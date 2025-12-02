Jaguars' Foyesade Oluokun: Posts six stops in victory
By RotoWire Staff
• 1 min read
Oluokun registered six tackles (five solo) Sunday in a 25-3 win over Tennessee.
Oluokun's tackle total tied for third-most on Jacksonville. He also was on the field for every one of the Jaguars' defensive snaps for the eighth consecutive week. Oluokun is up to 96 tackles through 12 contests, putting him four stops away from reaching the triple-digit mark for the sixth straight season.
