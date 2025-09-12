Oluokun (illness) doesn't carry an injury designation into Sunday's game against the Bengals, Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville reports.

After logging a DNP on Thursday, Oluokun was upgraded to a full practice Friday and is good to go for Sunday's Week 2 contest. The linebacker played all 64 defensive snaps last Sunday against the Panthers and recorded 10 tackles (five solo) and one interception in the victory.