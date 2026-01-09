Jaguars' Patrick Mekari: Cleared for Sunday's playoff game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mekari (back) doesn't carry an injury designation into Sunday's wild-card round game against the Bills.
Mekari could slot back in at right guard, where he was playing prior injuring his back in Week 16 against the Broncos. Walker Little had been filling in at right guard, but Little may be needed at left tackle if the questionable Cole Van Lanen (knee) doesn't get the green light Sunday.
More News
-
Jaguars' Patrick Mekari: Out for Week 18 finale•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Doesn't practice Wednesday•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Out for Week 17•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Questionable to return•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Ready to face Colts•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Looks to clear concussion protocol•