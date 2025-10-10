Jaguars' Travon Walker: Good to go against Seattle
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker (wrist) does not carry an injury designation into Sunday's game against the Seahawks, Demetrius Harvey of The Florida Times-Union reports.
Walker was unable to play against the Chiefs on Monday due to a wrist injury, which he underwent surgery for Sept. 29. He was a limited practice participant all week, which is enough for the 2022 first-rounder to be cleared to play Sunday. Walker's return will likely mean less defensive snaps for fellow defensive ends Emmanuel Ogbah and Dawuane Smoot.
More News
-
Jaguars' Travon Walker: Remains limited Thursday•
-
Jaguars' Travon Walker: Estimated as limited Wednesday•
-
Jaguars' Travon Walker: Inactive versus Kansas City•
-
Jaguars' Travon Walker: Deemed questionable for MNF•
-
Jaguars' Travon Walker: Back at practice•
-
Jaguars' Travon Walker: Now viewed day-to-day after surgery•