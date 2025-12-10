Jaguars' Parker Washington: Limited in practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Washington (hip) was a limited participant in Wednesday's practice.
Washington was unable to suit up Week 14 despite initially being listed as questionable and logging a DNP/LP/LP practice slate. He suffered the injury Week 13 against Tennessee. If Washington is able to upgrade to full practice reps Thursday and/or Friday, he could avoid an injury designation entirely for Sunday's game against the Jets.
