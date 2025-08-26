default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

The Packers cut Abanikanda on Tuesday, Bill Huber of SI.com reports.

Abanikanda put together a solid preseason in Green Bay, but he couldn't push Emanuel Wilson, MarShawn Lloyd (hamstring) and Chris Brooks for a depth role behind Josh Jacobs. The Packers could opt to bring Abanikanda back as a member of the practice squad this season, if he doesn't find a role elsewhere.

More News