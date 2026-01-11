Jaguars' Patrick Mekari: Exits with injury Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mekari is questionable to return to Sunday's wild-card game versus the Bills due to a back injury.
Mekari missed the final two games of the regular season with a back issue, but he did not carry an injury designation coming into Sunday's contest. Jacksonville is also without starting left tackle Cole Van Lanen (knee), who is inactive.
More News
-
Jaguars' Patrick Mekari: Cleared for Sunday's playoff game•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Out for Week 18 finale•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Doesn't practice Wednesday•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Out for Week 17•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Questionable to return•
-
Jaguars' Patrick Mekari: Ready to face Colts•