Israel Abanikanda: Let go by Green Bay
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Packers cut Abanikanda on Tuesday, Bill Huber of SI.com reports.
Abanikanda put together a solid preseason in Green Bay, but he couldn't push Emanuel Wilson, MarShawn Lloyd (hamstring) and Chris Brooks for a depth role behind Josh Jacobs. The Packers could opt to bring Abanikanda back as a member of the practice squad this season, if he doesn't find a role elsewhere.
