 Alfredo Brown (Footballguys) D. Bland DB DAL 293 Heath Cummings (CBS) B. Young QB CAR 294 Bob Harris (FFDiehard) M. Humphrey DB BAL 295 Jamey Eisenberg (CBS) J. Carlies LB IND 296 David Gonos (The Athletic) J. Battle DB CIN 297 Scott Fish (Scott Fish Bowl) E. Arroyo TE SEA 298 Joe Pisapia (Fantasy Pros) B. Murphy DB MIN 299 Adam Aizer (CBS) J. Holland DB NYG 300 Jake Ciely (The Athletic) R. Wilson WR PIT Round 26 Pos Team Player 301 Jake Ciely (The Athletic) N. Bonitto LB DEN 302 Adam Aizer (CBS) M. Wilson LB ARI 303 Joe Pisapia (Fantasy Pros) N. Dean LB PHI 304 Scott Fish (Scott Fish Bowl) L. Latu DL IND 305 David Gonos (The Athletic) M. Gesicki TE CIN 306 Jamey Eisenberg (CBS) D. Winters LB SF 307 Bob Harris (FFDiehard) G. Smith QB LV 308 Heath Cummings (CBS) J. Bullard DB GB 309 Alfredo Brown (Footballguys) Z. Sieler DL MIA 310 Joey Wright (Footballguys) B. Smith RB KC 311 Gary Davenport (Godfather of IDP) N. Landman LB LAR 312 Matt Schauf (Draft Sharks) N. Emmanwori DB SEA Round 27 Pos Team Player 313 Matt Schauf (Draft Sharks) K. Miller RB NO 314 Gary Davenport (Godfather of IDP) J. Reid DB NO 315 Joey Wright (Footballguys) S. Tucker RB TB 316 Alfredo Brown (Footballguys) T. Wilson DL LV 317 Heath Cummings (CBS) Q. Lake DB LAR 318 Bob Harris (FFDiehard) I. TeSlaa WR DET 319 Jamey Eisenberg (CBS) T. Franklin WR DEN 320 David Gonos (The Athletic) D. Ward DB CLE 321 Scott Fish (Scott Fish Bowl) M. Sanders RB DAL 322 Joe Pisapia (Fantasy Pros) M. Wilson WR ARI 323 Adam Aizer (CBS) J. Blackmon DB NO 324 Jake Ciely (The Athletic) M. Sainristil DB WAS Team by Team Matt Schauf (Draft Sharks) Rd Pk Player 1 1 J. Chase WR CIN 2 24 J. Taylor RB IND 3 25 K. Walker III RB SEA 4 48 J. Burrow QB CIN 5 49 J. Waddle WR MIA 6 72 J. Meyers WR LV 7 73 D. Samuel WR WAS 8 96 J. Warren RB PIT 9 97 J. Downs WR IND 10 120 Q. Judkins RB CLE 11 121 C. Godwin WR TB 12 144 D. Kincaid TE BUF 13 145 D. Henley LB LAC 14 168 E. Cooper LB GB 15 169 N. Cross DB IND 16 192 D. Brown DL CAR 17 193 J. Chinn DB LV 18 216 J. Simmons DL TEN 19 217 J. Wright RB MIA 20 240 J. Sanborn LB DAL 21 241 D. Greenlaw LB DEN 22 264 K. Kinchens DB LAR 23 265 D. Deablo LB ATL 24 288 J. Hill RB BAL 25 289 T. Tagovailoa QB MIA 26 312 N. Emmanwori DB SEA 27 313 K. Miller RB NO Gary Davenport (Godfather of IDP) Rd Pk Player 1 2 B. Robinson RB ATL 2 23 B. Irving RB TB 3 26 D. Adams WR LAR 4 47 D. Moore WR CHI 5 50 B. Hall RB NYJ 6 71 C. Olave WR NO 7 74 M. Garrett DL CLE 8 95 A. Jones RB MIN 9 98 F. Warner LB SF 10 119 E. Engram TE DEN 11 122 M. Pittman WR IND 12 143 D. Prescott QB DAL 13 146 J. Sherwood LB NYJ 14 167 A. Al-Shaair LB HOU 15 170 D. Buckner DL IND 16 191 B. Jones DB DEN 17 194 W. Robinson WR NYG 18 215 T. Allgeier RB ATL 19 218 C. Barton LB TEN 20 239 W. Harris DB WAS 21 242 K. Pitts TE ATL 22 263 C. Rozeboom LB CAR 23 266 J. Goff QB DET 24 287 J. Sweat DL ARI 25 290 Q. Johnston WR LAC 26 311 N. Landman LB LAR 27 314 J. Reid DB NO Joey Wright (Footballguys) Rd Pk Player 1 3 J. Gibbs RB DET 2 22 L. McConkey WR LAC 3 27 T. McBride TE ARI 4 46 D. Smith WR PHI 5 51 X. Worthy WR KC 6 70 R. Odunze WR CHI 7 75 K. Johnson RB PIT 8 94 T. Watt LB PIT 9 99 E. Jones LB SEA 10 118 N. Bosa DL SF 11 123 C. Skattebo RB NYG 12 142 K. Elliss LB ATL 13 147 T. Hendrickson DL CIN 14 166 R. Shaheed WR NO 15 171 J. Higgins WR HOU 16 190 J. Brisker DB CHI 17 195 R. Bateman WR BAL 18 214 D. Lloyd LB JAC 19 219 R. Dowdle RB CAR 20 238 D. Elliott DB PIT 21 243 J. Thompson DB ARI 22 262 J. Fields QB NYJ 23 267 J. Herbert QB LAC 24 286 Y. Diaby DL TB 25 291 T. Knight LB SEA 26 310 B. Smith RB KC 27 315 S. Tucker RB TB Alfredo Brown (Footballguys) Rd Pk Player 1 4 C. Lamb WR DAL 2 21 J. Jacobs RB GB 3 28 J. Smith-Njigba WR SEA 4 45 M. Harrison Jr. WR ARI 5 52 J. Williams WR DET 6 69 T. Tracy Jr. RB NYG 7 76 Z. Franklin LB IND 8 93 L. Wilson LB CIN 9 100 B. Branch DB DET 10 117 T. Kelce TE KC 11 124 J. Blue RB DAL 12 141 R. White RB TB 13 148 N. Bolton LB KC 14 165 J. Campbell LB DET 15 172 J. Verse DL LAR 16 189 T. Nubin DB NYG 17 196 D. Maye QB NE 18 213 C. Rodriguez Jr. RB WAS 19 220 N. Harris RB LAC 20 237 M. Fitzpatrick DB MIA 21 244 K. Williams WR NE 22 261 J. Coker WR CAR 23 268 B. Corum RB LAR 24 285 J. Bech WR LV 25 292 D. Bland DB DAL 26 309 Z. Sieler DL MIA 27 316 T. Wilson DL LV Heath Cummings (CBS) Rd Pk Player 1 5 S. Barkley RB PHI 2 20 B. Bowers TE LV 3 29 T. Higgins WR CIN 4 44 C. Sutton WR DEN 5 53 C. Hubbard RB CAR 6 68 J. Hurts QB PHI 7 77 M. Golden WR GB 8 92 C. Kupp WR SEA 9 101 Z. Charbonnet RB SEA 10 116 T. Edwards LB CHI 11 125 L. Burden III WR CHI 12 140 K. Hamilton DB BAL 13 149 T. Benson RB ARI 14 164 B. Wagner LB WAS 15 173 G. Karlaftis DL KC 16 188 J. Love DB SEA 17 197 W. Shipley RB PHI 18 212 D. Davis LB NO 19 221 T. Dodson LB MIA 20 236 J. Bosa DL BUF 21 245 J. Carter DL PHI 22 260 N. Smith DL PHI 23 269 T. Harris WR LAC 24 284 J. Ferguson TE DAL 25 293 B. Young QB CAR 26 308 J. Bullard DB GB 27 317 Q. Lake DB LAR Bob Harris (FFDiehard) Rd Pk Player 1 6 C. McCaffrey RB SF 2 19 A. Brown WR PHI 3 30 M. Evans WR TB 4 43 A. Kamara RB NO 5 54 C. Ridley WR TEN 6 67 D. Montgomery RB DET 7 78 S. Diggs WR NE 8 91 F. Oluokun LB JAC 9 102 B. Okereke LB NYG 10 115 B. Nix QB DEN 11 126 D. Hunter DL HOU 12 139 J. Bates III DB ATL 13 150 C. Heyward DL PIT 14 163 C. Loveland TE CHI 15 174 Q. Walker LB GB 16 187 K. Byard DB CHI 17 198 N. Chubb RB HOU 18 211 K. Dugger DB NE 19 222 R. Blankenship DB PHI 20 235 T. Edmunds LB CHI 21 246 Z. Ertz TE WAS 22 259 K. Mitchell RB BAL 23 270 C. Austin III WR PIT 24 283 K. Turner DL LAR 25 294 M. Humphrey DB BAL 26 307 G. Smith QB LV 27 318 I. TeSlaa WR DET Jamey Eisenberg (CBS) Rd Pk Player 1 7 J. Jefferson WR MIN 2 18 P. Nacua WR LAR 3 31 G. Kittle TE SF 4 42 L. Jackson QB BAL 5 55 R. Harvey RB DEN 6 66 R. Rice WR KC 7 79 R. Smith LB BAL 8 90 M. Crosby DL LV 9 103 B. Allen RB NYJ 10 114 D. Mooney WR ATL 11 127 C. Kirk WR HOU 12 138 A. Ekeler RB WAS 13 151 R. Stevenson RB NE 14 162 B. Tuten RB JAC 15 175 J. Ford RB CLE 16 186 G. Rousseau DL BUF 17 199 P. Queen LB PIT 18 210 M. Brown WR KC 19 223 J. Pitre DB HOU 20 234 A. Hooker DB TEN 21 247 A. Anzalone LB DET 22 258 K. Curl DB LAR 23 271 K. Murray LB DAL 24 282 T. Lawrence QB JAC 25 295 J. Carlies LB IND 26 306 D. Winters LB SF 27 319 T. Franklin WR DEN David Gonos (The Athletic) Rd Pk Player 1 8 A. Jeanty RB LV 2 17 C. Brown RB CIN 3 32 T. Hill WR MIA 4 41 G. Wilson WR NYJ 5 56 Z. Flowers WR BAL 6 65 D. Swift RB CHI 7 80 S. LaPorta TE DET 8 89 P. Mahomes QB KC 9 104 K. Shakir WR BUF 10 113 W. Anderson Jr. DL HOU 11 128 J. Brooks LB MIA 12 137 L. David LB TB 13 152 D. James DB LAC 14 161 T. Bernard LB BUF 15 176 M. Parsons LB DAL 16 185 B. Robinson Jr. RB WAS 17 200 R. Doubs WR GB 18 209 A. Thielen WR CAR 19 224 G. Delpit DB CLE 20 233 T. Lockett WR TEN 21 248 X. Legette WR CAR 22 257 K. Murray QB ARI 23 272 R. Johnson RB CHI 24 281 Z. Allen DL DEN 25 296 J. Battle DB CIN 26 305 M. Gesicki TE CIN 27 320 D. Ward DB CLE Scott Fish (Scott Fish Bowl) Rd Pk Player 1 9 N. Collins WR HOU 2 16 D. Achane RB MIA 3 33 O. Hampton RB LAC 4 40 J. Daniels QB WAS 5 57 T. Hunter WR JAC 6 64 T. Pollard RB TEN 7 81 J. Addison WR MIN 8 88 J. Croskey-Merritt RB WAS 9 105 T. Bigsby RB JAC 10 112 D. Njoku TE CLE 11 129 C. Tillman WR CLE 12 136 M. Mims WR DEN 13 153 B. Cashman LB MIN 14 160 J. Greenard DL MIN 15 177 A. Van Ginkel LB MIN 16 184 J. Metellus DB MIN 17 201 T. Kraft TE GB 18 208 T. Horton WR SEA 19 225 D. Witherspoon DB SEA 20 232 C. Bynum DB IND 21 249 T. Walker LB JAC 22 256 J. Hines-Allen LB JAC 23 273 J. McCarthy QB MIN 24 280 W. Marks RB HOU 25 297 E. Arroyo TE SEA 26 304 L. Latu DL IND 27 321 M. Sanders RB DAL Joe Pisapia (Fantasy Pros) Rd Pk Player 1 10 D. Henry RB BAL 2 15 D. London WR ATL 3 34 T. McMillan WR CAR 4 39 T. Henderson RB NE 5 58 R. Pearsall WR SF 6 63 E. Egbuka WR TB 7 82 J. Mason RB MIN 8 87 T. Etienne RB JAC 9 106 B. Burns DL NYG 10 111 B. Mayfield QB TB 11 130 A. Carter DL NYG 12 135 T. Warren TE IND 13 154 K. Allen WR LAC 14 159 J. Palmer WR BUF 15 178 E. Speed LB HOU 16 183 Q. Williams LB NYJ 17 202 O. Gordon II RB MIA 18 207 G. Pratt LB LV 19 226 K. Joseph DB DET 20 231 X. McKinney DB GB 21 250 D. Thornton Jr. WR LV 22 255 K. Monangai RB CHI 23 274 B. Purdy QB SF 24 279 E. Kendricks LB DAL 25 298 B. Murphy DB MIN 26 303 N. Dean LB PHI 27 322 M. Wilson WR ARI Adam Aizer (CBS) Rd Pk Player 1 11 M. Nabers WR NYG 2 14 B. Thomas Jr. WR JAC 3 35 J. Cook RB BUF 4 38 J. Allen QB BUF 5 59 I. Pacheco RB KC 6 62 J. Jeudy WR CLE 7 83 K. Coleman WR BUF 8 86 J. Mixon RB HOU 9 107 A. Singleton LB DEN 10 110 J. Williams RB DAL 11 131 J. Jennings WR SF 12 134 T. Hockenson TE MIN 13 155 C. Schwesinger LB CLE 14 158 J. Reed WR GB 15 179 R. Davis RB BUF 16 182 T. Spears RB TEN 17 203 D. Goedert TE PHI 18 206 I. Guerendo RB SF 19 227 D. Giddens RB IND 20 230 B. Fiske DL LAR 21 251 D. Stingley Jr. DB HOU 22 254 L. Williams DL SEA 23 275 W. Gay Jr. LB MIA 24 278 C. Williams QB CHI 25 299 J. Holland DB NYG 26 302 M. Wilson LB ARI 27 323 J. Blackmon DB NO Jake Ciely (The Athletic) Rd Pk Player 1 12 K. Williams RB LAR 2 13 A. St. Brown WR DET 3 36 T. McLaurin WR WAS 4 37 D. Metcalf WR PIT 5 60 J. Conner RB ARI 6 61 G. Pickens WR DAL 7 84 A. 