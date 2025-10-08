default-cbs-image
Tuten (shoulder) was estimated as a limited participant in Wednesday's practice.

The Jaguars held a walkthrough Wednesday after beating the Chiefs on Monday night. Tuten has been limited by the shoulder issue in practice for the last few weeks but has yet to miss a game. With Travis Etienne healthy, Tuten hasn't seen enough touches to be anything more than a bench stash in fantasy to this point.

