Jaguars' Travon Walker: Deemed questionable for MNF
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (wrist) is questionable for Monday night's game against the Chiefs.
Walker underwent minor surgery on his left wrist earlier in the week but was able to return to practice Saturday with a club on his hand, getting in a limited session. If Walker is unable to go Monday, veterans Dwauane Smoot and Emmanuel Ogbah would see increased snaps on defense.
