Jaguars' Anton Harrison: Limited Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harrison (knee/ankle) was limited in Wednesday's practice.
Harrison missed last Sunday's win over the Chargers, and Cole Van Lanen made the start at right tackle in Harrison's place. Getting in a limited practice to open the week would seem to put Harrison on track to potentially return Sunday versus Arizona.
