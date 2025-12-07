Jaguars' Bhayshul Tuten: Exits Sunday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tuten is being evaluated for a concussion during Sunday's game against the Colts, Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville reports.
Tuten hadn't recorded a carry prior to his exit from the contest. In his absence, LeQuint Allen is next up for backfield touches behind Travis Etienne.
More News
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Back in Sunday's game•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Rushes for 17 yards, TD in win•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Limited to 17 yards Sunday•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Cleared for Week 12, as is Etienne•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Limited Thursday, just like Etienne•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Manages limited practice•