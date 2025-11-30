Jaguars' Arik Armstead: Added to injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Armstead was added to the injury report Saturday and is considered questionable to play in Sunday's game against the Titans, Demetrius Harvey of The Florida Times-Union reports.
Armstead has had a healthy season and typically played around 70 percent of defensive snaps. He's been a key part of the Jaguars' pass rush, logging 5.5 sacks in 11 games. Armstead's potential absence would be a key loss for Jacksonville's defense.
