Jaguars' Foyesade Oluokun: Cleared to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Oluokun (illness) doesn't carry an injury designation into Sunday's game against the Bengals, Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville reports.
After logging a DNP on Thursday, Oluokun was upgraded to a full practice Friday and is good to go for Sunday's Week 2 contest. The linebacker played all 64 defensive snaps last Sunday against the Panthers and recorded 10 tackles (five solo) and one interception in the victory.
