Israel Abanikanda: Hanging around Green Bay
By RotoWire Staff
• 1 min read
Abanikanda was signed to the Packers' practice squad Wednesday.
Abanikanda went unclaimed on waivers after being let go by the team Tuesday, and he will now stick around Green Bay as a member of the team's practice squad. The running back compiled 71 rushing yards and a touchdown on 24 carries, while also adding two catches for 13 yards and 267 yards on 10 kickoff returns over three preseason contests with the Packers. Abanikanda could earn an elevation to the active roster for support at running back or as a return specialist in 2025.
More News
-
Israel Abanikanda: Let go by Green Bay•
-
Packers' Israel Abanikanda: Finds paydirt for Packers•
-
Packers' Israel Abanikanda: Back from hamstring injury•
-
Packers' Israel Abanikanda: Hampered by hamstring injury•
-
Packers' Israel Abanikanda: First appearance with Packers•
-
Packers' Israel Abanikanda: Finds home in Green Bay•