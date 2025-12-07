default-cbs-image
Tuten has been cleared to return to Sunday's game against the Colts, Hays Carlyon of 1010 AM WJXL Jacksonville reports.

Per Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville, Tuten was evaluated for a concussion but subsequently cleared to return to the contest. He'll thus rejoin a Week 14 Jacksonville backfield that also includes Travis Etienne and LeQuint Allen.

