default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Mekari (back) doesn't carry an injury designation into Sunday's wild-card round game against the Bills.

Mekari could slot back in at right guard, where he was playing prior injuring his back in Week 16 against the Broncos. Walker Little had been filling in at right guard, but Little may be needed at left tackle if the questionable Cole Van Lanen (knee) doesn't get the green light Sunday.

More News