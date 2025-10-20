Oluokun logged two tackles (one solo) and one pass defense during the Jaguars' 35-7 loss to the Rams on Sunday.

Oluokun played every single defensive snap for a third consecutive game, but his two stops were his lowest in a regular-season game since Week 8 of the 2019 season. The veteran linebacker is up to 55 tackles (29 solo), including 1.0 sacks, four pass defenses (one interception), two forced fumbles and one fumble recovery through the first seven games of the regular season.