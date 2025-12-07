Jaguars' Bhayshul Tuten: Back in Sunday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tuten has been cleared to return to Sunday's game against the Colts, Hays Carlyon of 1010 AM WJXL Jacksonville reports.
Per Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville, Tuten was evaluated for a concussion but subsequently cleared to return to the contest. He'll thus rejoin a Week 14 Jacksonville backfield that also includes Travis Etienne and LeQuint Allen.
More News
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Exits Sunday's game•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Rushes for 17 yards, TD in win•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Limited to 17 yards Sunday•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Cleared for Week 12, as is Etienne•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Limited Thursday, just like Etienne•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Manages limited practice•