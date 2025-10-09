Jaguars' Travon Walker: Estimated as limited Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (wrist) was estimated as a limited practice participant on Wednesday's injury report.
Walker underwent surgery on his left wrist Sept. 29 and was labeled as day-to-day, though he was not cleared to play against the Chiefs on Monday. His practice participation over the next two days will shed light on his chances of playing against the Seahawks on Sunday.
