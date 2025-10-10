default-cbs-image
Walker (wrist) does not carry an injury designation into Sunday's game against the Seahawks, Demetrius Harvey of The Florida Times-Union reports.

Walker was unable to play against the Chiefs on Monday due to a wrist injury, which he underwent surgery for Sept. 29. He was a limited practice participant all week, which is enough for the 2022 first-rounder to be cleared to play Sunday. Walker's return will likely mean less defensive snaps for fellow defensive ends Emmanuel Ogbah and Dawuane Smoot.

