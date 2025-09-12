default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Oluokun (illness) doesn't carry an injury designation into Sunday's game against the Bengals, Mia O'Brien of 1010 XL 92.5 FM Jacksonville reports.

After logging a DNP on Thursday, Oluokun was upgraded to a full practice Friday and is good to go for Sunday's Week 2 contest. The linebacker played all 64 defensive snaps last Sunday against the Panthers and recorded 10 tackles (five solo) and one interception in the victory.

More News