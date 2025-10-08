Jaguars' Bhayshul Tuten: Remains limited by shoulder
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tuten (shoulder) was estimated as a limited participant in Wednesday's practice.
The Jaguars held a walkthrough Wednesday after beating the Chiefs on Monday night. Tuten has been limited by the shoulder issue in practice for the last few weeks but has yet to miss a game. With Travis Etienne healthy, Tuten hasn't seen enough touches to be anything more than a bench stash in fantasy to this point.
More News
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Does little in MNF win•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Ready for Week 5•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Reps capped Friday•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Limited at practice Thursday•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Receives five touches Sunday•
-
Jaguars' Bhayshul Tuten: Cleared from injury report•