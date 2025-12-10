Oluokun recorded seven tackles (four solo) and two passes defensed during Sunday's 36-19 win versus the Colts.

Oluokun continued to contribute in multiple phases in Week 14, tallying seven-plus tackles for the ninth time this season and breaking up at least one pass for the eighth time this season. Especially in formats that reward pass breakups, he projects as a good IDP option for a Week 15 tilt versus the Jets.