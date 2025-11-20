Jaguars' Travis Etienne: Limited Thursday, same as Tuten
By RotoWire Staff
• 1 min read
Etienne (shoulder) was listed as limited at practice Thursday.
Etienne didn't take contact at Thursday's practice so a second consecutive limited designation was expected. Bhayshul Tuten (ankle) was also listed as limited both Wednesday and Thursday after splitting carries with Etienne in Jacksonville's Week 11 win over the Chargers. Whether either running back upgrades to full participation Friday could play a significant role in determining which Jaguar gets the lion's share of carries Sunday against Arizona's struggling defense.
