Cleveland (knee) is active for Sunday's game against the Ravens.
Cleveland sustained a knee injury during last week's game against the Rams. However, he'll be able to suit up for Sunday's primetime matchup in Week 15.
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