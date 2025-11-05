Oluokun recorded 11 tackles (five solo) in Sunday's overtime win over the Raiders.

Oluokun's 11 tackles marked the third time this season he has posted double-digit tackles. He also logged one pass breakup against Las Vegas and is now up to 66 tackles (34 solo), including 1.0 sacks, five pass breakups, including one interception, two forced fumbles and one fumble recovery on 98 percent of the Jaguars' defensive snaps across eight contests. Oluokun's 66 tackles are tied for the 21st-most in the NFL through Week 9.