Tuten is being evaluated for a concussion during Sunday's game against the Colts, Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville reports.

Tuten hadn't recorded a carry prior to his exit from the contest. In his absence, LeQuint Allen is next up for backfield touches behind Travis Etienne.

